Издание Digiday изучило одну из проблем отношений между рекламодателями, агентствами и площадками. Во всем мире вошло в практику, что рекламные агентства задерживают платежи, предназначающиеся площадкам за размещение рекламы, как выяснили журналисты, задержка может составлять от 30 до более 200 дней и такая практика существует практически во всех крупных агентствах. Выгода компаний, занимающихся размещением рекламы в том, что они получают деньги от бренда, разместившего рекламу и у них есть период в месяц или более когда они могут распоряжаться этими средствами как своими, например положить их в банк под проценты, или использовать какие-то другие инвестиционные инструменты.

Площадки пытаются бороться с подобной практикой, например владелец ИД Evolve Media Брайан Фитцежеральд рассказал, что ему пришлось нанять отдельного сотрудника, который занимается контролем платежей и обзванивает агентства с просьбами не затягивать сроки. Также ряд опрошенных Digiday издателей рассказали, что у них возникали ситуации, когда они не могли заплатить сотрудникам из-за за задержек платежей.