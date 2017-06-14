Facebook может ввести подписку на СМИ в своем мобильном приложении. Вероятно, такая возможность появится в конце этого года. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на The Wall Street Journal. Издание отметило, что функция помогла бы издателям онлайн-медиа, которые зарабатывают благодаря подпискам.