Помните Turntable.fm? Идея была простой и классной: вы присоединяетесь к виртуальной комнате, где вместе с другими людьми можете диджеить по очереди и слушать друг друга. Чем больше я пользовался Turntable.fm, тем больше понимал, что я лузер. Мне было интересно найти новую музыку, а не стать звездой-диджеем виртуального пространства. Но платформа никак не поощряла хороших слушателей, никаких ачивок или призов за само участие. В конце концов, я перестал заходить на Turntable.fm.

Turntable.fm страдал от плохого loser experience («опыт неудачника», по аналогии с user experience — «пользовательский опыт»): казуальные пользователи чувствуют себя, словно незадачливые участники соревнования, которое они никогда не выиграют. Если ваш продукт не рассчитан на лузеров, то вскоре он превратится в город призраков, населённый жадными до победы профессионалами, которые воют в пустоте, некогда заполняемой казуалами.

Признаки, что вы не учитываете loser experience:

У вас есть рейтинг лидеров и очки.

Вы визуально разделяете лидеров и лузеров.

Вы выпячиваете метрики популярности ( например , предлагаете подписаться на людей с наибольшим числом подписчиков , аналог проблемы « богатые становятся богаче , бедные — беднее»).

например предлагаете подписаться на людей с наибольшим числом подписчиков аналог проблемы богатые становятся богаче бедные — беднее»). Вы постоянно напоминаете юзерам о функциях , которые они не используют. Из-за этого они чувствуют себя отсталыми.

Советы, как сделать продукт с хорошим loser experience: