«Хватит онлайн-лирики», Тёма Лебедев попросился на «Дождь», обсуждать выпад Навального


Дизайнер Артемий Лебедев отказался от «онлайн-лирики» и счёл, что намёки на расхищение госбюджета студией Лебедева надо обсудить на платном телеканале «Дождь». Ранее 17 января Алексей Навальный опубликовал в сети список госконтрактов, полученных студией Лебедева. Для части из них нет публично доступных документов закупки, стоимость работ скрыта. Навальный не хочет раньше времени ни в чём обвинять Артемия, но из практики фонда Навального «чётко следует одно: если прячут данные и контракты, значит, воруют. Много воруют. Завышают цены и засылают откаты».

Алексей Навальный написал пост — «Ответ Артемию Лебедеву, крупному господрядчику» (https://navalny.com/p/5197/)

Вдруг в помещении студии раздался страшный грохот. Это упал кусок потолка от гомерического смеха тех, кто прочитал этот ответ.

Узнав о том, что я крупный господрядчик, два часа хохотала бухгалтерия. Юристы бились в истерике. Менеджеры сгибались пополам от невозможности ржать дальше. Неудивительно, что потолок упал.

Алексей опубликовал таблицу, из которой следует, что в большинстве случаев «конкурс не объявлялся; контракта в реестре на сайте закупок нет».

Есть такое классический студенческий прием — писать реферат с двойными межстрочными интервалами. Тогда в два раза больше страниц получится. Алексей пользуется теми же методами.

Раз нет данных, так зачем таблицу раздувать? А если хочется раздувать, то предлагаю Алексею добавить в таблицу 57 крупных государственных контрактов на установку «знаков, рядом с которыми все фотографируются» www.artlebedev.ru/sign/. Вот где беспредел-то!

Но это все онлайн-лирика.

А что если мне устроить с Алексеем Навальным дебаты на До///де? Как вам идея?

Алексей, не сольетесь?

Навальный согласен придти на «Дождь»:

да, согласен.

«Дождь», уверен, всё организует.

Не могу правда не отметить иронию ситуации: Артемий Лебедев будет на дебатах защищать свой бизнес и, в определенном смысле, своих заказчиков — мэрию Москвы. Ту самую мэрию, которая тратит миллиарды рублей на содержание ручных СМИ и имеет свой телеканал. Только на этот телеканал нас с дебатами никогда не пригласят — запрещается.

Отдуваться будет «Дождь».

Телеканал готов:

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Добавить 7 комментариев

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    Василий Силин

    Полемического таланта Татьяныча хватает только на участие в интернет-баталиях (и то только если есть возможность бана, как здесь у Ашманова), язык у Навального подвешен и натренирован гораздо лучше.

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    Робинзон Арабули

    Да и по существу Теме тяжело будет отмазываться. Схема «конкурс признан не состоявшимся/лот отдали кому надо» насколько популярна, настолько и очевидна. Останется только упирать на рассказы что Крым наш, а Навальный весь лес украл.

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    Альтер Эго

    Кто-то верит, что бывают заказы на сайты за неколько миллионов без откатов и подарков?
    Да даже процессинг платежей Chronopay предлагал часть процента от ежемесячного оборота на счёт.

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    Иван Ильин

    «Таким образом, дети», мы убедились, что для Лебедева не существует таких гениальных интернет феноменов, как Facebook Live (Одноклассники Live, ВК-Live, YouTube-live). Можно «бросить перчатку» через интернет сервис Facebook. Но болтать через них под видео-камеру — извините.

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