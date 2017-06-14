Сбербанк предложил назначить единого посредника для досудебного решения споров между продавцами и покупателями в интернете. Об этом сообщает RNS со ссылкой на перечень предложений Сбербанка к проекту «Стратегии развития электронной торговли в РФ на 2017−2018 годы и на период до 2025 года».
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Если будут вовлечены иностранцы то хорошая инициатива, алиэкспресс так или иначе начнет соблюдать законодательство РФ, в частности нести гарантийные обязательства, если же эта инициатива только для российских компаний, то вероятно сбербанк хочет убить отрасль совсем, по крайней мере российских ее участников, чтоб на рынке была только его будущее СП совместно с алиэкспресс, которую они хотят создать.
Может это часть негласного соглашения алибабы со сбером, вы нам рынок расчистите, а потом мы уже с вами СП замутим, так как если сразу делать СП то последующие предложения сбербанка насчет екомерса не касающихся иностранцев, будут совсем уж дурно пахнуть.