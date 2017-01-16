MOEX сообщила о временной приостановке торгов на Фондовом рынке:

В 14:34 мск торги на Фондовом рынке приостановлены. Причины уточняются. О времени возобновления торгов будет сообщено дополнительно.

По сообщению биржи торги на Фондовом рынке возобновятся в 15:20 мск. Торговая система доступна для снятия ранее выставленных заявок.

На фондовом рынке Московской биржи проводятся торги акциями, облигациями федерального займа (ОФЗ), региональными и корпоративными облигациями, суверенными и корпоративными еврооблигациями, депозитарными расписками, инвестиционными паями, ипотечными сертификатами участия и биржевыми инвестиционными фондами (Exchange Traded Funds — ETF).