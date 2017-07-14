Володин торопит введение штрафов за клевету в соцсетях


В начале этой недели единороссы внесли в Думу законопроект о штрафах за недостоверную информацию в социальных сетях. В первом чтении он может быть принят под конец весенней сессии, в ближайшую неделю. Об этом на брифинге журналистам заявил спикер палаты Вячеслав Володин. Депутаты предлагают установить ответственность за отказ удалить противоправный и недостоверный контент из социальных сетей: физические лица получат штраф в размере от 3 млн до 5 млн руб., юридические лица — от 30 млн до 50 млн руб. Из законопроекта следует, что в первую очередь речь идет об ответственности для организаторов распространения информации, то есть сами социальные сети.

Выбор редакции

Добавить 4 комментария

  • Ответить
    Владимир Мяу и компания

    Формулировка «недостоверной информации» очень крута, мне кажется, это должно на корню убить всевозможные флапы, ирекоменды и прочие вещи, где пользователи пишут отзывы о товарах, услугах, работодателях. Да и просто даже форумы или комментарии к соцсетям, где люди делятся инфой. Потому что одно дело, когда у человека есть на руках выигранный судебный спор или хотя бы экспертиза о том, что вот да, действительно, косяк, а совсем другое, что администратору пишут: вот тут инфа недостоверная, а ну-ка удаляй иначе получишь штраф в пару мальтов. Бред.

    Я вот как раз являюсь таким «оператором» по сути формулировок, если подумать, и у меня проект живет на мощной органике, когда даже бывает, люди вбивают в браузер ссылку куда-нибудь на соцсети, а попадают всё равно ко мне. И с такими законами мне теперь можно будет просто взять всё это в кулёчек и выкинуть в мусорку. Спасибо-пожалуйста. А, нет, еще остаётся вариант — сделать вид, что у меня всё — нативка. Я тут даже заманчивое коммерческое предложение на днях получил, предлагают за 20 руб размещать у меня платный спам. Вот заживу.

  • Ответить
    Денис Демидов AvtoGSM.ru

    >И с такими законами мне теперь можно будет просто взять всё это в кулёчек и выкинуть в мусорку.

    Чего панику развели то?
    Ну обратиться к вам раз в несколько лет органы, удалите что попросили, они обычно обращаются с бумагой где все написано что, чего и почему.

  • Ответить
    Дмитрий > Денис Демидов контекст

    Пробовали читать текст законопроекта? Видимо, нет. Специально для вас:
    5) обеспечить возможность круглосуточного направления указанного
    в пункте 2 настоящей части заявления посредством заполнения
    электронной формы, размещенной в социальной сети. Указанная
    электронная форма должна быть легкодоступна для пользователей
    социальной сети;
    6) ежеквартально составлять отчет о рассмотрении заявлений,
    указанных в пункте 2 настоящей части, содержание и форма которого,
    определяется федеральным органом исполнительной власти,
    осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере средств
    массовой информации, массовых коммуникаций, информационных
    технологий и связи;
    7) размещать, указанный в пункте 6 настоящей части, отчет в
    социальной сети, в порядке, установленном федеральным органом
    исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и
    надзору в сфере средств массовой информации, массовых коммуникаций,
    информационных технологий и связи.".

    Речь идёт не только о заявках от органов.

  • Ответить
    Владимир Мяу и компания

    Какие еще органы, рекламный бот ты наш?!
    Там говорится про жалобу любого пользователя! В пиццерии продали тухлую еду, на нее написали жалобу на форуме, пиццерия херак жалобу форуму, и штраф на пару мультов!

    Впрочем, сейчас перечитал, там надо, чтобы пользователей было не менее 2 млн. Я, пожалуй, пока не дорос. С другой стороны, эта планка преодолевается относительно легко, тем более, что во многих сферах и бизнес-модель то не схлопнется, если юзверов будет меньше.

Для добавления комментария войдите или зарегистрируйтесь.
Важное
Обсуждаемое