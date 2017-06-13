Глава Apple Тим Кук заявил, что компания сосредоточилась на автономных системах, технологиях, которые в будущем помогут в работе с другими проектами, а также официально подтвердил сообщения о разработке ПО для беспилотных автомобилей. Об этом сообщает Bloomberg.
SBS Soft
- Оптимизация
- UI/UX, юзабилити
- Поддержка
- Мобильные приложения
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Не дай боже, конешн. Даже не знаю от какой машины быстрее разбегаться от Яндексной или Эпловской. С логикой и там там не особо густо. А у Эппл еще и платно (вы хотите нажать на тормоз? Скачайте приложение за $3,99).
А еще будут линукс-машины: хочешь быть тормозом? — будь им!!!