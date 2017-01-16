В Москве и многих других городах модель уже давно работает, мы — целевая аудитория, так что, скорее всего, в этот раз ничего нового не расскажу. Хотя, если посмотреть с другой стороны, может быть, про практически применимый сервис узнаете.
В общем, сегодня #стартапдня не имеет конкретного названия: клонов и конкурентов много, с высоты птичьего полета они идентичны. Есть американский Blue Apron, есть родившийся в Германии и работающий уже в 8 странах HelloFresh, есть ещё куча других. В России есть Elementaree, и, кажется, не только он.
Идея состоит в следующем: профессиональные повара стартапа каждую неделю создают вкусное, полезное, разнообразное меню, профессиональные закупщики дешево покупают необходимые ингредиенты по оптовым ценам, после чего продукты переупаковываются по порциям и блюдам, к ним прикладываются пошаговые рецепты и в таком виде еда развозится по домам подписчиков на неделю вперед. Пользователю остается только открывать коробки и минимально, по инструкции, готовить: смешать первый и третий контейнер, бросить в воду, поставить на максимальный огонь и подождать 8 минут, например.
Самому заказывать блюда сервисы, конечно, не позволяют — в этом случае вся экономия масштаба порушится, но какую-то вариативность дают, можно выбирать из нескольких вариантов меню (обычное и вегетарианское, например) и указывать аллергии и ненавидимые продукты — их обещают менять на безвредные аналоги.
В идеальном итоге в средней семье должна получиться экономия и денег, и времени на готовку, а питание должно стать вкуснее, разнообразнее и полезнее. И в общем и целом для пользователя ниша и правда существует. Полуфабрикаты, самостоятельная готовка, доставка из ресторанов могут выиграть у такого подхода каждый по двум из трех основных характеристик (цена, удобство, качество), но как обойти его сразу по трем я не знаю.
А вот для бизнеса всё сложнее, монополии и сверхприбылей может и не выйти. Технологически сервис легко воспроизводим, сетевого эффекта у него нет, только экономия на масштабе, а конкуренция будет ценовой или почти ценовой — на вариативности меню, например. Так что, может быть, AirBnb из этих сервисов не получится. Пока HelloFresh и BlueApron по два миллиарда долларов каждый оцениваются.
Posted by Alexander Gornyi on Sunday, 15 January 2017
Proactivity Group
- Оптимизация
- Разработка
- Онлайн-маркетинг
- Поддержка
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Наедалово какое-то…
1) Готовить всё равно надо самому (чем этот конструктор тогда отличается от магазина или рынка возле дома)?
2) Меню нельзя выбирать — чо дадут, то и жри! (а чо дадут, кстати? На elementaree я даже этого не смог найти, только милые фоточки микропакетиков для травоядных одуванчиков).
3) Жранье дают на неделю впирёт! Т.е. из чего оно вообще состоит, раз так долго не протухает? Ну, мяса там нет, я уже понял.
4) Экономят на масштабах. Не знаю, кто экономит, но такой же конструктор, только с выбором с рынка, стоит уж точно не дороже заявленных 500 р в день на взрослого мужика, и там будет много мяса.
Стартап ради стартапа, ок.
1) Гораздо проще, т.к. нет хождения по магазинам и всё уже взвешено/разложено.
2) Меню там есть на сайте, меняется каждую неделю, просто надо внимательнее смотреть (Какие блюда в меню. Чтобы получить все 20 рецептов этой недели, зарегистрируйтесь здесь (ввести мыло и получить меню) https://d23aakvw1lvc9k.cloudfront.net/attachments/cd59b664bf8a43385db7f1dea045d9bb65c276f3/store/85970772cc902a65fdec821dd65a42d9391e4c95c69d829a38c7d086130e/wow1.2017−01−16.pdf
3) Жраньё то тащемта хранится в холодильнике и морозилке, и да, мясо тоже есть.
4) Вообще то это всё не для экономии, а для удобства.
Регулярно пользуюсь подобными сервисами и что хочется сказать в защиту
1) Отличается как минимум отсутствием головной боли «что приготовить», экономией времени на походы по магазинам, отсутствием лишних продуктов, т.к. в коробке продуктов ровно на порцию
2) Зависит от сервиса, многие разрешают выбирать меню. Тот же ДомаВкуснее, например. На elementaree вообще черт ногу сломит
3) Мясо есть, состав продуктов известен заранее. Есть пакет для заморозки и пакет для холодильника
4) Про экономию ничего не скажу, скорее всего плюс-минус также выйдет
К, сожалению, вас и вашего окружения будет недостаточно для успеха бизнес-идеи.
