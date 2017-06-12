Дуров: За неделю службы США дважды пытались подкупить моих разработчиков, а на меня давило ФБР


Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров поделился опытом недельной поездки в США. По его словам, за одну неделю госагентства США дважды попытались подкупить его разработчиков, а сам он почувствовал «давление ФБР». «Наивно полагать, что ты можешь управлять независимым и безопасным криптоприложением, находясь в США», — резюмировал Дуров.

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    Денис Демидов AvtoGSM.ru

    Наивно полагать что сделав продукт которым пользуются десятки-сотни миллионов ты сможешь быть независимым от любого правительства.
    Так что Павел надо выбирать чья «крыша» тебе ментально более близка.
    Как говорится из двух зол выбирают смазливее)))

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