Бывший активист движения «Наши» Мария Дрокова запустила фонд, который будет специализироваться на инвестициях в американские стартапы, сообщил The Wall Stereet Journal. Она рассказала изданию, что в фонде будет единственным участником, а общий размер фонда составит $50 млн. Также Дрокова рассказала, что инвестировала неназванную сумму в приложение по отслеживанию затрат Truebill.