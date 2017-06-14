Facebook может ввести подписку на СМИ в своем мобильном приложении. Вероятно, такая возможность появится в конце этого года. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на The Wall Street Journal. Издание отметило, что функция помогла бы издателям онлайн-медиа, которые зарабатывают благодаря подпискам.
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А в чем отличие от подписки на страницы
Что будет типа отдельная монетизация, возможно платная, т.е. живыми деньгами (но это не точно). Типа как пейволл, только читать внутри ФБ.