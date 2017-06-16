Госдума приняла в первом чтении законопроект о телемедицине. Об этом сообщают РИА Новости. Законопроект предусматривает возможность врачам дистанционно консультировать пациентов, выдавать справки и рецепты в форме электронного документа.
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Законопроект предусматривает возможность врачам дистанционно консультировать пациентов, выдавать справки и рецепты
Госдума приняла в первом чтении законопроект о телемедицине. Об этом сообщают РИА Новости. Законопроект предусматривает возможность врачам дистанционно консультировать пациентов, выдавать справки и рецепты в форме электронного документа.
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Давно пора, можно будет получать консультации светил медицины по цене стандартного визита в среднею частную клинику, а часто консультаций и достаточно.
Но больше всего мне кажется польза телемедицины будет в перепроверки диагноза, чтоб можно было быстро получить диагноз по анализам у нескольких специалистов с именем, за приемлемые деньги.
Случай знаю когда знакомый человек получив диагноз рак, ездил в Москву чтоб те посмотрели бумажки которые у него есть (один анализ они только сделали дополнительно для перестраховки, но его по их наводке можно было и в Ростове сделать) и сказали свое мнение.
На то что он бы через приложение сделал бы за пару кликов и 2−3 т.р. он потратил под 30 т.р. с дорогой и проживанием.
Тут самый большой плюс в том, что реальность обретет форму закона. По факту «телемедицина» в разных вариациях уже с десяток или более лет как есть. Я такие консультации и 10 лет назад наблюдал, когда доктор напрямую дистанционно подключается к диагностическому оборудованию и через скайп общается с пациентом и коллегами. И раньше правовой вакуум здесь в минус был, потому что там на вопрос «а можно» ответ был «скорее нет, чем да», а на вопрос «а нужно» — «скорее да, чем нет».
Ну и «о больном» — об импортозамещении. С телемедициной будет как раз хороший пример эффективного импортозамещения. Это и область новая, не надо старые инфраструктуры вытеснять, и железо и ПО уже есть свои.
Ну, это, конечно, полнейшая катастрофа. Впрочем, учитывая очевидный курс на депопуляцию,
в т. ч. и методами ограничения доступа к реальным медуслугам — вполне закономерное дело.
Принимать явный суррогат, пользуясь легковерием и дремучей темнотой населения, создавая тем самым иллюзию медицины — этого нет нигде да и небудет, т.к. просто опасно для здоровья пациента.
Идиолтская концепция удаленного диапгноза «по анализам» (а кто их там делал и как -тоже вопорос) и вера в «таблетку» которую лишь надо, чтобы выписал «светило» — это ппц.
Возм. удаленной передачи инфы, анализов итп. существует (и до инета) уже 150 лет (телеграф, телепон) но никому и в голову не могло прийти лечить по телеграфу. Впрочем, такой случай (заговор по телеграмме от зубной боли) описан в рассказе А.П. Чехова (врача, кстати) «Лошадиная фамилия» (см.).
Что хаарактерно, вся эта бадяга внедряется без всякого предварительного исследования, сбора статистики (а это непреложное правило в медицине для всего нового) сразу в массы.
Очевидно, что число случаев ошибочных и запоздалых диагнозов и как следствие — смертность и переход в неизлечимость и инвалидность возрастет в разы. За такие штуки надо наказывать, вапщето.
Так у вас претензии к врачам или к инструментам?
Если врач-идиот будет «вырезать аппендицит через телевизор», то такой продвинутый кашпировский, понятное дело, что опасен и долго не протянет.
Если какие-то базовые задачи могут быть решены дистанционно, то что в этом плохого. Если же есть какие-то сомнения у врача конкретно в данном случае, или недостаток информации или еще что, то это уже чуйка врача, как поступать. Но оно ведь и без телемедицины так. Есть врачи хорошие, и есть остальные. Тут просто еще некоторый инструмент для некоторых задач появляется.
