Facebook планирует ввести подписку на СМИ в приложении


Facebook может ввести подписку на СМИ в своем мобильном приложении. Вероятно, такая возможность появится в конце этого года. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на The Wall Street Journal. Издание отметило, что функция помогла бы издателям онлайн-медиа, которые зарабатывают благодаря подпискам.

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