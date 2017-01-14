У Экслера кончились деньги на поддержку Exler.ru


Алекс Экслер отметил 18-летие своего авторского проекта и обратился за помощью к читателям:

Я разговаривал на тему монетизации с профессиональными интернет-менеджерами. Они все были единодушны: у тебя, сказали они, нет другого выхода, кроме как делать платную подписку на доступ к контенту. Или на доступ вообще ко всему, или, например, на доступ к статьям, а блог оставить в свободном доступе. […]

Однако для Exler.ru вводить платную подписку я не хочу категорически. […]

впервые за 18 лет существования проекта Exler.ru я обращаюсь к вам, дорогие читатели, за помощью.

Я хочу с помощью разовой (ну, скажем так, проводящейся раз в год) акции попробовать собрать средства на то, чтобы проект мог проработать следующий год и чтобы я больше не задавался вопросами какой-то дополнительной монетизации.

Результаты этой акции покажут, может ли персональный авторский проект подобного рода существовать за счет поддержки читателей в ситуации, когда обычные виды монетизации работают плохо, а вводить другие виды монетизации крайне не хочется.

Перевести средства Алексу Экслеру можно практически любым способом. Единственное — исключена возможность перевода через Webmoney:

У меня с ними старая «любовь», и они отключили эту возможность для моего счета на «Робокассе». Я тронут тем, что они проявляют к моей скромной персоне столько внимания.

Экслер крайне отрицательно отозвался о WebMoney в 2010 году. И 3 декабря 2010 Webmoney забанила блогера.

Выбор редакции

Лучшие комментарии

  • Контекст комментария

    Юрий Синодов Основатель Roem.ru, sinodov.com

    Мне кажется, что народ чрезмерно злорадно этот пост Экслера воспринял, я бы хотел чуть более конструктивно сформулировать проблему с этим обращением, как я его вижу:

    (с Экслером знаком давно, лет 15 назад работал копирайтером на проектах которые он вел для «Софткея» и «Мастерхоста» — Softkey.info и Hostinfo.ru. Кстати, там со мной работали некоторые вполне заметные нынче в рынке люди, типа руководителей ключевых проектов порталов).

    Во-первых, нужна некоторая здоровая рефлексия на тему того, на каком рынке ты живешь и насколько ты этому рынку адекватен.

    Пример такой здоровой рефлексии: Артемий Лебедев (как блоггер), и Дмитрий Пучков. Лебедев не имеет никаких проблем со сборами спонсоров от весьма заметных компаний на свои «Этноэкспы», затраты на него, насколько понимаю, покрываются, может быть что-то остается. При этом рекламу в его ЖЖ покупают и в остальное время за весьма заметные деньги. Формат рекламы менялся, формат блога менялся — человек адекватно реагировал на изменение рынка.

    Пучков (Гоблин), года четыре-три назад изменил тип контента, потратил денег на производство студии, при этом греет деньгами и себя и тех, кто приходит к нему на беседы. Читать стало меньше что, но человек просто пошел туда где деньги. При этом, как я вижу, у него есть какие-то постоянные партнеры типа студии разработки, какие-то свои проекты (или знакомых), вроде vott.ru человек пытается сделать. Типичная диверсификация и адаптация в попытках обеспечения роста.

    Про Варламова вообще молчу: большего экспериментатора с форматами сложно найти.

    (фанатом никого из трех вышеупомянутых не являюсь и регулярно не читаю, если что)

    Сайт Экслера не отслеживал, но насколько я вижу, за последние годы что-то если и изменилось, то несильно: снова вижу личный блог в standalone, обзоры фильмов, баннизмы, вижу раздел про похудение которого не помню, «Еженастроенники» и «Ликбез» не помню тоже, но судя по тому, что они находятся в подвале сайта — это не ключевые публикации.

    То есть, рефлексии, которая присуща остальным блогерам я не вижу.

    Вторая часть: соответствие своих действий текущей ситуации — случился 2014-й год. Рекламные бюджеты упали, курс доллара и евро вырос. Что делать в этой ситуации? Логично: сокращать расходы в евро и долларах, искать пути наращивания доходов в рублях.

    Я знаю кучу людей живущих за рубежом и зарабатывающих на российском рынке. Часть из них «посчитала, прослезилась»: или съехали в более дешевый регион (в том числе и в Россию назад), или нашли более жирных клиентов, или нашли возможность зарабатывать в долларах и евро.

    При этом большое количество людей зарабатывают только тем, что они делают (как и Экслер, только менее публично) и не имеют других источников дохода.

    Так вот, краткий вывод: это история про изменения, их необходимость и их тяжесть. И про размер сочувствующих необходимости этих изменений. У Экслера этих сочувствующих может найтись больше, чем у менее публичного человека.

