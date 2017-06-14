Сбербанк предложил назначить единого посредника для досудебного решения споров между продавцами и покупателями в интернете. Об этом сообщает RNS со ссылкой на перечень предложений Сбербанка к проекту «Стратегии развития электронной торговли в РФ на 2017−2018 годы и на период до 2025 года».