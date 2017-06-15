Британская дочка компании Wargaming подала документы на ликвидацию. В 2015 году оборот этой компании упал в два раза — с $309 млн до $154 млн. Глава Wargaming Виктор Кислый утверждает, что у компании все хорошо, а ликвидация дочки — не более, чем техническая процедура.

Закрытие компании в Лондоне — не более чем техническая процедура, которую давно надо было провести. Штаб-квартира Wargaming уже шесть лет как находится в Никосии. Так что мы попросту ликвидируем фактически уже не существующее подразделение. «Танки» (игра, приносящая до 80% выручки Wargaming — «Роем!») закономерно просели в разгар кризиса 2014 года в СНГ, но тогда задело всех, кто присутствует на местном рынке. Потеряла ли компания в прибыли? Безусловно, — сказал Кислый.