    Он решил это монетизировать. Почему бы и нет.

Добавить 20 комментариев

  • Ответить
    MOBBI

    Надо быть чуть сговорчивее с рекламодателями и деньги вернутся. Пытались поработать с ним в конце 2016 года и было слишком много НО. Так уже мало кто работает.

  • Ответить
    Humanoid

    А чего еще можно было ожидать? Просто хамское отношение автора сайта к пользователям. Месяца два назад я высказал свою точку зрения по одному вопросу. В ответ получил такой неприличный ответ плюс бан, что «мама не горюй». И это от человека, который, наверное, считает себя интеллектуалом, регулярно выкладывающим фото того, что он ел или пил на ужин (обед). Флаг ему в руки (испанский)!

  • Ответить
    Иван Ильин > Humanoid контекст

    А причём тут читатели? Они, даже если и вращаются в среде уважаемых ПБОЮЛ и элитных ИП, не выступают, в массе своей, покупателями обзоров или просто рекламы на объяве. Посещаемость сайта Экслер сохранил. Поэтому ваш бан ничего не меняет в статистике. Ну, и вообще, на авторских сайтах с опцией коммента (Экслер, Гоблин, Волосатый), а не обобщённых сайтах дженерал интерес (Одноклассники, ВКонтакте), бан от сайта только улучшает целостность сайта. Бан помогает владельцу уточнить целостность, сделать пузырь поддерживаемых владельцем мнений ещё пузыристее.

    Как мне кажется, проблема Экслера в том, что у него маленький размер груди. Сопляки с большой грудью, вдвое-втрое моложе Алекса, в 2016 году — тоже собирают приличную аудиторию. Или с кучерявой головой. Поэтому рекламные деньги размазываются. У тех охват, и у Алекса охват. Когда был 1 Экслер — деньги тратили только на него. Теперь деньги тратят на всех. Тут даже не важно, что Экслер по полночи печатает свои простыни, а другие авторы трясут грудью 40 секунд. Рекламодателю это безразлично. Там аудитория, тут аудитория. «Одинакова»!

  • Ответить
    Иван Ильин > Алёша Муромец контекст

    Естественно. Необходимую Хомаку сумму собрали меньше чем за сутки, а Servers.ru (или кто-то из таких же гигантов, лень проверять, погуглите если нужно) помогли с хостингом (по моим наблюдениям у него раньше был косорылый, в итоге в 2015—2016 годах владелец сайта на полном серьёзе жаловался на «DDoS» и этот «DDoS» вышибал сайт из онлайна).

  • Ответить
    Юрий Синодов Основатель Roem.ru, sinodov.com

    Мне кажется, что народ чрезмерно злорадно этот пост Экслера воспринял, я бы хотел чуть более конструктивно сформулировать проблему с этим обращением, как я его вижу:

    (с Экслером знаком давно, лет 15 назад работал копирайтером на проектах которые он вел для «Софткея» и «Мастерхоста» — Softkey.info и Hostinfo.ru. Кстати, там со мной работали некоторые вполне заметные нынче в рынке люди, типа руководителей ключевых проектов порталов).

    Во-первых, нужна некоторая здоровая рефлексия на тему того, на каком рынке ты живешь и насколько ты этому рынку адекватен.

    Пример такой здоровой рефлексии: Артемий Лебедев (как блоггер), и Дмитрий Пучков. Лебедев не имеет никаких проблем со сборами спонсоров от весьма заметных компаний на свои «Этноэкспы», затраты на него, насколько понимаю, покрываются, может быть что-то остается. При этом рекламу в его ЖЖ покупают и в остальное время за весьма заметные деньги. Формат рекламы менялся, формат блога менялся — человек адекватно реагировал на изменение рынка.

    Пучков (Гоблин), года четыре-три назад изменил тип контента, потратил денег на производство студии, при этом греет деньгами и себя и тех, кто приходит к нему на беседы. Читать стало меньше что, но человек просто пошел туда где деньги. При этом, как я вижу, у него есть какие-то постоянные партнеры типа студии разработки, какие-то свои проекты (или знакомых), вроде vott.ru человек пытается сделать. Типичная диверсификация и адаптация в попытках обеспечения роста.

    Про Варламова вообще молчу: большего экспериментатора с форматами сложно найти.

    (фанатом никого из трех вышеупомянутых не являюсь и регулярно не читаю, если что)

    Сайт Экслера не отслеживал, но насколько я вижу, за последние годы что-то если и изменилось, то несильно: снова вижу личный блог в standalone, обзоры фильмов, баннизмы, вижу раздел про похудение которого не помню, «Еженастроенники» и «Ликбез» не помню тоже, но судя по тому, что они находятся в подвале сайта — это не ключевые публикации.

