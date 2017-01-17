Александр Мамут ведет переговоры о покупке крупнейшей в России кинотеатральной сети «Синема парк» у сына Сулеймана Керимова Саида. Актив в последние годы оценивался в $300−400 млн. Структуры Мамута управляют кинотеатрами «Пионер» на Кутузовском проспекте и «Художественный» на Арбатской площади. Кроме того, Rambler & Co принадлежит 50% в компании UCS, чья билетная система для кинотеатров интегрирована с сервисом для бронирования и покупки билетов «Рамблер.Касса», также компания владеет сайтом afisha.ru с расписаниями кинотеатров и рецензиями на фильмы.