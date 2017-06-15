14 июня Госдума приняла в первом чтении законопроект о регулировании работы мессенджеров. Об этом сообщает «Интерфакс». Законопроект обязывает мессенджеры по требованию Роскомнадзора ограничивать массовую рассылку информации, которая нарушает законодательство. Также, согласно документу, «организатор обмена мгновенными сообщениями» должен обеспечивать рассылку сообщений по инициативе органов госвласти и идентифицировать пользователя по номеру телефона на основе договора с оператором связи.
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>на основе договора с оператором связи
Интересно было бы этот договор почитать, там будет что нибудь про оплату инфраструктуры сотового оператора которой бесплатно пользуются мессенджеры.
Думаю пока в финансовом плане эта версия закона никак не затронет мессенджеры, главные правки будут туда где то через 1−2 года, когда мессенджеры плотно затащат в юрисдикцию РФ.
помню, както неск лет назад я в шутку пугал некоего крупного оператора, что смогу, совершенно бесплатно, передавать и получать почти любой объем телеметрии с неограниченного числа переферийных территориально распределенных устройств. Просто путем определенной последовательности звонков (которые не принимаются и поэтому не тарифицируются, но определяется номер с которого был звонок) на сосвем небольшой пул симок (десяток- выше крыши).
Мало ли кто чем бесплатно пользуется, если это законно и он придумал, как это реализовать?
Поддерживающим этот законопроект рекомендую ознакомиться с позицией РАЭК по данному вопросу: http://raec.ru/live/position/9446/
Они просто прочитали сам законопроект .
Вкратце — формально по этому закону можно закрыть любой сайт, в котором есть личная переписка. Любой форум, чатик, сайт знакомств, даже внутренний корпоративный сервис, который публично никому, кроме как сотрудникам компании не доступен. Потому как странно ожидать, что все они массово начнут регистрировать пользователей через телефоны и подписывать договоры с операторами связи (РАЭК насчитал около 20 тыс. операторов). Значит, вердикт — подлежат запрету доступа из РФ.
С другой стороны, как в соседней ветке намекают, не так все и страшно, так как можно же ничего не выполнять, а просто держать себя в тонусе. Сам-то закон об организаторах распространения информации в интернете уже вон сколько существует. И подтянули под него из известных только вичат с лайном да триму, про линкедин точно не скажу, там вроде по другому поводу. Здесь всего лишь дополнительные какие-то еще требования к тем же операторам, делов-то, все равно почти никто не соблюдает пока даже то, что уже есть. В этот раз, наверное, нагибать планируется вайбер с вотцапом. Но, походу, по второму кругу пройдутся по вичату с лайном и тримой)))
А телеграм, интересно, все же «свой сукин сын» или и до него тоже докатится волна правосудия?
>формально по этому закону можно закрыть любой сайт, в котором есть личная переписка.
Если бы в законе была более четкая формулировка для мессенджеров, они бы легко увернулись бы от вовлечения в юрисдикцию РФ
>Потому как странно ожидать, что все они массово начнут регистрировать пользователей через телефоны
Если им очень надо то сделают это без проблем через сервисы которые сейчас смс рассылают, уверен те быстро выкатят нужный функционал совсем за недорого, а если кому то лень с этим заморачиваться то уберут лишний функционал.
>с операторами связи (РАЭК насчитал около 20 тыс. операторов)
Тоже думаю будет такая услуга, ты подписываешь договор с компанией у которой есть такой договор с этими 20 000, думаю только крупным типа вотсапа и вайбера придется заморочиться с федералами так точно.
>А телеграм, интересно, все же «свой сукин сын» или и до него тоже докатится волна правосудия?
Думаю прокатится, так как тут вопрос не свой чужой, а вопрос устойчивости политической системы России и минимизации возможного вмешательства из вне всякими цветными технологиями.
>Если бы в законе была более четкая формулировка для мессенджеров, они бы легко увернулись бы от вовлечения в юрисдикцию РФ
Так закон для регулирования мессенджеров или не мессенджеров? Если мессенджеров, то всех или тех, кто держит 80% рынка?
