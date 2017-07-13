Банк «Русский стандарт» значительно сократит офисную сеть в Москве и других крупных городах с целью перенести основную часть операций в онлайн. Офисы оставят в основном для региональных клиентов, но и их в перспективе планируется перевести на онлайн-обслуживание. Банку пришлось пойти на такой шаг, так как большая офисная сеть, нацеленная на продажу кредитных карт, уже не приносит прежних доходов. Однако в новой нише банк также ждет жесткая конкуренция в первую очередь с «Тинькофф Банком». Накануне, 12 июля, «Тинькофф Банк», у которого розничных офисов нет вообще, был назван самым рентабельным банком в странах Центральной и Восточной Европы, по версии журнала The Banker (входит в группу Financial Times).
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Как пиво может стать онлайн-банком — мы уже видели. Теперь посмотрим, как онлайн-банком станет водка
Не получится. Если оффлайн банк уйдёт в онлайн, то он там и сгинет. Не его поляна, имхо.
Получится.
И государство скоро станет онлайн — как только повесит каждому подданному на какой-нибудь член онлайн «браслет» с корректирующе-ликвидационным механизмом. Технически уже реализуемо.
Для русского стандарта такая схема идеальна, так как бизнес ну очень похож на ТКС, кредитные карты с большими процентами тем кому другие банки не спешат давать их.
Думается что все банки так или иначе начнут переходить на онлайн работу, тот же ТКС всем доходчиво доказал что схема не просто работает, а приносит прибыль.
А вот Тинькову стоит напрячься, потому как много у него появится конкурентов, боюсь так или иначе даже сбер так начнет работать, оставит отделения для пенсионеров, хотя и для них можно придумать систему по которой списывать можно за коммуналку прямо с их пенсионной карты МИР.