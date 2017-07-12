Apple объявил, что готов выполнить ужесточившееся законодательство в отношении хранения данных в Китае и передать обработку данных китайских пользователей iCloud компании Guizhou-Cloud Big Data Industry. С 1 июня 2017 года в Китае действуют новые правила по которым облачные сервисы китайцам могут предоставлять только китайские компании. Дата-центры в стране задействовали Amazon и Microsoft (последний — уже передавал на похожей основе китайцам свой Skype), передал Китаю данные и Airbnb, причём достаточно небрежно.
В России Apple пообещала Роскомнадзору перенести данные россиян в дата-центр на территории страны еще в 2015 году, но до сих пор никаких сообщений о том, что этот перенос состоялся не было. В конце 2016 года Роскомнадзор косвенно подтвердил, что хранение ПД россиян у Apple он проверить не может. В план проверок ведомством Apple, как и ещё одна компания без российского представительства — Facebook, не попали.
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Не может быть.
Apple — этичная компания.
И она не прогибается.
Конечно нет. Два крупнейших мировых игрока всегда договариваются, а не прогибаются. До этого прямо с праздничного стола товарищ Си понесся наказывать товарища Ына, после просмотра ударов кралатыми ракетами по сирийской базе. И вот уже товарищ Ын не может продавать уголек в Китай, т.е. по сути лишился единственного источника валюты.
Очень похоже на то, что потихоньку начинает реализовываться замысел, о котором говорил Бжезинский последние годы — договорняк Китая и США. Страшный сон как ЕС, та и РФ.
>Apple — этичная компания.
>И она не прогибается.
Ага, и как и Марка Цукерберга не прогибаемый, которые не бегал в смог по Пикину без маски, чтоб fb обратно пустили.
>прямо с праздничного стола товарищ Си понесся наказывать товарища Ына
Может потому что Си считает что трамп еще пацан и поведется на эту ахинею?
Китайцу верить можно также как и цыгану, очень честные и порядочные люди.
>Ын не может продавать уголек в Китай, т.е. по сути лишился единственного источника валюты.
Вот вы наивный, вот куснула ваша собака соседа, вы ему пообещаете что выпорите пса и есть давать не будете, но будете ли вы своего пса забивать до смерти и по настоящему морить голодом?
К тому же своего соседа вы бы сами запороли голодом и ваш пес еще может для этого пригодиться…
>договорняк Китая и США. Страшный сон как ЕС, та и РФ.
Это будет очень временный договорняк, если и будет вообще, пока Китай не взрастит свой потребительский рынок и не слезет с экспортной иглы, после этого договорняк будет с Россией, ну как договорняк, договор купли ресурсов и то если армия будет у нас на высоте и Китай сочтет что покупать дешевле чем так брать.
Также смотрим куда и как идут линии шелкового пути, а идут они не в сша явно, а идут они так чтоб сша со своим флотом не могла сбить поставки китайского барахла на весь континент Евразия.
PS, А вообще я бы не советовал компаниям из Калифорнии ссориться с Китаем, а то вдруг Калифорния станет независимым государством, чисто гипотетически конечно, сша то не вечные.