Алекс Экслер отметил 18-летие своего авторского проекта и обратился за помощью к читателям:
Я разговаривал на тему монетизации с профессиональными интернет-менеджерами. Они все были единодушны: у тебя, сказали они, нет другого выхода, кроме как делать платную подписку на доступ к контенту. Или на доступ вообще ко всему, или, например, на доступ к статьям, а блог оставить в свободном доступе. […]
Однако для Exler.ru вводить платную подписку я не хочу категорически. […]
впервые за 18 лет существования проекта Exler.ru я обращаюсь к вам, дорогие читатели, за помощью.
Я хочу с помощью разовой (ну, скажем так, проводящейся раз в год) акции попробовать собрать средства на то, чтобы проект мог проработать следующий год и чтобы я больше не задавался вопросами какой-то дополнительной монетизации.
Результаты этой акции покажут, может ли персональный авторский проект подобного рода существовать за счет поддержки читателей в ситуации, когда обычные виды монетизации работают плохо, а вводить другие виды монетизации крайне не хочется.
Перевести средства Алексу Экслеру можно практически любым способом. Единственное — исключена возможность перевода через Webmoney:
У меня с ними старая «любовь», и они отключили эту возможность для моего счета на «Робокассе». Я тронут тем, что они проявляют к моей скромной персоне столько внимания.
Экслер крайне отрицательно отозвался о WebMoney в 2010 году. И 3 декабря 2010 Webmoney забанила блогера.
Юрий Синодов Основатель Roem.ru, sinodov.com
Мне кажется, что народ чрезмерно злорадно этот пост Экслера воспринял, я бы хотел чуть более конструктивно сформулировать проблему с этим обращением, как я его вижу:
(с Экслером знаком давно, лет 15 назад работал копирайтером на проектах которые он вел для «Софткея» и «Мастерхоста» — Softkey.info и Hostinfo.ru. Кстати, там со мной работали некоторые вполне заметные нынче в рынке люди, типа руководителей ключевых проектов порталов).
Во-первых, нужна некоторая здоровая рефлексия на тему того, на каком рынке ты живешь и насколько ты этому рынку адекватен.
Пример такой здоровой рефлексии: Артемий Лебедев (как блоггер), и Дмитрий Пучков. Лебедев не имеет никаких проблем со сборами спонсоров от весьма заметных компаний на свои «Этноэкспы», затраты на него, насколько понимаю, покрываются, может быть что-то остается. При этом рекламу в его ЖЖ покупают и в остальное время за весьма заметные деньги. Формат рекламы менялся, формат блога менялся — человек адекватно реагировал на изменение рынка.
Пучков (Гоблин), года четыре-три назад изменил тип контента, потратил денег на производство студии, при этом греет деньгами и себя и тех, кто приходит к нему на беседы. Читать стало меньше что, но человек просто пошел туда где деньги. При этом, как я вижу, у него есть какие-то постоянные партнеры типа студии разработки, какие-то свои проекты (или знакомых), вроде vott.ru человек пытается сделать. Типичная диверсификация и адаптация в попытках обеспечения роста.
Про Варламова вообще молчу: большего экспериментатора с форматами сложно найти.
(фанатом никого из трех вышеупомянутых не являюсь и регулярно не читаю, если что)
Сайт Экслера не отслеживал, но насколько я вижу, за последние годы что-то если и изменилось, то несильно: снова вижу личный блог в standalone, обзоры фильмов, баннизмы, вижу раздел про похудение которого не помню, «Еженастроенники» и «Ликбез» не помню тоже, но судя по тому, что они находятся в подвале сайта — это не ключевые публикации.
То есть, рефлексии, которая присуща остальным блогерам я не вижу.
Вторая часть: соответствие своих действий текущей ситуации — случился 2014-й год. Рекламные бюджеты упали, курс доллара и евро вырос. Что делать в этой ситуации? Логично: сокращать расходы в евро и долларах, искать пути наращивания доходов в рублях.
Я знаю кучу людей живущих за рубежом и зарабатывающих на российском рынке. Часть из них «посчитала, прослезилась»: или съехали в более дешевый регион (в том числе и в Россию назад), или нашли более жирных клиентов, или нашли возможность зарабатывать в долларах и евро.
При этом большое количество людей зарабатывают только тем, что они делают (как и Экслер, только менее публично) и не имеют других источников дохода.
Так вот, краткий вывод: это история про изменения, их необходимость и их тяжесть. И про размер сочувствующих необходимости этих изменений. У Экслера этих сочувствующих может найтись больше, чем у менее публичного человека.
Он решил это монетизировать. Почему бы и нет.