«Т2 мобайл» (Tele2) и «Вымпелком» подали в суд на Федеральную антимонопольную службу (ФАС). Компании хотят отменить решение службы, согласно которому им запрещается тарифицировать sms-трафик каждого заказчика рассылок по отдельности. Рассмотрение исков пройдет в июле. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на материалы Арбитражного суда Москвы. Комиссия Федеральной антимонопольной службы (ФАС) выявила нарушение антимонопольного законодательства в деле против МТС, «МегаФона», «ВымпелКома», «Т2 Мобайл» в марте 2017 года.