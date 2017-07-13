Философ, член ассоциации Футурологов России, в последние годы — аналитик проекта eGaaS/Electronic Government as a Service — блокчейн-экосистемы для e-Government и Digital economy, Александр Болдачев объяснил в Forbes почему электронный документооборот на блокчейне не имеет смысла.
есть […] промежуточное — между древним и технологически передовым — решение: использовать электронную подпись. Законодательство большинства стран мира признает юридическую силу документов, подписанных электронной подписью. Применяемый при этом криптографический механизм обеспечивает и гарантию неизменности документа, и фиксацию даты его подписания. Что еще нужно?
Получается, что цель, для достижения которой предлагается использовать блокчейн — гарантия неизменности и подтверждение наличия, — прекрасно реализуется с помощью уже обкатанных надежных технологий. Да еще с обеспечением правового статуса. […]
получается, что запись в блокчейн простого текстового файла (или его хэша) бессмысленна с юридической точки зрения. Проделывание же этой операции с документом, подписанным электронной подписью, просто абсурдно. Само наличие такой подписи предельно — насколько это возможно для современного уровня развития криптографии, — защищает документ от подделки и фиксирует его дату и авторство. Вот и выходит, что документооборот на блокчейне на сегодняшний день никому не нужен. Он не решает никаких проблем.
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Как насчёт следующих проблем, решаемых с помощью блокчейн:
— распределённая база данных, которой априори все доверяют без единого «доверенного» владельца
— возможность реализации смарт-контрактов (в том числе голосований, кворумов и тд)
— возможность подтверждения контракта без предоставления деталей этого контракта
— возможность многосторонних документов с подтверждением третьих сторон
— возможность сбора статистических данных по блокам блокчейн
— возможность отслеживания всей истории владения чем-либо
— возможность передачи договора третьим сторонам на основе смарт-контракта
— возможность сбора средств (если речь конкретно про блокчейн и какую-либо криптовалюту)
— возможность полностью автоматического эскроу
— возможность интеграции с современными системами (например IoT, для например страхования автомобилей)
— возможность проведения синдицированных сделок (включая кредиты)
— возможность отслеживания поставок
— авторизация для know your customer’а
— возможности веления нелегальных сделок (например, контракт на убийство)
— обмен данных между сторонними лицами (например, больничными данными)
И ещё примерно 500 других применений, о которых сложно узнать, если ты прочитал только статью в википедии.
Коллега, а вы статью читали или только выдержку? В статье автор объясняет что документооборот на блокчейне не возможен в принципе так как понятие документ (текст) в случае повсеместного использования блокчейнов утратит свой сегодняшнийй смысл.
Ну как бы все перечисленные проблемы вполне решаются и другими, уже массово используемыми способами. Об этом и сказано в статье, что блокчейн пихают повсюду туда, где уже есть обкатанные технологии.
Но чего в статье не сказано, так это то, что существующие технологии строятся на центрах доверия. Удостоверяющие центры с корневыми сертификатами, единые операторы реестров
и т. п. И «доверие» к ним не технологическое, а организационно-социальное или политическое.
А блокчейн направлен на то, чтобы схема общественного консенсуса или доверия строилась не за счет организационного регламента, а была заложена в самой технологии, которая позволяет прийти к консенсусу и обеспечить уровень доверия в среде из многих игроков, доверия к которым нет.
Ну это в теории. На практике все равно может свестись к тому, что либо ресурсы для Proof of Stake, либо вычислительные мощности для Proof of Work сосредотачиваются у крупных игроков, которые и будут диктовать условия «игры».
Блокчейн это также сейчас модно как чуть раньше модно было ИИ и нейронные сети, блокчейн как технология хороша также как ИИ и НН, вот только правда зачем его совать туда где и без него все хорошо, но то что применение ему будет и очень приличное, лично я не сомневаюсь.
>Коллега, а вы статью читали или только выдержку? В статье автор объясняет что документооборот на блокчейне не возможен в принципе так как понятие документ (текст) в случае повсеместного использования блокчейнов утратит свой сегодняшнийй смысл.
Давайте по порядку (ниже цитаты из статьи):
>Однако остается вопрос: а зачем это нужно самому владельцу документа? Что он будет делать с этой «целостностью» и «сохранностью», если они не обеспечивают юридическую значимость документа? Нотариус — это же не просто свидетель/посредник, а элемент государственной системы, придающий документам правовой статус.
Здесь неверны как минимум 2 вещи:
1) Что это нужно только государству. Блокчейн, как подход и как одна из реализаций, появился как сопутствующая система для биткоина. Некий абстрактный Сатоши Накомото писал
>What is needed is an electronic payment system based on cryptographic proof instead of trust, allowing any two willing parties to transact directly with each other without the need for a trusted third party. Transactions that are computationally impractical to reverse would protect sellers from fraud, and routine escrow mechanisms could easily be implemented to protect buyers
Тот же консорциум американских банков, который разрабатывает вариант Blockchain DB для себя не нуждается в государстве. Это их способ уйти от необходимости контроля со стороны государства.
2) Для государства, если смотреть на него не с точки зрения российской реальности, где, например, кадастр недвижимости могут закрыть в любой момент, а с точки зрения государства, которое предоставляет услуги своему населению, Blockchain-возможная реализация — это большой шаг в направлении улучшения прозрачности и удобства. Предоставляющая очень много преимуществ. Как это скорее всего будет, вначале внедрят адекватные страны, а потом все остальные воспользуются опытом.
Или по-другому, если вся причина не использования более удобных инструментов в законе, то проблема не в инструментах, а в законе.
Далее, автор задается вопросом, а зачем нужен блок-чейн вообще, если ОДНА из вещей, которая им реализуется, может быть реализована с помощью ЭЦП.
Ну может. И что? И лошадь и автомобиль оба умеют перевозить людей. Как отсюда следует, что автомобиль не нужен?
Более того, у лошади множество преимуществ перед первыми автомобилями (круиз-контроль, например).
Затем, автор показывает знакомство с википедией и начинает рассуждать на тему того, что в блокчейне нонсенс хранить документу. Видимо ссылаясь на конкретную реализацию блокчейн в Ethereum и похожих вещах. Но блокчейн, которым занимаются банки, IBM, Linux Foundation — это совсем другое, основанное на идее блокчейна, но реализованное под нужды конкретных компаний. Выясняется, что все что нужно — можно уметь делать. Можно не только хранить документы, но и иметь SQL-like базу данных поверх этого, да и много чего еще.
Вывод такой: если ты не разбираешься в технологии, то зачем об этом заявлять во всеуслышание?