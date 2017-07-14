Стоимость товаров для россиян в иностранных онлайн-магазинах увеличится на 18% из-за предложения облагать покупки НДС, а не таможенными пошлинами. Эту идею рассмотрели на совещании в Федеральной антимонопольной службе (ФАС), которое посвятили выравниванию конкурентных условий для работы российских и иностранных онлайн-площадок. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на протокол совещания. Предполагается, что нововведение будет приносить в бюджет России ориентировочно 100 млрд рублей каждый год.