Тут же просто надо исходить из фактических целей и задач. Если цель, как мы понимаем, нагнуть зарубежные мессенджеры в пользу наших операторов мобильной связи, то достаточно выделить класс мобильных мессенджеров, которые «паразитируют» на инфраструктуре опсосов. И зарегулировать только их, благо, что у них и средства и ресурсы есть на то, чтобы соответствовать всем требованиям. Массовый пользователь так и останется на них, и все будут счастливы. И выделить этот класс достаточно просто — все эти массовые сервисы уже напрямую привязываются к телефонным номерам и телефонной книге. Те, которые не привязаны к телефонному номеру, уходят постепенно в небытие, там какой-то ничтожный процент остается, который на интересах опсосов никак не сказывается. И обратно пользователи возвращаться на мессенджеры без телефонного номера не сильно стремятся, потому что неудобно.
Даркнет все равно так и продолжит пользоваться полуподпольными системами и самопальными поделками, так что их этот закон, в любом случае, не касается.
>Если им очень надо то сделают это без проблем через сервисы которые сейчас смс рассылают, уверен те быстро выкатят нужный функционал совсем за >недорого, а если кому то лень с этим заморачиваться то уберут лишний >функционал.
Что все, без исключения (точнее, кроме государственных и для личного использования физлицами), информационные системы в мире с доступом в Интернет и возможностью обмена сообщениями, включая внутрикорпоративные системы, которые хотят быть доступны через Интернет в России, должны пройти такую процедуру, чтобы оставаться в правовом поле на территории России? Вы это серьезно так думаете?
Что любой сайт на полтора пользователя на джумла или друпал, или крупнейшие сервисы типа stackoverflow, slack и википедия с википочтой будут или допиливать такую функцию или отключать возможность личных сообщений? Рубильник здесь, имхо, более реалистичен.
А вот на что, честно говоря, я бы лично хотел посмотреть, так на то, как они будут регулировать Apple. Мне бы попкорна и билеты в первый ряд. Там же с каждым устройством идет в нагрузку iMessage и Facetime, и привязаны они к почте в виде Apple ID. И, о ужас, значительный кусок инфраструктуры iOS строится на push-уведомлениях, в которых (тадам!) передаются, в том числе и электронные сообщения. По предложенному закону, каждое устройство (владелец) Apple должно пройти привязку к телефонному номеру. Многуважаемые депутаты и регуляторы, сделайте это, пожалуйста! Заставьте Apple собирать телефонную базу всех пользователей их устройств и перевести все сервисы Apple в Россию! Вот если хватит стали в тестикулах провести такой финт, то ради этого не жалко и вайбер с вотцапом и телеграмом сжечь в топке всемирной борьбы с корпорациями добра.
> Если цель, как мы понимаем, нагнуть зарубежные мессенджеры в пользу наших операторов мобильной связи
Основная цель это суверенитет, чтоб все иностранные компании работаюшие в РФ соблюдали наше законодательство, чтоб если уголовному розыску нужна переписка какого то гражданина то он ее смог получить без проблем по официальному запросу например через суд, а не как сейчас, судебное решение есть, а телеграм с вотсапом шлют далеко и надолго.
Помощь мобильным операторам если и получится то как бонусом.
>должны пройти такую процедуру, чтобы оставаться в правовом поле на территории России? Вы это серьезно так думаете?
Да я так думаю, все компании работающие в РФ должны соответствовать законодательству РФ, если не хотят или не могут то пусть выключают соответствующий функционал для посетителей из РФ.
Для меня как для предпринимателя стабильность государства в сотни — тысяч раз важнее чем возможность внезапной перезагрузки страны из вне по примеру Украины.
>или крупнейшие сервисы типа stackoverflow, slack и википедия с википочтой >будут или допиливать такую функцию или отключать возможность личных >сообщений? Рубильник здесь, имхо, более реалистичен.
Пусть валят с нашего рынка, найдутся отечественные аналоги которые будут всему соответствовать, только плюс отечественной IT индустрии, благо код у них не очень сложный, прошли времена когда в ПО важен был код или технология, сейчас уже тупо бабло решает, если у тебя оно есть то будут и сервера и маркетинг и демпинг чтоб убить мелочевку.
>как они будут регулировать Apple
Apple имеет в России не полтора пользователя, так что с крупняком проблем вообще не будет, все они сделают, лижбы по примеру Китая их с рынка не выгнали.
>Заставьте Apple собирать телефонную базу всех пользователей их устройств и перевести все сервисы Apple в Россию!
Обязательно.
