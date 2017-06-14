Екатерина Гладких, менеджер-аналитик безопасного поиска «Яндекса», рассказала о том, как компания борется с сайтами, занимающимися мошенническими операциями с GSM-рассылками. Речь идет о ресурсах, которые размещают различные привлекательные для пользователя ссылки, например на скачивание видео, которые на самом деле подписывает пользователя мобильного интернета на некоторую платную «услугу» — на самом деле со счета абонента просто списывается определенная сумма в пользу компании-мошенника.
Обычно партнерская реклама уводит пользователя на специальный лендинг, где и происходит эта самая подписка, путем клика на совершенно безобидную кнопку вида «скачать», «смотреть», «войти». Возможно там даже где-то мелким шрифтом прописаны последствия этого действия, но давайте будет честными, никто этот мелкий шрифт не будет читать. Пользователь не ждет никакой опасности от кнопок с таким названием, мы все кликаем по ним ежедневно в интернете множество раз, — говорит Гладких.
По оценке компании, ежедневно до 80 000 пользователей видят мошеннические лендинги, это оборот в десятки миллионов рублей в сутки. На сегодняшний день забанено более 400 тысяч сайтов и сотни подобных сайтов обнаруживаются ежедневно, сообщила Гладких.
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Забаньте сразу МТС, Мегафон и Билайн. И дело с концом.
Вот уж кто будет после смерти жариться на сковородке.
да расстрелять пару совладельцев мтс-би- мега, и дело с концом. Легко же сделать так, чтобы подтверждали абоненты свои платные подписки? нажал не туда-приходит смс от провайдера- вот предложение, цена такая-то, согласны? А раз нет этого, значит в сговоре эта банда. А как иначе мтс деньги со счета спишет? Куда переведет часть? На сервис некий. Как же сервис с билайном договорились? И причем тут сайты тысячами, если деньги списывает провайдер телефонных услуг7
впрочем,и сам мтс ( условно,т.к. 20 лет уже пользуюсь ,замените на любой) сейчас рассылает сообщения от 2017 с предложением выиграть чуть не квартиру- «отправь первое «да» бесплатно,а потом будем присылать (списывать сразу) счета на 15 рублей в день (или за попытку,что вернее)»
>>Вот уж кто будет после смерти жариться на сковородке.
редкий случай, когда полностью солидарен с вами)
Однако, несмотря на свой природный оптимизм, сомневаюсь, что без больших новых инвестиций у ООО «Ад» на всех фигурантов этого времени хватит сковородок. Надеюсь, что хотя бы вип персоны будут обслужены по высшему разряду.
>Забаньте сразу МТС, Мегафон и Билайн. И дело с концом.
Казалось бы причем тут мессенджеры?
А при том что они отобрали у операторов нормальный заработок на смс при этом работая на инфраструктуре оператора, такая собака на сене и сами не научились зарабатывать, вечно убыточные и операторов по всему миру доходов лишают, и вот теперь у операторов простой выбор, стать такими сволочами и выжить или оставаться честными и умереть.
Так что бесплатный сыр ввиде мессенджеров, бывает только в мышеловке, за инфраструктуру все равно придется платить, если не напрямую так через всякие подписки.
Мне все еще не попадалось откровений на тему:
а каким образом Yota до сих пор живет без подписок?
Даже после ее покупки Мегафоном, где подписки есть — у Йоты подписок нет до сих пор.
Может быть здесь меня просветят на эту тему?
>у Йоты подписок нет до сих пор.
Молодая компания которой требуется завладеть аудиторией, такой задел мегафона на молодежь, это как новая марка колбасы, по началу в ней больше мяса чем в других.
Но как только йота станет больше мегафона то станет такой же, так как расходы на инфраструктуру будут уже на ней, а не как сейчас на мегафоне.
Йота давно не «молодая», и инфраструктура своя у нее была еще до покупки Мегафоном.
Йота не станет больше Мегафона, если Мегафон эту Йоту как раз и купил.
