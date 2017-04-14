Американские журналисты изучили работу голосовых помощников Alexa, Google и Siri и выяснили, что они в значительном числе случаев эти устройств дают неполные, или вообще неверные ответы на заданные им вопросы. Проблема в том, что голосовой помощник в ответ на вопрос дает один вариант ответа, и этот вариант может оказаться либо взятым из какого-то шуточного текста, либо не полностью отражать состояние дел. К примеру, устройство Google Home утверждает, что «дельфины произошли от пришельцев», «Дональд Трамп всегда прав», а «в каждой женщине есть что-то от проститутки». Ранее Google уже пришлось изменить одну из автоподсказок в поиске после того, как газета The Guardian выпустила редакционную колонку, в которой обвинила компанию в неполиткорректности.