    То есть, рефлексии, которая присуща остальным блогерам я не вижу.

    Вторая часть: соответствие своих действий текущей ситуации — случился 2014-й год. Рекламные бюджеты упали, курс доллара и евро вырос. Что делать в этой ситуации? Логично: сокращать расходы в евро и долларах, искать пути наращивания доходов в рублях.

    Я знаю кучу людей живущих за рубежом и зарабатывающих на российском рынке. Часть из них «посчитала, прослезилась»: или съехали в более дешевый регион (в том числе и в Россию назад), или нашли более жирных клиентов, или нашли возможность зарабатывать в долларах и евро.

    При этом большое количество людей зарабатывают только тем, что они делают (как и Экслер, только менее публично) и не имеют других источников дохода.

    Так вот, краткий вывод: это история про изменения, их необходимость и их тяжесть. И про размер сочувствующих необходимости этих изменений. У Экслера этих сочувствующих может найтись больше, чем у менее публичного человека.

    Он решил это монетизировать. Почему бы и нет.

  • Ответить
    Альтер Эго

    Дополнительно:

    Существенный момент с Экслером (которого сейчас пинают за то, что полгода назад он учил Хомака как правильно зарабатывать деньги, а сейчас просит у своих читателей дотирования):

    Работа на изданиях где Экслер был директором-редактором (Softkey.info, Hostinfo.ru) — была первой в моей жизни, где я получал деньги за то, что пишу.

    Через эту работу я познакомился с Андреем Анненковым и оказался в профессиональной журналистике.

    Я знаю, что многие крутые спецы (уровень начальников ключевых отделов в топовых интернет-компаниях, например) в интернет-отрасли тоже работали или начинали работу в отрасли с Экслером.

    Я допускаю, что есть еще много людей на которых он повлиял в профессиональном смысле. Лично или опосредованно.

    На меня повлиял, безусловно.

    То, что у него сейчас проблемы, то что он не проявил эмпатии к Хомаку — его беда, как мне кажется.

    Злорадствовать над чужими бедами — не очень по человечески.

    P. S. Я жалею о том, что я написал у Вильянова свою реплику про то, что он много времени проводит за рубежом и валюта его расходов не совпадает с валютой его доходов в том виде, в котором я ее написал. Она верна по сути, но много агрессивнее и провокационна чем стоило бы в такой ситуации.

  • Ответить
    ak

    «Лебедев не имеет никаких проблем со сборами спонсоров от весьма заметных компаний на свои «Этноэкспы», затраты на него, насколько понимаю, покрываются, может быть что-то остается».

    В Q&A-видео после последнего экспа, по-моему, Лебедев как раз говорил, что (i) жж дохнет на глазах по трафику (ii) бюджеты рекламодателей стали заметно меньше и денег на экспы, как раньше, уже не дают. Там даже какой-то пример был, типа на карибэтноэкспе зафигачили парус за пятнашку с логотипами, хотя это даже не было условием спонсоров, а теперь вот приходится в Вологду ехать.

  • Ответить
    Buratin

    Хе-хе, да просто прошло время блогеров, Экслеров, Вильяновых, Лебедевых, Компьютерры и пр.
    Сейчас время влогеров. Ветер перемен сдул старую пыль.
    Экслеру и ему подобным уже не помочь.

  • Ответить
    Алёша Муромец

    >Servers.ru или кто-то из таких же гигантов помогли с хостингом

    милота какая.

    >Сейчас время влогеров

    влогеры стругающие ролики тоже уже отживающий жанр. вектор идёт в сторону онлайн стримов 24/7 с онлайн тусовками людей в чате или видео-конференциях. это эссенция интернет-общения, ЦА рекламных кампаний приходит в интернет потусоваться, а не портянки текста читать. а ботаники пусть дальше читают длинные тексты и идейно никогда не кликают на рекламу. от них мало толку барыгам и так.

  • Ответить
    Andrew Tishkin > Алёша Муромец контекст

    > и идейно никогда не кликают на рекламу
    Хм, можно подумать в видеороликах на рекламные ссылки жмут лучше. Или и правда по статистике так оно и есть?
    Если же заводить речь про прероллы, то и для текстов есть формат баннерной рекламы, распахивающейся во весь экран, пардон, не в курсе, как эти «распашонки» правильно называются. А если крестик получше запрятать, то от безысходности кликать ещё больше станут. :) Если, конечно, блокиратор рекламы это чудо не зарежет в зародыше, и если посетитель заинтересован в контенте, чтоб сразу не закрыть страницу нафиг.

