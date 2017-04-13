Помните Turntable.fm? Идея была простой и классной: вы присоединяетесь к виртуальной комнате, где вместе с другими людьми можете диджеить по очереди и слушать друг друга. Чем больше я пользовался Turntable.fm, тем больше понимал, что я лузер. Мне было интересно найти новую музыку, а не стать звездой-диджеем виртуального пространства. Но платформа никак не поощряла хороших слушателей, никаких ачивок или призов за само участие. В конце концов, я перестал заходить на Turntable.fm.
Turntable.fm страдал от плохого loser experience («опыт неудачника», по аналогии с user experience — «пользовательский опыт»): казуальные пользователи чувствуют себя, словно незадачливые участники соревнования, которое они никогда не выиграют. Если ваш продукт не рассчитан на лузеров, то вскоре он превратится в город призраков, населённый жадными до победы профессионалами, которые воют в пустоте, некогда заполняемой казуалами.
Признаки, что вы не учитываете loser experience:
- У вас есть рейтинг лидеров и очки.
- Вы визуально разделяете лидеров и лузеров.
- Вы выпячиваете метрики популярности (например, предлагаете подписаться на людей с наибольшим числом подписчиков, аналог проблемы «богатые становятся богаче, бедные — беднее»).
- Вы постоянно напоминаете юзерам о функциях, которые они не используют. Из-за этого они чувствуют себя отсталыми.
Советы, как сделать продукт с хорошим loser experience:
- Помогайте людям находить подходящих им людей/контент, а не просто самый популярный.
- Дайте пассивным пользователям лёгкий способ создавать контент, делиться им и вступать в общение.
- Протестируйте свой продукт на казуальных пользователях, а не только внутри своей компании или своего социального круга.
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