>Вот если хватит стали в тестикулах провести такой финт, то ради этого не >жалко и вайбер с вотцапом и телеграмом сжечь в топке всемирной борьбы с >корпорациями добра.
Согласен, будет наш скромный вклад в борьбу с глобализмом, который хочет выровнять уровень жизни на планете по условной Индии.
>Пусть валят с нашего рынка, найдутся отечественные аналоги которые будут >всему соответствовать, только плюс отечественной IT индустрии, благо код у >них не очень сложный, прошли времена когда в ПО важен был код …
Ну код-то ладно, напишут и у нас. А наполнять-то кем и чем будут? И как общаться вообще с мировым сообществом? Интернет — это же не только про пропаганду и про бизнес, это же еще и про информацию, опыт и прогресс. Если бы речь шла только о реинкарнации железного занавеса в цифровом виде с глушилками всяких радио свобод по границам — еще можно как-то с натяжкой понять. Но зачем лупить ковровыми бомбардировками по городам с многомиллионным населением, чтобы десяток-другой «врагов народа» уничтожить? Не знаю, застали ли вы времена Союза, когда в читальных залах и вообще в библиотеках надо было х.з. сколько времени провести, чтобы собрать информацию по проблеме или найти ответ на вопрос. Сейчас аналогичные задачи решаются за пару дней или даже часов, и не только гуглением, но и общением на тематических площадках. Как вы собираетесь «накодить» такие площадки и специалистов в отдельно взятой стране?
>Основная цель это суверенитет, чтоб все иностранные компании работаюшие в РФ соблюдали наше законодательство
А вы позицию РАЭК-то не читали по ссылке? Текущее законодательство уже таково, что руки у регулятора развязаны. Все, кто хоть как-то передает электронные сообщения, уже обязаны как организаторы распространения информации зарегистрироваться и хранить каждый чих пользователей, и содействовать по СОРМ,
и т. д. и т. п. И это уже массово не выполняется. Вот сейчас посмотрел — всего 82 записи там. И даже такого крупняка как эппл, вотцап, вайбер и телеграм там нет, не говоря уже о сотнях тысяч или даже милллионах прочих «организаторов».
Так что новые правки — они, все же, не про суверенитет. Это, скорее всего, вполне конкретно под операторов мобильной связи. Эти-то уж точно сами будут следить, чтобы всех конкурентов выпиливали вовремя. У регулятора, видимо, на некоторые сервисы и компании или смелости или ресурсов не хватает.
Про Apple уточню, в чем ирония. По сути, закон обяжет Apple при активации Apple ID на iMac, iPod, iPad, MacBook, iPhone делать обязательную привязку к номеру телефона. Или выпилить оттуда iMessage и Facetime. В общем, тем или иным способом повлиять или на начинку продукции Apple или на регламент работы с ней. А для яблока и яблофилов и то и другое — священная корова, которую трогать ни-ни. И запрещать они эппл будут левой рукой печатая на айпадах, держа в правой айфоны?
Да и с push-нотификациями правовой статус не совсем ясен станет. С одной стороны, сам пользователь явно не отправляет эти нотификации, поэтому под требования законопроекта явно не попадает. С другой — зато все прочие сервисы, которые через push передают в открытом виде сообщения (а таких примерно все), нарушают требования по обеспечению конфиденциальности, потому что они раскрывают содержимое сообщений третьей стороне — в частности, Apple.
>А наполнять-то кем и чем будут?
Тем и кем и сейчас, российскими гражданами, российские граждане потребляют чисто иностранный контент думаю в районе 0.1−0.5% где то так.
Такие граждане обычно технически подкованные и они всегда смогут зайти на любой заблокированный ресурс, закрыть интернет на 100% не реально и главное не нужно, 99% будет достаточно чтоб гарантировать суверенитет.
Но уверяю вас что все иностранные компании будут выполнять наше законодательство, будут конечно и такие как линкид, которые сначала болт на власть нашу клали, а потому начали жалобно скулить и просить вернуть их обратно.
>застали ли вы времена Союза, когда в читальных залах и вообще в библиотеках надо было х.з. сколько времени провести
Застал, такое было и в середине 90-х, просто при союзе интернета практически не было нигде, ни у нас ни у них, так что не надо тут союз приплетать, а в библиотеках было полно иностранной литературы как художественной так и научной, борьба была только с западной пропагандой типа «радио свободы»
>А вы позицию РАЭК-то не читали по ссылке?
