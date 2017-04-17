Сервис по вызову такси Uber запустил в Москве и Санкт-Петербурге тестирование системы авторизации оплаты поездки. Система блокирует на карте пассажира стоимость поездки до того, как она началась. Так, сервис не позволит ездить клиенту «в долг». Если денег на карте недостаточно, в приложении можно будет выбрать другой способ оплаты — с помощью другой карты или наличными. Очевидно, это стало ответом на проблему, которая получила широкую огласку в марте (ссылка ниже).

В Uber есть удобная для пассажира страховочная особенность. Приложение готово дать пассажиру «в долг», если случайно оказалось, что денег на его карте не хватает для полной оплаты поездки. Сумма долга добавляется к стоимости следующей поездки. Водитель Uber рассказал, как это работает с точки зрения водителя. Работает плохо. Пассажир может плодить долг за долгом, а водитель не может отказаться «ещё раз забыть про долг», так как рискует получить плохие оценки. В свою очередь Uber не готов постоянно компенсировать водителю «долги» пассажиров. В описываемой ниже истории Uber вернул водителю деньги: «но с таким одолжением, будто я у них денег занял. На переписку потрачены почти двое суток». Водитель поясняет: «Не возьмёшь не свой долг — считай скатался бесплатно, а то и вовсе доплатил. Будешь требовать отдать долг — получишь одну звезду в оценках».