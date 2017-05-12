По данным отчета Торгового представительства США, борьба с пиратством не приносит значимых результатов в России, поэтому в стране снижается уровень защиты интеллектуальной собственности, как и в предыдущие четыре года. Об этом сообщает «Коммерсантъ». В исследовании отмечается только работа Мосгорсуда по блокировке пиратских сайтов в 2016 году. Однако за год число копий фильмов, которые отсняли в кинотеатрах, выросло в четыре раза.
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Ну правильно, РКН же заблокировал рутракер, отвязав его от правообладателей. Теперь там горы вкуснях, качать не перекачать, все от радости на ушах ходят, приговаривая, почему же его не заблокировали раньше.
Yify лучше. Камрип не торт
Не рутрекером единым. Хватает и других ресурсов (тот же незаблокированный рутор). Про агрегаторов мы в соседней теме тоже обсуждали.
Там главная мысль в другом — а) некрупные сети меньше стали следить за безопасностью показа премьер б) пираты наконец догадались пускать снимать не достигших 16 лет.
Но при этом профессионализм ТП из США блещет — общая популярность «экранок» в сети неуклонно снижается, пользователи предпочитают подождать до нормального качества.