Топ-менеджеры Life запустили сервис 5pub для продажи рекламы во «ВКонтакте». Об этом сообщил vc.ru. Менеджеры отметили, что проект не связан с Life и другими структурами Арама Габрелянова. Рекламу можно разместить в таких сообществах соцсети, как «Типичный Нижний Новгород», «Типичный Калининград», «Типичный Екатеринбург», «Биржа Мемов» и другие. Цена за публикацию — от 900 рублей до 3 500 рублей.