Про практику использования, и на какие именно применения будут это натягивать — вопрос уже другой. Но если заглянуть в законопроект (а кто из комментирующих смотрит в законопроекты, ага), то там про что:
1. электронные рецепты, помимо бумажных
2. возможность проведения дистанционных консультаций, консилиумов и дистанционный мониторинг состояния здоровья
Про постановку диагнозов и назначение лечения через Интернет там как бы нет ничего. Ну если консультации монитоинг состояния здоровья на это натянуть разве что. Но, наверное, доктора не станут же выходить за пределы здравого смысла и чувства самосохранения?
>вся эта бадяга внедряется без всякого предварительного исследования, сбора статистики
Вообще то телемедицине сто лет в обед, на подводных лодках доктор всегда может запросить консультацию коллег с материка передав им показатели пациента, удаленные консилиумы в порядке вещей, вот человек вообще сам себе операцию сделал, но это оффтоп конечно
http://turin-turin.spox.ru/ru/blog/439.sam_sebya_pr.html
Когда будут чипы сбрасывающие телеметрию вашего тела в спец. облако, где ИИ будет выявлять патологии, то вообще шагнем в новый век.
Вы еще даже не догадываетесь что у вас инсульт, а скорая уже к вам в офис с носилками поднимается.
Когда человек начнет пользоваться телемедициной активно то появится целая индустрия таких персональных датчиков с выходом в интернет.
Уровень жизни только из-за телемедицины сможет увеличиться на 20−30% в ближайшие 10 лет, потому как сейчас заставить себя пойти на обследование к доктору если у тебя все норм почти не реально, лень же.
А так купил один раз на всю семью набор датчиков и сбрасывай показания хоть раз в месяц по подписке и любая патология будет быстро обнаружена, а ранняя диагностика залог успешного лечения, по крайней мере с сердечными заболеваниями это верно на 100%
>> на подводных лодках доктор всегда может запросить консультацию коллег с материка
вот и я про то. Путаете как обычно, божий дар с яичницей. Консилиум — в нем участвуют специалисты, приглашаемые (sic!) на консилиум. Это сложившаяся стоелтиями практика, традиция, имеет определеные корп. правила по принятию решений и ответсвтвенности за них
и т. д. и т. д.
Тут же предлагается привлечь к консилиуму пациента что абсурдно само по себе.
Датчики когда будут — тогда и будут. Эта песня уже лет 15 декларируется, смартфоны и прочее. Чтото гдето и юзается типо зож данных
Но тут речь именно о консултациях, диагностике, рецептах и лечении. Датчики — это вишенка на торте для базовой медицины.
Причина такой скоропалительной фигни — очевидна. Пиар суррогата с политическими электоральными целями + увеличение сбыта всякого лекартственного хлама легковерным полунищим больным, особенно из регионов.
Они (и их уже видимо покойные предки) банки с водой ставили перед ТВ всего 20 лет назад. Заряжали.
> банки с водой ставили перед ТВ всего 20 лет назад. Заряжали.
А что уже убрать можно?
Как по мне, то всё равно. Телемедицина, так телемедицина. Если лохопед привык платить оккультным магам ничего страшного, если он заплатит врачам. Главное, чтобы платная медецина по дефолту не стала, глотать аппле воч слишком дорого.
На самом деле, медсестры симпатичные уже давно лечат дистанционно. Многим помогает.
Боюсь, что качество медицинских услуг уже не ухудшится от телемедицины.
Зато теперь ураганно должны появляться разные гаджеты для пациентов. Всякие камеры, датчики, которые можно себе куда-нибудь засунуть и спросить доктора (или кто там будет на связи) — эээ… что это у меня тут?
Роботы для пальпации и удаленного массажа и прочее.
Интересно, разрешат ли удаленным докторам обслуживать одновременно пяток пациентов? Игроки в покер легко управляются с пятью столами. Продвинутые открывают больше десяти. Опять же, если по анализам, то тут алгоритмы рулят. Боты будут лучше живых врачей, но медсестры останутся вне конкуренции.
Внешний облик доктора и тембр его голоса тоже хорошо бы настраивать (со стороны доктора конечно).
А в Японии, наверное, доктора-анимэ будут лечить?
Грядут новые времена. Боюсь не успеем помереть в этих, придется помучиться в высокотехнологичных услугах.
Кое-кому пора открывать MedGSM