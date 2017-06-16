Яндекс.Деньги запускает функцию оплаты товаров и услуг через Viber. Так, онлайн-магазины и сервисы смогут выставлять счета за покупки через приложение. Отправка сообщений в мессенджере будет работать через платформу Imobis. Зарабатывать сервис «Яндекса» будет на комиссии от платежа. Об этом сообщает портал vc.ru со ссылкой на представителей компании. В мае этого года стало известно, что Telegram запустил сервис онлайн-платежей, который работает в России при поддержке Яндекс.Денег и Qiwi.