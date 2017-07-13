Совет директоров сотового оператора «Мегафон» на заседании 12 июля выдвинул в качестве кандидатов на избрание в совет гендиректора Mail.ru Group Бориса Добродеева и основателя Almaz Capital Александра Галицкого. Всего в совет директоров оператора номинировано 14 человек. В феврале 2017 года «МегаФон» выкупил у структур своего акционера, холдинга USM Алишера Усманова, пакет акций составляющих 15,2% уставного капитала и 63,8% голосов в Mail.Ru Group Limited. Предполагается, что компании должны обменяться представителями в СД, в состав совета директоров Mail.ru Group ранее были избраны три представителя «Мегафона». В конце июня 2016 года Добродеева уже номинировали в совет директоров «Мегафона», но тогда его кандидатура не была одобрена.