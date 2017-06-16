Директор по стратегии TMT Investments Герман Каплун (до 2012 года гендиректор РБК, в прошлом банкир) осмыслил преследование гендиректора Uber Тревиса Каланика за сексизм.

Полезно ли это компании Uber? Думаю, что нет. Возможно, нас ждет её закат. Когда основателей меняют на наемных менеджеров, редко бывают истории успеха. Бывают, но редко. Uber стал настолько большим, что он вынужден играть по американским правилам, общество предъявляет к нему не бизнес претензии, а требует, чтобы он полностью соответствовал американским стандартам о том, что такое хорошо и что такое плохо. Это даже не значит, что все американцы так считают, но активная часть людей за эти стандарты, и остальные либо согласны, либо публично соглашаются с этим. Совет директоров, обсуждая потенциальную смену, думает, что действует на благо. Они защищают текущую стоимость, в то время как Каланик думает про бизнес и его развитие. Из-за придуманного сексизма в Uber компания может потерять максимум 10% растущего бизнеса, из-за смены топ-менеджера она может потерять весь бизнес.