А Ваша метафора про колбасу вообще выдает в Вас крупнейшего специалиста в российском сотовом бизнесе: слыхали выражение «большая тройка»? А ведь сортов колбас значительно больше трех…
Ну, ничего: терпеливо подожду других докладчиков — вдруг «мне повезет!»? © Гугл
>>Казалось бы причем тут мессенджеры?
Казалось бы, причем тут американская империалистическая военщина…
> и вот теперь у операторов простой выбор, стать такими сволочами и выжить или оставаться честными и умереть.
Нас заставили! Нас вынудили! Это не мы!
Будут вопить опсосы, прожариваясь как следует на сковородке.
>Йота давно не «молодая», и инфраструктура своя у нее была еще до покупки Мегафоном.
Ну все относительно же, тут пишут что они с 2012 года работают
https://ru.wikipedia.org/wiki/Yota_(%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4)
А мегафон с 2002 года
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D1%84%D0%BE%D0%BD_(%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
Т.е. 15 и 5 лет, разница как бы есть.
>Йота не станет больше Мегафона, если Мегафон эту Йоту как раз и купил.
Все может быть, но если станет то будет как мегафон если к тому времени не появится возможность легально получать деньги с пользователей на инфраструктуру, как сейчас электрические сети работают, вроде свет и не очень дорого стоит, но подключение уже в копеечку встает, особенно если тебе больше 15 квт надо.
>Казалось бы, причем тут американская империалистическая военщина…
Она лишь поможет потом американским мессенджерам сожрать все прочие, но она не причина появления мессенджеров как таковых и того факта что мессенджеры убивают сотовых операторов и практически остановили развитие инфраструктуры сотовых операторов, это технологический перегиб, перестройка если хотите.
Чем быстрее сотовые операторы перестанут тягаться с мессенджерами и быстрее поймут что они «электрические сети» тем для них лучше.
Интернет провайдерам ничего не стоит. Они сами его производят (доступ). Насчет совместного использования могли бы и договориться с мессенджерами, раз уж свой сделать мозгов нет. Еще владельцы пейджерной связи жаловались бы, что у них клиентов увели. Мтс вообще пусть молчит в тряпочку, я в в 95 году симку у них купил в свой не у них купленный телефон, и платил по тарифу 0.91 $ за минуту разговора. Вперед на всю жизнь заплатил. В сентябре 98 года 1600 $ счет был за связь, как вам? Я не опечатался. Поэтому никаких угрызений совести, что я не пользуюсь смс и уже почти не пользуюсь телефоном как телефоном, нет. Звоню в вотсап и вайбер, как и все нормальные люди.
А, да. Симка стоила 400 $
и еще один загадочный вопрос: опсосы тягаются с мессенджерами, даже делают голос внутри сети бесплатным, но за немалую стоимость СМС держаться как за …
В чем же тут хитрость и смысл?
>Казалось бы причем тут мессенджеры?
>>Казалось бы, причем тут американская империалистическая военщина…
Мессенджеры, Киссинджеры… - сиречь разруха.
>Поэтому никаких угрызений совести, что я не пользуюсь смс и уже почти не пользуюсь телефоном как телефоном, нет.
У вас и не должно быть таких угрызений, как и у любого современного человека.
Каждый должен искать для себя любые законные возможности сэкономить, стать более эффективным, если он этого не делает то он враг экономики своей страны.
Я лишь объяснил почему сотовые операторы ведут себя так по свински с этими тайными подписками.
Также я озвучил проблему отрасли, есть инфраструктура, есть расходы на нее, есть потребность в ее развитии, есть операторы теряющие доходы катастрофическими темпами, есть мессенджеры которые бесплатно используют эту инфраструктуру и не способны даже в теории начать зарабатывать, так как их ценность ТОЛЬКО в бесплатности.
Сделать новый мессенджер дело недели и нескольких серверов (говорю вам как программист), Паша Дуров тому подтверждение, уж для операторов это вообще вопрос ерундовый, но сделать мессенджер за который будут платить почти не возможно, на рекламе в мессенджерах можно только пользователей начать терять, а не прибыль получать.