Я лично часто с ними не согласен, иногда они несут чистой воды ахинею насчет электронной торговли, эти ребята сами по себе и имеют на это право, это одна из множества ассоциаций.
Так и с мессенджерами я также с ними не согласен, это тоже самое что говорить зачем екомерсу отдельный закон о дистанционной торговле когда есть общий закон для розничной торговле, так и тут, мессенджеры некоторые уже больше аудиторию контролируют чем некоторых сотовые операторы, естественно что для них нужен отдельный закон, который будет со временем дополняться и уточняться.
>Или выпилить оттуда iMessage и Facetime. В общем, тем или иным способом повлиять или на начинку продукции Apple или на регламент работы с ней.
Посмотрите как apple работает в Китае и много нового узнаете о их «принципиальности», прогнутся, никуда не денутся, для них бизнес на первом месте, им когда надо то и глава супер пупер компании приезжает на пробежку через смог.
Вопрос не столько про то, прогнется ли Apple. А про то, есть ли вообще намерение или хватит ли смелости духа его прогибать. Вот сейчас почему все, кто не зарегистрирован, не блокируются в соответствии с существющим законом? Ну можете не отвечать, вы уже ответили, что законы не для того, чтобы выполняться, а просто чтоб было на что сослаться чиновнику, если вдруг что. И вы считаете, что это нормально. Я считаю, что это не нормально. Это такая форма беззакония, когда нет определенных и понятных правил для всех. Я бы еще согласился, если бы правила для отечественного бизнеса были мягче и проще, чем для зарубежного, но тут, по факту, получается наоборот. Свои-то тут, их прижать легко, а те вон большие и далекие, попробуй дотянись. Например, если сейчас они только думают, как придавить зарубежный вотцап, то отечественный «вотцап» с такой криптографией в принципе не мог бы и не может возникнуть, потому что у нас внутри это регулируется жестко, а у них там нет.
Ссылки на то, что так государство и работает, и многие законы так же выполняются избирательно — некорректны. Да, у америкосов в открытую пить на улице нельзя, но если в пакетике, то формально как бы не докопаться. Или полно компаний у нас, которые зп налом платят без налогов, тоже как бы об этом многие догадываются, но всех подряд не закрывают. И скорость многие нарушают на трассах. Но суть в том, что в приведенных случаях это все не на виду и не очевидно, там еще надо формально расследовать и доказать. Т.е., массово заведомо не известно, алкоголь ли там в пакете или не платит ли налоги конкретная организация. Именно так как раз правовая система большинства государств и работает — не нарушай, по крайней мере, явно и публично. А что там на втором и третьем планах уже будем разбираться ad hoc с конкретным субъектом, в случае необходимости или если явно выплывет наружу.
Но здесь же публично и общеизвестно происходит нарушение закона (да-да, по моему личному субъективному мнению, и кто я такой, чтобы это утверждать без решения суда). Даже так — генерируется закон, который, по оценкам экспертов, заведомо массово и публично не будет выполняться, и по факту он, во-видимому, массово и публично не выполняется уже в текущем виде. И это вы считаете нормальным? Тут даже, наоборот, нашим чиновникам надо большое спасибо сказать, что лично собой они прикрывают штампуемые дыры в законодательстве. И это даже искренне, потому что иначе был бы треш и угар. Но не лучше ли бы, чтобы таких дыр не было изначально?
И да, я не против защиты суверенитета, целостности и стабильности государства. Я всячески сам готов поддержать и послужить на благо стране. Я против лицемерия. Приняли бы уже простой закон — любой Интернет-сервис может быть заблокирован в любой момент без объяснения причин в интересах национальной безопасности по решению государственных органов из приведенного списка. И все, вопросов нет — это понятно и приемлемо. Оно же, по сути, так сейчас и есть — государство может и должно так делать в случае угрозы.
>или хватит ли смелости духа его прогибать.
Запоситесь терпения, выборы 2018 пройдут и надеюсь будут всех иностранцев прогибать кто сейчас выделывается как свинья на веревке.
>Свои-то тут, их прижать легко, а те вон большие и далекие, попробуй дотянись.
