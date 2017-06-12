Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров поделился опытом недельной поездки в США. По его словам, за одну неделю госагентства США дважды попытались подкупить его разработчиков, а сам он почувствовал «давление ФБР». «Наивно полагать, что ты можешь управлять независимым и безопасным криптоприложением, находясь в США», — резюмировал Дуров.
And that was just 1 week. It would be naive to think you can run an independent/secure cryptoapp based in the US.
— Pavel Durov (@durov) June 11, 2017
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Наивно полагать что сделав продукт которым пользуются десятки-сотни миллионов ты сможешь быть независимым от любого правительства.
Так что Павел надо выбирать чья «крыша» тебе ментально более близка.
Как говорится из двух зол выбирают смазливее)))