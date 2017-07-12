Apple объявил, что готов выполнить ужесточившееся законодательство в отношении хранения данных в Китае и передать обработку данных китайских пользователей iCloud компании Guizhou-Cloud Big Data Industry. С 1 июня 2017 года в Китае действуют новые правила по которым облачные сервисы китайцам могут предоставлять только китайские компании. Дата-центры в стране задействовали Amazon и Microsoft (последний — уже передавал на похожей основе китайцам свой Skype), передал Китаю данные и Airbnb, причём достаточно небрежно.

В России Apple пообещала Роскомнадзору перенести данные россиян в дата-центр на территории страны еще в 2015 году, но до сих пор никаких сообщений о том, что этот перенос состоялся не было. В конце 2016 года Роскомнадзор косвенно подтвердил, что хранение ПД россиян у Apple он проверить не может. В план проверок ведомством Apple, как и ещё одна компания без российского представительства — Facebook, не попали.