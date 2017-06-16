Суд арестовал 185 ноутбуков и 36 системных блоков, изъятых в офисе Яндекс.Украина в Одессе. Об этом сообщают «Українські Новини». 29 мая Служба безопасности провела обыск в офисе, а 30 мая предметы и документы признали вещественными доказательствами. СБУ заявили, что на оборудовании — признаки передачи информации в Россию сотрудниками компании. Счета Яндекс.Украины заблокировали.