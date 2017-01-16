Московская биржа пообещала выяснить причину приостановки торгов


MOEX сообщила о временной приостановке торгов на Фондовом рынке:

В 14:34 мск торги на Фондовом рынке приостановлены. Причины уточняются. О времени возобновления торгов будет сообщено дополнительно.

По сообщению биржи торги на Фондовом рынке возобновятся в 15:20 мск. Торговая система доступна для снятия ранее выставленных заявок.

На фондовом рынке Московской биржи проводятся торги акциями, облигациями федерального займа (ОФЗ), региональными и корпоративными облигациями, суверенными и корпоративными еврооблигациями, депозитарными расписками, инвестиционными паями, ипотечными сертификатами участия и биржевыми инвестиционными фондами (Exchange Traded Funds — ETF).

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    Альтер Эго

    16 января 2017 года примерно в 14.30 мск специалисты Московской биржи диагностировали некорректную работу программного обеспечения, отвечающего за формирование таблицы заявок одного из режимов торгов репо, что могло привести к ошибкам при приеме заявок от участников торгов и в других режимах торгов фондового рынка.

    В связи с указанной ситуацией биржей было принято решение о приостановке торгов на фондовом рынке с 14:34 мск для того, чтобы скорректировать параметры таблицы заявок и избежать возможного негативного воздействия на клиринговые функции системы.

    Торговая система была готова для снятия заявок в 15.05 мск, торги были возобновлены в 15.20 мск. Таким образом торгово-клиринговая система фондового рынка была недоступна 31 минуту.

    Остальные рынки биржи (валютный, срочный и товарный) работали в штатном режиме.

    Московская биржа приносит извинения за доставленные неудобства.

    Новости и пресс-релизы — Московская Биржа | Пресс-центр: О ходе торгов на фондовом рынке Московской биржи 16 января

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