Французский суд поддержал решение Дзержинского райсуда Санкт-Петербурга принять обеспечительные меры по иску ВТБ к сооснователю онлайн-ритейлера «Юлмарт» Дмитрию Костыгину, который задолжал банку более 650 млн рублей в качестве поручителя. Так, власти арестовали виллу предпринимателя в Сен-Тропе. Об этом сообщает «Коммерсантъ». Сам бизнесмен отрицает информацию об аресте виллы и заявляет, что во Франции у него нет дома.
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А говорил банкротство чисто техническое, компании есть чем расплатиться, даже расширяться будем и новые склады открывать.
Обычно если недвижимость у собственников арестовывают то банкротство все же не техническое…
Не ужели Юлмарт и WB не дотянет до марта 2018 ?
Или они и их акционеры знают что ничего с кроссбордером делать после марта 2018 не будут?