Скажите это HelloFresh :)
Забавный пример, как долго находясь в «пузыре» из людей определенного склада можно попасть в ловушку экстраполяции их поведения на «весь» рынок :)
А что скажут инвесторы в российские ОТА или фэшн еКом по поводу слепого переноса паттернов поведения между странами? :)
Неплохо вы сейчас сравнили богатые US с нищей Россией.
Рынок есть, и это видно по этим бесконечным фуд сервисам, но он не настолько большой, и за пределами Москвы/Питера/Казани сразу заканчивается.
Фудсервис фудсервису рознь… Какие ограничивающие факторы у ЦА такого проекта:
1. Ценят свое время и готовы платить маржу за такую услугу; нет ориентации на «побольше сэкономить».
2. Ценят свое время настолько, что готовы заранее ограничить большую часть рациона решениями других людей.
2. Очень доверяют сервисам даже в чувствительных вопросах покупки продуктов.
2. Ценят приготовление еды дома выше похода в кафешку/ресторан.
3. Не слишком заморочены на кулинарии — за 0.25 человекочаса ничего минимально сложного не сделаешь даже из заранее порезанного.
ИМХО, в условиях России под такие ограничители попадет слишком маленькая ЦА. Собственно история сервиса об этом и говорит — меню упрощается для снижения трудозатрат, вместо use case occasional cooking появилось «аутсорсь меню на неделю». Жалко будет, если все это придет к «чемодану без ручки» :(
Так никто не спорит, ЦА небольшая и за пределами миллионников это не никому не нужно. Что не мешает развиваться в крупных городах. С какого масштаба можно считаться «настоящим» стартапом? :)
Ну, когда поднимаешь раунд в несколько миллионов долларов, значит уже «настоящий» стартап, я так понимаю… А то иначе же пацаны не поймут.
Вообще-то рынок, облегчающий готовку, несметный. Есть огромное количество людей, которым некогда или влом готовить. Это как посмотрите на такси — та же готовка, только вождение. И даже «нищета» тут большого значения не имеет. У нас как-то работал тестировщик, получал смешные 8 тыщ рублей в месяц, и каждый день ходил обедать в кафе за 150 р. Даже я тогда экономил и лопал домашние бутерброды, хотя зп была в разы больше. И таких, кажется, много — смотришь, люди ноют, как мало денег, но каждую неделю обязательно закажут большую пачку роллов.
Вот только рассматриваемая в топике формула не очень похожа на облегчение готовки. Скорее какая-то
сектадуховная практика.
>>Так никто не спорит, ЦА небольшая и за пределами миллионников это не никому не нужно…
За пределами части бездетных молодых сотрудников McKinsey :) :(
>>С какого масштаба можно считаться «настоящим» стартапом?
С того, с которого найдутся желающие купить эту радость и есть шанс сделать 10х к з/п
>и за пределами миллионников это не никому не нужно…
не обязательно размером городов можно мерить здесь. скорее лайфстайлом. «прогрессивная молодёжь» даже в условных полумилионниках будет лояльна к таким сервисам. другое дело что по финансам «от 430 рублей» не все себе смогут позволить, а дешевле сервис будет работать в минус. кароче некая крупная сетевая уберизированная франшиза в данном сегменте вполне могла бы спокойно существовать во всех обл.центрах РФ, затариваясь по дешевке у условного Галицкого в Магнитах.
Идея фудсервисов взята из США и неверно перенесена в Россию.
Там проблема — огромный частный сектор, и в магазин надо ехать (не спуститься из дому за хлебом). А кушать хочется всегда свежее.
Вот мне в свой дом такой сервис пригодился бы.
Но зачем мне 10 кг еды не неделю вперед, как предлагает российский сервис?
Это я и сам могу купить.
Мне надо:
Молоко — раз в 2−3 дня (конкретного производителя)
Зелень — раз в 2−3 дня
Мясо — раз в 2−3 дня
Хлеб — каждый день (конкретный хлеб, который я люблю)
И чтобы сервис гарантировал сроки годности, свежесть, качество
и т. д. Чтобы без вялой зелени или замороженного мяса.
