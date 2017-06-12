Медицинские эксперты и практикующие врачи более сдержаны в оценках IT-революции в здравоохранении, чем «Яндекс» — соавтор законопроекта о IT в медицине и инвестор в цифровую медицину. «Медвестник» собрал некоторые замечания врачей к выступлению руководителя сервиса «Яндекс.Здоровье» Григория Бакунова на секции Digital Health конференции YaC 2017. Тезисно:

Онлайн-сервисы создадут некий слой предклинической медицины [а не медицину].

Системы поддержки медицинских решений [вероятно скоро появятся] — такой интерфейс поможет существенно снизить количество медицинских ошибок в простых случаях. А вот в сложных , зависимых от первичного сбора анамнеза , эта система только усугубит ситуацию.

зависимых от первичного сбора анамнеза эта система только усугубит ситуацию. Вовлеченная в дискуссию о цифровой медицине профессор и декан Высшей школы маркетинга и развития бизнеса НИУ ВШЭ Татьяна Комиссарова назвала самым важным инструментом , появившимся за последние 5−7 лет в цифровом здравоохранении IBM Watson и попросила IT-шников быстрее сделать потоковый шлюз , пройдя через который на входе в офис , ты получишь все данные о параметрах своего здоровья на компьютер или смартфон. И тогда все медицинские кольца-браслеты-датчики в одночасье отомрут , как некогда пейджер или « дискета». Под капот «Ватсона» […] из присутствовавших в немаленькой аудитории довелось заглянуть только доктору Ашихмину. «Это дебютник», — успокоил всех доктор.

появившимся за последние 5−7 лет в цифровом здравоохранении IBM Watson и попросила IT-шников быстрее сделать потоковый шлюз пройдя через который на входе в офис ты получишь все данные о параметрах своего здоровья на компьютер или смартфон. И тогда все медицинские кольца-браслеты-датчики в одночасье отомрут как некогда пейджер или дискета». Пациентские « лайки» свидетельствуют лишь об удовлетворенности пациента , а оценивать качество медицинской услуги должны эксперты или экспертные системы.

лайки» свидетельствуют лишь об удовлетворенности пациента а оценивать качество медицинской услуги должны эксперты или экспертные системы. Ярослав Ашихмин , призвал предельно осторожно отнестись к проектам по внедрению нейронных сетей в медицине. Поскольку они на 100% зависят от тех данных , которые в них загружают , минимум 2−3 эксперта должны засвидетельствовать корректность этой информации. То есть проблемы уже возникают не только с недообучением нейронных сетей , но и с их переобучением.

Достаточно ранний этап развития it-медицины сделал её привлекательной если и не для докторов, то для инвесторов. В последнее время в медцинские проекты инвестировали ФРИИ, «Яндекс», Мацанюк и Басов, «Сбербанк», Runa и Maxfield и другие.