Есть такая проблема, к сожалению, в екомерсе это четко видно, российским компаниям ЗПП, налоги и пошлины, сертификация, проверки и суды, а иностранцы от всего этого освобождены. Увы, с этим я напрочь не согласен, в этом плане я в оппозиции к властям, но понять их могу, демократия же, кто захочет широкие массы перед выборами беспокоить.
>но всех подряд не закрывают.
Вы еще скажите Сталина на вас нет, я тогда с вас либералов вообще под стул упаду, я например тоже против когда государство сопли жует вместо наведения элементарного порядка.
>Именно так как раз правовая система большинства государств и работает — не нарушай, по крайней мере, явно и публично.
Не я ли вам об этом все время говорю о том как государство работает?
А вы мне толкаете одно и тоже c упреком как же плохо в нашей стране все устроено:
«законы не для того, чтобы выполняться, а просто чтоб было на что сослаться чиновнику, если вдруг что.»
А для иностранных государств так можно и даже правильно, не то что в не мытой России ?
Вы случаем не ммомоний? Очередной его виртуал? Очень уж похож, после второго вашего коммента стало маммонием пахнуть.
>Я против лицемерия.
ахахахаха, вы сделали мой день.
Вы до каких-то обобщений, передергиваний и приписывания мне чужих фраз докатились — «либералом» стали обзывать, приписываете фразу про то «как все плохо устроено в нашей стране», про немытую Россию, про будто что-то там можно и даже правильно для иностранных государств.
Да, здравый скептицизм есть, но это потому что мы комментируем здесь законодательные инициативы, с которыми сложно согласиться. Или вы считаете, что все, что оттуда выходит, заслуживает непременного одобрения?
Я же хочу донести простую мысль, что средства должны соответствовать целям и задачам, и не надо в законотворчестве плодить новые сущности, если уже можно обойтись существующими. И законы хотелось бы иметь понятные, четкие и прямого действия. А не как у тех же англосаксов и америкосов, когда будет требоваться орда юристов, чтобы лавировать в тоннах законодательных актов, некоторые из которых еще со времен крепостного права копились.
Вот конкретно по обсуждаемому законопроекту. Там же явные проблемы в нем. И если сейчас указать на эти проблемы, до того, как оно пройдет все стадии прежде, чем стать законом, может есть шанс, что его поправят так, чтобы он более прицельно решал те задачи, ради решения которых он принимается? Разве не для этого там 1−2-3 чтение при принятии законов? Чтобы общественность ознакомилась и дала свою оценку? Или вы все же предлагаете только строем ходить, даже не смея задумываться о том, что делают депутаты?
Так вот по целям. Если цель — защитить бизнес и инфраструктуру операторов мобильной связи, то несколько уточняющих формулировок могли бы усилить контроль именно в этом сегменте, и не усложнять жизнь остальным.
А требования обязательности идентификации пользователей при выходе в Интернет, обязательности регистрации сервисов на территории России и соблюдения сопутствующих требований к таким сервисам, в том числе по хранению и содейтсвию — они же уже есть в составе существующих законов.
Что полезного дает этот закон кроме того, что он обяжет все, в том числе и российские сервисы, которые хотят остаться в правовом поле, нести существенные затраты на идентификацию пользователей по номерам телефонов? Вы почему-то считаете, что это касается только крупняка, а я считаю, что оно всех касается, и какой-нибудь городской сайт знакомств скорее прихлопнут, чем тот же эппл. В результате выиграют как раз зарубежные сервисы, потому что отток пользователей пойдет туда, а блокировать их всех, как мы уже выяснили на практике, все равно пока никто не собирается. Неконкурентные условия создаются как раз для российских компаний.
Поэтому я и писал выше, что тогда нужно или блокировать все, чтобы все были в одинаковых условиях, или никого, но тогда и закон такой не нужен, или нужен, но другой, который регулирует по другим принципам, и направлен на вотцапы с вайберами.
>и не надо в законотворчестве плодить новые сущности, если уже можно обойтись существующими.
Не верный подход в корне, потому что когда вы имеете свой закон регулирующий какой либо большой вопрос то вы всегда можете его править и подкручивать так как надо для решения этого большого вопроса, если у вас общее законодательство то такая точная настройка будет вам недоступна.
>И законы хотелось бы иметь понятные, четкие и прямого действия.