На связи зарабатывать получается все меньше и меньше, а инфраструктура от этого не дешевеет, а наоборот идет новое поколение связи 5G которое потребует серьезных инвестиций.
Дилемма для государства и людей, связь развивать надо, но платить за это по сути сейчас некому.
>но за немалую стоимость СМС держаться как за …
>В чем же тут хитрость и смысл?
В том что если они сделают смс в 10−100 раз дешевле ими все равно не будут пользоваться те кто пользуются мессенджерами где они бесплатны совсем, а те кто пользуются смс не увеличат свое потребление смс в 10−100, услуга устарела и с нее просто выжимают то что пока еще можно.
>>мессенджеры убивают сотовых операторов и практически остановили развитие инфраструктуры сотовых операторов
А если на Роеме появится текст про, например, бариогенезис, то Вы же сможете высказать свое educated opinion?
>>Я лишь объяснил почему сотовые операторы ведут себя так по свински с этими тайными подписками…
Денис, Вы хоть раз структуру доходов-расходов оператора по услугам и по клиентам видели? Модели аллокации костов? Детальный годовой план/бюджет развития сети? Процесс сетевого планирования?
даже когда услуга еще не устарела — цены на СМС не падали никогда, в отличие от голоса и инета. Тут Вам уже совсем прямые вопросы задают — про структуру доходов-расходов и бариогенезис, но Вам все это нипочем… ну-ну…
>А если на Роеме появится текст про, например, бариогенезис
Надеюсь не появится тут таких текстов, хотя помню vc.ru экспериментировал с контентом, пытались что то не из интернета к себе прикрутить, типа мы как рбк.
>Модели аллокации костов? Детальный годовой план/бюджет развития сети? >Процесс сетевого планирования?
Этой чепухой они пусть своим акционерам внушают светлое их будущее, зато я много мировой аналитики по этому поводу читал, так как проблемы наших сотовых операторов они международные, Vodafone также страдает от вотспапа и вайбера, да и логика присутствует в небольшом кол-ве, чтоб соотнести текущие реалии, попытки операторов как то нагнуть мессенджеры
http://www.cnews.ru/news/top/2017−06−14_deputaty_nachali_goneniya_na_messendzhery_v_rossii
Мне знаете ли не презентации в powerpiont интересны, а как все изнутри устроено, с детства сохранилась привычка все разбирать и смотреть.
Может вы еще и Яндексу поверили как они ничего не потеряли на Украине и их оптимистические заверения для акционеров?
Так и с мобильными операторами, они будут хорохориться до последнего, ибо цена акций товар ликвидный, под акции даже кредиты в банках берут, и если не дай бог цена эта упадет то банк может попросить что то еще в залог предложить, да и новую эмиссию проводить с падающими акциями не получится, а занимать у рынка без залога и под 0% ох как хочется….
Все-таки бариогенезис… :(
>цены на СМС не падали никогда, в отличие от голоса и инета.
смс они сразу проиграли мессенджерам и навсегда, поэтому это высший степени тупизм был бы с месседжерами смсками тягаться.
А вот с бесплатными голосовыми вызовами внутри сети они пытались отсрочить появление голоса в мессенджерах, по крайней мере популяризации этой функции, которых как вы помните раньше не было совсем в мессенджерах.
Что касается интернета то у операторов всегда была конкуренция с wifi, поэтому они и снижали цены чтоб вы не переключались на wifi где только можно.
>и бариогенезис
Тут и про психиатрию начинают говорить когда нечего сказать и что?
не проиграли бы сразу, если бы цену на СМС снижали соответственно.
А еще я напомню про до сих пор большой процент кнопочных телефонов — т.е., без всяких меседжеров. Даже пишущий много чуши мобильный аналитик нередко пишет интересные вещи — потому что тусуется с инсайдерами и перепевает с их голоса, но Вы с сотовыми инсайдерами явно не знакомы — на что же Вы надеетесь? Отсюда и возникает тема про психиатрию, неизбежно :(
WiFi сравнивать с сотовой связью — оттуда же тема: вайфая долго не было, когда сотовый инет был уже давно.
