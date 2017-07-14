Стоимость товаров для россиян в иностранных онлайн-магазинах увеличится на 18% из-за предложения облагать покупки НДС, а не таможенными пошлинами. Эту идею рассмотрели на совещании в Федеральной антимонопольной службе (ФАС), которое посвятили выравниванию конкурентных условий для работы российских и иностранных онлайн-площадок. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на протокол совещания. Предполагается, что нововведение будет приносить в бюджет России ориентировочно 100 млрд рублей каждый год.
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Хорошо, уже на mail.ru даже об этом пишут, таки может государство созреет хотя бы на НДС для иностранцев (а еще пошлины, сертификация, гарантии и вообще весь закон о защите прав потребителя).
Кстати помнится мне я первым такую идею с коридорами предлагал (по ссылке в новости на оригинал), зеленый для тех кто готов платить НДС сразу и вперед, их проверять выборочно 1−2 проверки на сотню.
Красный коридор для иностранцев которые не удосужились зарегистрироваться как плательщики НДС, их посылки вскрывать все подряд, оценивать и взимать НДС 18% + плата за услугу по оценки уже с получателя в РФ.
Насколько я помню, до меня идею с коридорами никто не предлагал, все только галдели о том как дорого государству будет администрировать этот налог.
Что дескать затраты на администрирования превысят сборы, кажется Иванов из НАДТ эту ахинею нес.
Так что либо Роем правда читают, либо адекватные идеи просто в воздухе кружатся.