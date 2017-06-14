Екатерина Гладких, менеджер-аналитик безопасного поиска «Яндекса», рассказала о том, как компания борется с сайтами, занимающимися мошенническими операциями с GSM-рассылками. Речь идет о ресурсах, которые размещают различные привлекательные для пользователя ссылки, например на скачивание видео, которые на самом деле подписывает пользователя мобильного интернета на некоторую платную «услугу» — на самом деле со счета абонента просто списывается определенная сумма в пользу компании-мошенника.

Обычно партнерская реклама уводит пользователя на специальный лендинг, где и происходит эта самая подписка, путем клика на совершенно безобидную кнопку вида «скачать», «смотреть», «войти». Возможно там даже где-то мелким шрифтом прописаны последствия этого действия, но давайте будет честными, никто этот мелкий шрифт не будет читать. Пользователь не ждет никакой опасности от кнопок с таким названием, мы все кликаем по ним ежедневно в интернете множество раз, — говорит Гладких.

По оценке компании, ежедневно до 80 000 пользователей видят мошеннические лендинги, это оборот в десятки миллионов рублей в сутки. На сегодняшний день забанено более 400 тысяч сайтов и сотни подобных сайтов обнаруживаются ежедневно, сообщила Гладких.