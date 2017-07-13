Банк «Русский стандарт» значительно сократит офисную сеть в Москве и других крупных городах с целью перенести основную часть операций в онлайн. Офисы оставят в основном для региональных клиентов, но и их в перспективе планируется перевести на онлайн-обслуживание. Банку пришлось пойти на такой шаг, так как большая офисная сеть, нацеленная на продажу кредитных карт, уже не приносит прежних доходов. Однако в новой нише банк также ждет жесткая конкуренция в первую очередь с «Тинькофф Банком». Накануне, 12 июля, «Тинькофф Банк», у которого розничных офисов нет вообще, был назван самым рентабельным банком в странах Центральной и Восточной Европы, по версии журнала The Banker (входит в группу Financial Times).