Этот набор на 90% для меня покрыл бы проблему свежих продуктов. Остальное (макароны
и т. п.) я и сам куплю хоть на месяц вперед и привезу полный багажник, набитый ими.
Но никто ж это не предоставляет. Ни за какие деньги (это как раз не вопрос, в разумных пределах).
и т. д.).
Единственный выход сейчас — личный помощник на полставки или на полную (заодно будет бороться и с остальными аспектами необустроенного российского быта — автосервисы, бытовые услуги
>Но никто ж это не предоставляет. Ни за какие деньги (это как раз не вопрос, в разумных пределах).
Ну так то либо высокие транспортные расходы, либо большой склад с предварительной закупкой.
1000р от вас за молоко, хлеб и мясо ну никак не окупят всё это.
Плюс ко всему «магазины у дома» становятся популярнее гипермаркетов, а там и Амазон уже технологии своих маркетов начнет продавать, так что идея идеей, но как бизнес — не жизнеспособна и убыточна.
Ну, почему же. Если один человек на своём авто заключит 20 договоров, то вполне сможет обеспечивать свежими продуктами 20 домохозяйств (беру по самому минимуму). Купил-развез.
Абонентка тыщ 5 — уже 100 тыс. с 20 человек. Минус бензин, налоги ИП — остаются тысяч 65.
Т. е. как минимум частники могли бы окучивать коттеджные поселки близ отдаленных городов, получая при этом деньги, которые им не снились бы в такси.
Если же в эту тему войдёт крупный игрок, то он мог бы снизить расходы за счет оптовых закупок, логистики, оптимизации труда курьеров, имея те же 65 тыс. с тех же 20 домохозяйств (но себе в карман). Вопрос лишь в том, насколько легко это всё масштабируется. По-моему — потенциал есть. Свой дом — недешевое удовольствие, проще отдать 5 тыс. + на продукты, чем самому кататься, эта сумма будет просто незаметна в общем бюджете. Это продукт не для всех, но и не всем же продуктам таргетироваться на людей со средними зарплатами по стране.
Color все правильно говорит. Ошибка в Ваших расчетах в занижении расходов на бензин, неучете расходов на ОСАГО, ремонт авто, и его амортизации. В качестве прокси можете использовать заработок водителя:
1. Работа водителем-персональщиком на своей машине.
2. В такси с 23−25 ежедневных поездок в «коттеджные поселки близ отдаленных городов». 2−3 — это товар забираем. Кому молочку купить, кому мясо, кому овощи.
Это помимо того, что даже в не очень большом городе 23−25 ежедневных поездок в е… далеко — это повеситься водителю. В одном поселке Вы 20 клиентов не найдете. Каковы результаты бизнеса по развозу продуктов в России можно посмотреть на примере Утконоса.
в последнее время чтото прям тенденция вот таких вот стартапов вымороченных. Доставка дошираков надом. Между тем, прекрасно берутся хорошие макароны, 7 мин в кипятке, потом туда полбаночки 259 гр. тушоночки хорошей (калининградской ова или гур, например. Не реклама.) Можно майонеза или без таковово, по вкусу.
Лень варить макароны — тогда доширак и далее тоже самое. Порция выйдет гдето 80 руб. (что макароны что доширак.).
Аналогично и рис в пакетиках. Для разнообразия, можно вместо тушонки брать тотже бекон мираторговский (примерно 130 руб._ на процию 1\2 = 60 руб. + гарнир.
Про пельмени или сет суши промолчу. Вариантов — гиганствкое количество.
Причем — все можно по настроению готовить. А не как в армии турьме или больнице — чего наготовили то и ешьте.
Непонятно также и состав домохозяйства — если там один домохозяин такой экономный и сверхзанятой — еще както можно предстваить. Но если там домохозяйка — она врядли более двух дней будет это есть.
Впрочем, поскольку основное, что на самом деле нужно и востребовано — уже создано, то современные стартапы идут в сторону суррогатов и тонкого (во всех смыслах) клиента. Тут и вот это вот и похороны родственников по смартофну и телемедицина. Т.е. бред в кубе (сколково?).