    Эх, я надеялся Экслер сейчас свой годовой прожиточный минимум сообщит (ну или хотя бы не свой личный, а хостинговый, с учётом анти-ddos), а он всё общими словами, скромненько так выражается — «достаточная сумма». Придётся месяц ждать результатов.
    Хотя бы ради приличия написал, что если много накидают — излишки на такие-то благородные дела пойдут. Вместо этого написал неприлично, зато честно — что излишки скорее всего пойдут на цацки

  • Ответить
    Crio > Алёша Муромец контекст

    Я, конечно, ботаник и старпер, но на что смотреть-то в стриме 24/7?
    Даже в роликах влогеров, предположительно отредактированных, половину занимает «ну, это, там, да…", а стрим это вообще ж беда.

    Может, пример какой дадите классики жанра?

  • Ответить
    Василий Силин > Crio контекст

    Да не, пока еще существует прослойка аудитории, умеющая читать и обладающая интеллектом повыше среднего, будут существовать и медиа, на нее ориентированные. Читать — оно все равно поэффективнее чем в экран пялиться. А с Экслерами и Лебедевами происходит логичный процесс превращения в старперов и потери актуальности.

  • Ответить
    internet_gign > Василий Силин контекст

    вопрос что предложить этой аудитории…
    а касательно Экслера и его сбора денег — очень интересный кейс, знаю его еще с FIDO, смотрел мельком изредка, материал (тестирование некого девайса) с его сайта попался с поиска несколько месяцев назад…
    сейчас еще раз посмотрел…
    по сути это эмоции, не информация
    в «тестированиях» непонятности и ошибки, набор устройств очень странный (непонятно для кого большинство сильно overprice вещей)
    и ощущения что «негры» частично делают, непонятно зачем ему это все писать…
    комментарии по сбору средств тоже занятные, интересно сколько соберет (и про сколько напишет)… переводы по 2−3000 и баннерорезки у 1/3 аудитории — жизнь очень многообразна…

  • Ответить
    Алёша Муромец

    >Даже в роликах влогеров, предположительно отредактированных, половину занимает «ну, это, там, да…», а стрим это вообще ж беда

    я же говорю тут проблема в том что вы измеряете качество видео исходя из количества полезной для вас информации. а широкая аудитория которая интересует рекламодателей приходит в интернет чтобы потусоваться.

    >но на что смотреть-то в стриме 24/7?
    >Может, пример какой дадите классики жанра?

    https://www.twitch.tv

    и в частности:

    https://www.twitch.tv/directory/game/Music — люди играют музыку, а ты хорошо проводишь время в чате, аналог музыкантов в переходе

    https://www.twitch.tv/directory/game/Social%20Eating/videos/all — «социал итинг» аналог фоток еды в инстаграмме, но в виде полноценных виртуальных обедов со знакомыми или людьми которых видишь первый раз в жизни

    https://www.twitch.tv/directory/game/IRL/videos/all — аналог periscope для своей лояльной к экспериментам публики

    https://www.twitch.tv/directory/game/Creative/gamedev — можно посмотреть как люди пишут код и научиться чему нибудь

    https://www.twitch.tv/directory/game/Creative — креатив на любой вкус, рисование, вышивание и т. д. люди креативят и общаются.

    https://www.twitch.tv/directory/game/Talk%20Shows — классические ток шоу любой тематики

    лив на ютабе #прямосейчас:

    тысяча человек онлайн смотрит как в вольере бегают собаки и общаются на эту тему в чате —

    для старпёров и ботаников советской закалки есть забавный канал Глобальная волна с 12-часовыми стримами на околонаучную тематику —

    при том что даже сейчас всё это находится в зачаточном состоянии, и контент ещё не на высочайшем уровне, уже сегодня проглядывается насколько досуг «прямого эфира» превосходит в аддиктивности «сценарный» досуг в виде фильмов и сериалов.

    любой кто интересовался теорией литературы знает что сюжетов в художественной литературе в принципе ограниченное количество и после определённого количества просмотренных сериалов и кино зрителя уже сложно чем нибудь удивить и сохранить его интерес. каждый «опытный зритель» знает режиссерские техники и видит ружьё Чехова которое выстрелит в конце.

    другое дело бесконечное реалити-шоу онлайн трансляций без заранее существующего сценария, в котором к тому же можно интерактивно принимать участие. фундаментальное новое зрелище. хотя «зрелище» это неподходящее слово. это уже вообще другое социально-культурное явление. типа глобальной деревни маклюэна.

Для добавления комментария войдите или зарегистрируйтесь.
Важное
Обсуждаемое