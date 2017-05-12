Советник высшего суда Евросоюза решил, что Uber не IT-компания, а транспортная


По словам советника высшего суда Евросоюза, Uber должен иметь лицензию как транспортная компания. Инициатива юриста, как сообщает издание The Washington Post, носит исключительно рекомендательный характер, но она будет учтена судом в Европейском союзе, который вынесет окончательное решение в течение этого года. Если суд не признает Uber цифровой платформой, то компанию обяжут оформить лицензию на оказание транспортных услуг.

Добавить Нет комментариев

Для добавления комментария войдите или зарегистрируйтесь.
Важное
Обсуждаемое