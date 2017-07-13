Власти Франции арестовали виллу Костыгина, которой, по его словам, у него нет


Французский суд поддержал решение Дзержинского райсуда Санкт-Петербурга принять обеспечительные меры по иску ВТБ к сооснователю онлайн-ритейлера «Юлмарт» Дмитрию Костыгину, который задолжал банку более 650 млн рублей в качестве поручителя. Так, власти арестовали виллу предпринимателя в Сен-Тропе. Об этом сообщает «Коммерсантъ». Сам бизнесмен отрицает информацию об аресте виллы и заявляет, что во Франции у него нет дома.

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    Денис Демидов AvtoGSM.ru

    А говорил банкротство чисто техническое, компании есть чем расплатиться, даже расширяться будем и новые склады открывать.

    Обычно если недвижимость у собственников арестовывают то банкротство все же не техническое…

    Не ужели Юлмарт и WB не дотянет до марта 2018 ?
    Или они и их акционеры знают что ничего с кроссбордером делать после марта 2018 не будут?

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