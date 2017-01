Бывший совладелец и ментор MSQRD Юрий Гурский инвестировал в игру с элементами дополненной реальности League of Arosaurs. Игру разработала компания MintFrogs, двое участников которого работали над ранними версиями MSQRD. League of Arosaurs как и Pokemon Go позволяет устраивать сражения с участием виртуальных монстров на реальных картах с использованием сервисов глобального позиционирования, создатели проекта говорят, что начали работу над ним еще до того, как была запущена Pokemon Go. Сейчаc League of Arosaurs доступна в версии для iOS, Android версия ожидается в ближайшее время.