Пресс-секретарь украинского офиса «ВКонтакте» Влад Леготкин рассказал «Укринформ»: «Юридическое лицо на Украине под санкциями, поэтому офис закрыт».

Украинская служба безопасности нашла в «Одноклассниках» и «Вконтакте» около 800 «антиукраинских групп». 16 мая 2017 года Mail.ru Group и другие российские компании, всего 81 организация или IT-сервис, попали в украинский санкционный лист и оказались запрещены в стране.

В середине июня украинцы обязали президента Порошенко рассмотреть их петицию за отмену блокировки «ВКонтакте», вероятно голоса людей подписавших петицию пока не имеют значения. 16 мая «ВКонтакте» разослал украинцам памятку по обходу интернет-цензуры. В этом состоянии сети действительно не нужен офис, особенно на фоне того, что украинский SMM вынужденно эвакуируется из «ВКонтакте» и «Одноклассников» в Facebook и Instagram, которые разрешены на Украине.

«ВКонтакте» неоднократно встречал давление украинских властей — как старых, так и новых. Так в ноябре 2014 года сеть констатировала, что смена режима на Украине не помогла ВКонтакте вернуть изъятые ещё «Януковичами» сервера. Впрочем на популярности ВК среди рядовых пользователей прошлое давление власти не сказывалось. Аудитория ВК рекордно росла.