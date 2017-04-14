«Яндекс» займется электронными кассами


Развитие событий: Главный налоговик попросил «привязать» домены магазинов к конкретным людям и ООО (19 апреля)

«Яндекс» получил разрешение от Федеральной налоговой службы на деятельность в области обработки фискальных данных контрольно-кассовой техники. Летом 2016 года «Яндекс» учредил дочернюю компанию ООО «Яндекс.ОФД», основной виде деятельности юрлица — обработка данных. В июне прошлого года Госдума приняла закон о поэтапном переходе точек продаж на контрольно-кассовую технику, передающую информацию о расчетах налоговым органам в электронном виде.

Мелким торговцам могут разрешить не покупать онлайн-кассы, иначе они вообще не выживут

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