По итогам первого полугодия в России комиссионные вознаграждения банков за инвестиционные операции составили $202,8 млн и стали самими крупными за последние 4 года. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Thomson Reuters. Больше инвестбанки заработали только в начале 2013 года — $460 млн. По словам издания, после введения секторальных санкций против крупных банков и компаний ситуация резко ухудшилась.