Чего-то другие сотовые докладчики не подтягиваются на «Роем!» — все увлеченно Путина смотрят, не иначе…
>не проиграли бы сразу, если бы цену на СМС снижали соответственно
Проиграли бы и 100% и почти сразу, люди пишущие бесплатно через вконтакт уже никак не будут платить за смс, а посмотрят что есть чуть удобнее вконтакта, и тут вотсап с вайбером.
>я напомню про до сих пор большой процент кнопочных телефонов — т.е., без всяких меседжеров
Вы сами ответили на свой вопрос почему не снижали стоимость смс, на смартфонах их бы все равно не использовали, а кнопочным телефонам деваться некуда, а бесплатные звонки это повод кнопочный поменять на смартфон, смс не такой сильный повод на замену.
>потому что тусуется с инсайдерами и перепевает с их голоса
У меня например хобби есть, история военной разведки и контрразведки, так вот там «инсайды» всегда через лупу смотрятся и ищутся другие источники подтверждающие эту инфу, обычно еще два должно быть, ибо в большинстве своем через инсайды распространяется то что кому то нужно, а не то что на самом деле есть.
>но Вы с сотовыми инсайдерами явно не знакомы — на что же Вы надеетесь?
На элементарную логику и аналитику.
>вайфая долго не было, когда сотовый инет был уже давно.
Сколько он стоил когда не было вайфая, и когда стал дешеветь?
Не тогда ли когда вайфай стал массовым?
И вы мне будете про психиатрию рассказывать?
Но лично я считаю ниже своего достоинства обвинять собеседника в том что у него чего то в уме не хватает или дефект какой, что то про психиатрию блеять, я допускаю что я могу ошибаться и мое мнение не из последней инстанции.
А вот кто про психиатрию что то мычать начинает видимо уверены что их то разум вселенский, видно незаконно рожденные дети Эйнштейна и никак иначе.
вайфай и сейчас не везде есть, а про психиатрию вопросы возникают, когда с логикой нескладно:
> бесплатные звонки это повод кнопочный поменять на смартфон
и голос, и СМС на кнопочниках работают одинаково успешно, но снижают цены только на голос — где здесь логика и какой тут повод? На кнопочниках абоны сидят сознательно и упорно, голос грузит сеть несоизмеримо сильнее, чем СМС.
>но снижают цены только на голос — где здесь логика и какой тут повод?
Вы просто задним числом умный, а когда они просрали смс
(а просрали бы они их по любому, мессенджер я например даже как программист могу сделать, все проблема только в деньгах на серверы, чтоб миллионы пользователей держать на которых ничего не заработаешь и на маркетинг, потому что даже ничего не платящих пользователей надо как то привлечь)
то испугались за голос и начали сами снижать на него цены чтоб убить тренд бесплатного голоса от скайпов всяких в зародыше.
Смс бы они проиграли хотя бы и потому что с точки зрения инфраструктуры текстовые сообщения по трафику весят почти нуль, для коротких сообщений любой вайфай подойдет, бесполезно с ними тягаться, а вот голос, да еще и в HD качестве это другая история, даже для интернета он тяжеловат, не в каждой кафешки есть хороший вайфай который даст вам нормально поговорить.
И операторы резонно решили что эту борьбу за голос сдавать никак нельзя и главное ее реально если не выиграть то создать паритет.
Также если отменить сетевой нейтралитет, по крайней мере в части выборочного снижения скорости к тому или иному ресурсу, то у операторов появится шанс на выживание на видео звонках которые придут на смену и тексту и просто голосу, потому как они еще тяжелее и через вайфай вообще будут с ними трудности у мессенджеров.
Денис, а как Вы относитесь к костюму пчелы? ;) Денис vs Мобильный Аналитик — это, мне кажется, был бы действительно интересный эпик баттл… Мэйуэйзер нервно курит в сторонке… :)
даже передним умом я не понимаю Ваших объяснений про не снижающуюся стоимость СМС: вынужден обратиться к психиатрии снова == это я такой тупой :(
Поэтому тупо и снова поддерживаю соседа — про костюм пчелы.
