Дизайнер Артемий Лебедев отказался от «онлайн-лирики» и счёл, что намёки на расхищение госбюджета студией Лебедева надо обсудить на платном телеканале «Дождь». Ранее 17 января Алексей Навальный опубликовал в сети список госконтрактов, полученных студией Лебедева. Для части из них нет публично доступных документов закупки, стоимость работ скрыта. Навальный не хочет раньше времени ни в чём обвинять Артемия, но из практики фонда Навального «чётко следует одно: если прячут данные и контракты, значит, воруют. Много воруют. Завышают цены и засылают откаты».
Алексей Навальный написал пост — «Ответ Артемию Лебедеву, крупному господрядчику» (https://navalny.com/p/5197/)
Вдруг в помещении студии раздался страшный грохот. Это упал кусок потолка от гомерического смеха тех, кто прочитал этот ответ.
Узнав о том, что я крупный господрядчик, два часа хохотала бухгалтерия. Юристы бились в истерике. Менеджеры сгибались пополам от невозможности ржать дальше. Неудивительно, что потолок упал.
Алексей опубликовал таблицу, из которой следует, что в большинстве случаев «конкурс не объявлялся; контракта в реестре на сайте закупок нет».
Есть такое классический студенческий прием — писать реферат с двойными межстрочными интервалами. Тогда в два раза больше страниц получится. Алексей пользуется теми же методами.
Раз нет данных, так зачем таблицу раздувать? А если хочется раздувать, то предлагаю Алексею добавить в таблицу 57 крупных государственных контрактов на установку «знаков, рядом с которыми все фотографируются» www.artlebedev.ru/sign/. Вот где беспредел-то!
Но это все онлайн-лирика.
А что если мне устроить с Алексеем Навальным дебаты на До///де? Как вам идея?
Алексей, не сольетесь?
Навальный согласен придти на «Дождь»:
да, согласен.
«Дождь», уверен, всё организует.
Не могу правда не отметить иронию ситуации: Артемий Лебедев будет на дебатах защищать свой бизнес и, в определенном смысле, своих заказчиков — мэрию Москвы. Ту самую мэрию, которая тратит миллиарды рублей на содержание ручных СМИ и имеет свой телеканал. Только на этот телеканал нас с дебатами никогда не пригласят — запрещается.
Отдуваться будет «Дождь».
Телеканал готов:
Тут Артемий Лебедев приглашает @navalny устроить дебаты на Дожде. Мы только за. Что скажете, Алексей Анатольевич? https://t.co/MrBbQ0IElx
— Телеканал Дождь (@tvrain) January 17, 2017
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Про многовековое эротическое противостояние жабы и гадюки — я первый подумал?
Полемического таланта Татьяныча хватает только на участие в интернет-баталиях (и то только если есть возможность бана, как здесь у Ашманова), язык у Навального подвешен и натренирован гораздо лучше.
Срочная командировка или внезапно обострившаяся хроническая болезнь? :))) Упаси Боже, конечно.
У Навального хорошо язык подвешен в реале, а Лебедев, боюсь, обосрётся. Хотя болеть буду за него! =)
Да и по существу Теме тяжело будет отмазываться. Схема «конкурс признан не состоявшимся/лот отдали кому надо» насколько популярна, настолько и очевидна. Останется только упирать на рассказы что Крым наш, а Навальный весь лес украл.
Кто-то верит, что бывают заказы на сайты за неколько миллионов без откатов и подарков?
Да даже процессинг платежей Chronopay предлагал часть процента от ежемесячного оборота на счёт.
«Таким образом, дети», мы убедились, что для Лебедева не существует таких гениальных интернет феноменов, как Facebook Live (Одноклассники Live, ВК-Live, YouTube-live). Можно «бросить перчатку» через интернет сервис Facebook. Но болтать через них под видео-камеру — извините.