Как то так сложилось что в развитых странах законодательная база ну очень большая, очень и очень, а вот в немытых бывает все попроще, я конечно не говорю что есть прямая связь, я лишь пытаюсь донести что простой ответ на сложный вопрос чаще всего (точнее всегда) ошибочный.
Закон не может быть прост если он регулирует жизнь существ у которых мозг самый сложный механизм во вселенной и этих мозгов в одной только РФ 146 млн., очень хочется чтоб все было просто, но это детские мечты.
>Разве не для этого там 1−2−3 чтение при принятии законов? Чтобы общественность ознакомилась и дала свою оценку?
Именно для этого, это к тому как важна для государства конструктивная оппозиция, а не когда у нас все плохо, а у них то все как хорошо, вы же мне писали только что как там можно не соблюдать закон хотя бы публично можно, а у нас когда делается закон для того чтобы бить тех кто публично сходит с катушек уже нельзя, только такие законы которые сразу всех тотально накроют.
Но где же взять эту вменяемую и конструктивную оппозицию не заискивающую перед западом, не пытающейся в любой законодательной инициативе увидеть одни недостатки и лишний раз использовать это чтоб доказать что проклятый режим гнобит в очередной раз бедных россиян, тьфу, программистов же конечно.
>А требования обязательности идентификации пользователей при выходе в Интернет — они же уже есть в составе существующих законов.
Если вы депутатов за идиотов держите то это ваше правило, мне эту чушь вы чего пишите?
Или vpn и левые симки уже испарились и нет их больше?
>Что полезного дает этот закон
Минимизацию возможностей внешней перезагрузки России он дает, надоели все эти революции знаете ли, а то буржую всем навязывают свои цветные революции, а у самих политические системы по 500−600 лет без особых изменений, знают вражьи морды что ломать не строить, что богатство в постоянном труде поколений, одного за другим, а не в революциях по 5 раз за век.
>а блокировать их всех, как мы уже выяснили на практике, все равно пока никто не собирается.
Если так будет то вы правы, Путинский режим сгнил и он обречен, увы и ах, а если буржуев таки начнут блокировать за неисполнение нашего законодательства то значит страна идет в правильном направлении, она будет не очередной потребляндией под звездно-полосатым сапогом, а одним из учредителей планеты.
> Если вы депутатов за идиотов держите то это ваше правило, мне эту чушь вы чего пишите?
> Или vpn и левые симки уже испарились и нет их больше?
Ну прочитайте вы хоть сами законопроекты касательно связистов и интернетчиков за последний месяц что ли. Даже просто по новостям здесь на роеме сориентируйтесь. Про ужесточение продажи симок и идетификацию владельцев симок — это поправки в отдельный закон, про vpn и анонимайзеры — это еще один законопроект. А мы тут поправки про системы обмена сообщениями обсуждаем. Так что ответ на ваш вопрос — да, при принятии тех двух поправозаконов «vpn и левые симки» в массовом виде, в идеале, как бы испаряются в тумане.
> вы же мне писали только что как там можно не соблюдать закон хотя бы публично можно, а у нас когда делается закон для того чтобы бить тех кто публично сходит с катушек уже нельзя, только такие законы которые сразу всех тотально накроют.
Вы снова перевираете. Я писал ровно наоборот, что и у них, и у нас, и вообще в большинстве государств, считающих себя правовыми, публично и явно закон нарушать нельзя. Но и у них, и у нас непубличное или неявное нарушение закона формально юридически не является установленным правонарушением, пока не доказано обратное. И я как раз указывал на то, что практика публичного, массового и общеизвестного безнаказанного нарушения закона — порочна и вредна для государства.
>Именно для этого, это к тому как важна для государства конструктивная оппозиция, а не когда у нас все плохо, а у них то все как хорошо
Побуду капиатном очевидность. Обсуждение законодательных инициатив может вестись вообще при полном отсутствии оппозиции. У каждого депутата, даже соратника по партии, есть своя голова на плечах и может быть свое мнение. Необязательно хором петь в один тон, это же работа такая — обсуждать и принимать качественные законы. А еще они приглашают иногда в думские комитеты высказаться представителей разных отраслей, ведомств и общественных организаций. За примером можете опять посмотреть на ту же новость про VPN — ждут представителей сервисов VPN на поговорить.
Т.е., это нормально — обсуждать законодательные инициативы и не вытаскивать из чулана ярлыки типа «либерал», «оппозиция» и «всепропальщик».