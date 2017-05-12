Бывший активист движения «Наши» Мария Дрокова запустила фонд, который будет специализироваться на инвестициях в американские стартапы, сообщил The Wall Stereet Journal. Она рассказала изданию, что в фонде будет единственным участником, а общий размер фонда составит $50 млн. Также Дрокова рассказала, что инвестировала неназванную сумму в приложение по отслеживанию затрат Truebill.
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Это прекрасно. Надеюсь, она не забудет проголосовать за путина в 4 раз, и перевести всех родственников в проклятое юсэй. Иначе патриотизм не будет засчитан.
Пытаюсь представить, как ватники кричат: «Ха-ха-ха, хомячок навального делает бизнес с китайскими коммунистами!».
И не получается представить.
Напомните, кто быдло?
Быдло — это те, кто других быдлом называет.
Наивная публика на роеме, черную кошку ищет. Все проще же. Просто Маша на задании. Вот и все.
Ну так вы сами и назвали быдлом тех, кто других быдлом называет. Быдло вы или нет — решайте сами.