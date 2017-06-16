Онлайн-телегид «Вокруг ТВ», принадлежащий «Газпром-медиа», запустил проект «Вокруг кино». Сейчас это рубрика на сайте, но скоро станет отдельным проектом. Планируется, что он станет конкурентом «Кинопоиску» и «Афише».

Основой «Вокруг кино» станет энциклопедия с карточками о фильмах, режиссерах, продюсерах, актерах. С другой стороны, это киногид с новостями о фильмах, звездах и кинофестивалях и тематическими подборками. Его посетители могут писать рецензии на картины и тут же покупать билеты в кино. По такой же схеме пишут о кино американский IMDB, российские «Кинопоиск» и «Афиша». Впрочем, в отличие от этих проектов на «Вокруг кино» пока нет системы оценок фильмов, она может быть введена позднее. Для продажи билетов в кино «Вокруг кино» использует партнера — компанию «Киноход». Исполнительный директор «Кинохода» Кристина Мруць это подтвердила.