Кстати, это все здорово, но он (потребитель) еще и непьющий должен быть. Т.к. тогда надо полюбасу доставку алкоголя добавлять в сервис. Иначе нафига такое питание?
Это сколько тушенка-то стоит? О_О
Она ж всё равно более чем наполовину состоит из
водыжира. Если её размазать по кастрюле с лапшой, то на выходе получим лапшу с запахом мяса…
120 — 140 руб. стоит банка норм. тушонки из мяса.
Макароны пачка — 80 -100 руб. за 0.5 кг из твердых пород.
Можете взять того же мираторговскова мяса блэкангус (не реклама) — если это не стриплойн (они его продают дорого) то и бедро и грудинга и голяшка и другие куски — в районе 500 руб. кг. А это вообще чистейшее мясо мясных бычков. 200 гр. кусок зажарить — обожраться.
Надо отдать должное — нынче еда есть. Боюсь, какбы Трамп чего не отчебучил, поэтому ем впрок.
«Если цена на гречку будет высокая, люди переключатся на другой продукт, потому что они потребляют на самом деле не гречку, а калории» © Галицкий.
Это new normal. Можно еще посмотреть статистику по структуре расходов населения, по располагаемому доходу, по норме накопления. Настоящему среднему россиянину, а не среднему «россиянину в пределах МКАД», НДС на кросс-бордер фиолетов. К сожалению.
Ой… Сорри, что-то я топики перепутал :))))
Для тех, кто хочет здорово питаться и не тратить много времени, достаточно купить современную скороварку и все хипсторы/стартаперы сразу идут заниматься какой-нибудь другой несуществующей проблемой.
Для тех, кто хочет здорово питаться и не тратить много времени, достаточно купить современную скороварку… и позвать маму :)
Я знаком с двумя клиентами Элементари. Одна мать-одиночка с не особо большим доходом, она берет самый дешевый вариант, порции хватает на нее, ребенка и остается еще. Основной мотив — сокращения головняка по обеспечению семьи едой.
Вторая — одинокая девушка с очень хорошим доходом; ей нравится разнообразие и, по сравнению с гастрожурналами, отсутствие проблемы «ой, опять я забыла купить кус-кус, придется заменять рисом!»
Я, соответственно, ел кое-что из приготовленного ими и должен сказать, что это нифига не макароны с тушенкой.
Расскажите подробнее про них. Живут в МСК? Образование, работа, примерные доходы, сколько ребенку лет. Без деанонимизации — просто интересно.
Я на Шефмаркете заказываю — там можно самому из меню набирать. А не кушать «готовое». Меню очень прикольное и продуманное.
Посмотрите на буклеты шефмаркета, у них там каждый шаг сфотографирован и расписан, гораздо нагляднее.
Это если ты каждый день одно и тоже привык кушать, ну полуфабрикаты тебе не чужды, вроде тех же пельменей или тушёнки из банки. В готовом же меню сотни наименований.
Ничего особенного.
Первой за 30, ребенок в младшей школе, мама работает из дома (фриланс/удаленка на почве копирайтинга-редактуры), дохода я не знаю, но не бедствует и не шикует.
Второй тоже за 30, работает в крупной IT-компании на уровне руководителя группы, доход соответствующий. Замужем была, больше не хочет.
Да, в МСК, конечно — Элементари разве где-то помимо дефолт-сити работает?
Я пользуюсь таким сервисом полгода. Я не хочу жрать каждый день макароны с тушенкой и одинаково пожаренное мясо. Я умею готовить только простейшие блюда, а рецепты в инете в основном рассчитаны на более искушенных людей, искать эти рецепты, разбираться с ними, бегать по магазинам — это все ощущается как что-то настолько напряжное, что до этого никогда руки не доходят, и все сводится к тем же 3−4 рецептам.
Я рад, что кому-то хватает пельменей каждый день. А я стал реже ходить в кафе и намного чаще чувствовать удовлетворение от того, чем питаюсь. Не тем, что под руку попалось, а тем, что реально вкусно и кайфово.
Попутно понемногу прокачиваюсь в готовке — полгода выполняя инструкции, волей-неволей какие-то наблюдения и опыт приобретаешь. Даже новые рецепты выучил.
Рассматривал вариант мультиварки, но пока не готов на него перейти.