>Денис, а как Вы относитесь к костюму пчелы?
По сути то Муртазин прав оказался, только по срокам чуть ошибся))))
>это я такой тупой :(
Не корите себя, вы просто не разбираетесь в военной стратегии, а именно по военной науке работает крупный бизнес, это еще японцы завели.
Давайте совсем просто, вот на пальцах прям:
Военные не ввязываются в сражение если нет шансов на победу или это сражение не является частью стратегической линии.
Бодаться с мессенджерами с помощью своих смс дело бесперспективное изначально, потому что:
1. Сетевой нейтралитет, ты можешь не угодным сайтам снизить скорость, но заблокировать ты их не сможешь, потому что ты элементарно не сможешь нормально это объяснить своим юзерам, а мессенджерам для текста достаточно скорости 0.001 мб/с, т.е. технически ты их никак не остановишь.
2. За приземление своих смс у других операторов ты будешь с ними расплачиваться так или иначе, когда как у мессенджера таких расходов нет.
3. В текстовых сообщения ты конкурируешь с кем угодно, начиная от лички соц. сети, заканчивая огромным многообразием мессенджеров всех мастей, ибо их сделать дело недели, все расходы идут на сервера и маркетинг, код там не сложный, из исходников на гитхабе можно слепить хоть аналог телеграмма, хоть вотсапа, команды в 5 человек (включая поддержку) хватит с головой.
А вот с голосовыми вызовами есть варианты для борьбы, даже есть шанс на победу или паритет.
1. Сетевой нейтралитет уже можно пошатнуть замедлив нежелательный ресурс, для голоса это будет критично уже.
2. Внедрять HD звук чтоб люди привыкли к качеству и трафик стал еще больше и пункт 1 будет работать еще более эффективно.
3. Кто попало уже не сможет предложить звук еще и бесплатно, потому что это технически намного сложнее, тех же серверов нужно уже в десятки раз больше, и все упрется в пункт 1.
4. Звук для людей более естественен чем текст, приучив людей звонить, а не писать вполне реальная задача, по крайней мере для взрослых людей.
Так что операторы резонно рассудили что смс мертвая услуга — проигранная война и пока дает хоть что то и то хорошо.
Но беспокоящий огонь по противнику в виде бесплатных пакетов смс таки были, чтоб мессенджеры не сильно быстро забрали себе этот рынок.
В грядущих видео звонках у операторов вообще все шансы на успех, им просто нужно как можно скорее делать большой открытый стандарт, чтоб видео звонки не смогла монополизировать ни одна компания, кстати им было бы неплохо продвинуть открытый стандарт и для мессенджеров, чтоб вотсап был просто обязан принять сообщение из того же телеграмма или приложение оператора, тогда мессенджерам кирдык само собой будет.
П. 4 я бы не стал так категорично утверждать. Я вот по телефону не люблю говорить, проще и информативно написать. Абонент не всегда готов говорить, а текст прочтет. В общественных местах вообще разговаривать моветон, зачем мне ваши новости и дела? За рулем безопаснее писать, т.к. пишешь, когда можешь, а говорить приходится, когда звонят. Да и пакет голосовой ничем не хуже онлайн-речи
Согласен, есть определенное удобство текста, но это только у нас, в штатах например в порядке вещей позвонить на телефон, наговорить что хотел на автоответчик и все, так же в порядке вещей не отвечать на звонок чтоб звонящий оставил голосовое сообщение и перезвонить тогда когда тебе удобно и также оставить если что сообщение)))
И с таким штатовским подходом звук становится ни чем не хуже текста по удобству, но лучше по легкости «набора» сообщения.
Пока не попадала на такой сервис, так что считаю, что ничего страшного, что москвичи поплатят по 15р/сутки. Кто-то же должен финансово поддерживать опсосов. С дениса можно по сотне, он все равно платить любит, не стоит расстраивать человека.