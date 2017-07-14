В Минкомсвязи сочли разумной идею выполнить требования «закона Яровой» за счет введения спецплатежа для абонентов. Ранее с такой инициативой выступил РСПП, сообщил РБК.

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Комиссия Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по связи и информационно-коммуникационным технологиям предположила, что сумма платежа может составить 3−5% среднемесячного счета абонента. […] За неуплату специального платежа, согласно предложениям РСПП, предлагается установить административную ответственность, внеся изменения в КоАП.

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Представитель Минкомсвязи Екатерина Осадчая добавила, что инициатива пока только озвучена на заседании РСПП, и еще не направлена на рассмотрение в министерство. «Представитель Минкомсвязи, участвовавший в заседании, сказал, что эта одна из идей отрасли, звучит она разумно, но вопрос в том, будет ли поддержана правительством», — говорит представитель Минкомсвязи Екатерина Осадчая.