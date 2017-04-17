Сервис по вызову такси Uber запустил в Москве и Санкт-Петербурге тестирование системы авторизации оплаты поездки. Система блокирует на карте пассажира стоимость поездки до того, как она началась. Так, сервис не позволит ездить клиенту «в долг». Если денег на карте недостаточно, в приложении можно будет выбрать другой способ оплаты — с помощью другой карты или наличными. Очевидно, это стало ответом на проблему, которая получила широкую огласку в марте (ссылка ниже).
Открытка компании: Uber переложил на водителей убытки от любителей кататься на халяву?
В Uber есть удобная для пассажира страховочная особенность. Приложение готово дать пассажиру «в долг», если случайно оказалось, что денег на его карте не хватает для полной оплаты поездки. Сумма долга добавляется к стоимости следующей поездки. Водитель Uber рассказал, как это работает с точки зрения водителя. Работает плохо. Пассажир может плодить долг за долгом, а водитель не может отказаться «ещё раз забыть про долг», так как рискует получить плохие оценки. В свою очередь Uber не готов постоянно компенсировать водителю «долги» пассажиров. В описываемой ниже истории Uber вернул водителю деньги: «но с таким одолжением, будто я у них денег занял. На переписку потрачены почти двое суток». Водитель поясняет: «Не возьмёшь не свой долг — считай скатался бесплатно, а то и вовсе доплатил. Будешь требовать отдать долг — получишь одну звезду в оценках».
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> Система блокирует на карте пассажира стоимость поездки до того, как она началась.
Расскажите, как было раньше?
Я ни разу не пользовался Uber в России, но заграницей (в 2 странах) у меня было так — выбираю, откуда меня забрать, подтверждаю заказ и сразу деньги на карте блокируются. После поездки — списание.
> Расскажите, как было раньше?
Раньше при вызове блокировались 99 рублей. Так что вот в этом заявлении компания, к сожалению, просто врет:
«С сегодняшнего дня в целях обеспечения безопасности мы будем проводить предварительную авторизацию для поездок по безналичному расчёту, чтобы проверить актуальность привязанной банковской карты».
Актуальность они и раньше проверяли. Просто теперь, видимо, будут не 99 рублей, а стоимость всей поездки блокировать. Понятно, что это стало возможно только при появлении заранее рассчитанной цены поездки, чего еще совсем недавно просто не было.
Повторю ещё раз.
Эта затея — плодить карточный долг, а затем требовать от водителей его собирать налом — была заведомо идиотской. А то, кто позволил ей реализоваться — идиот.
Увы, люди вообще такие.
У меня раньше никакой суммы не блокировало, только списания по факту поездки. У Яндекс.Такси сделан чек карты со снятием 1 рубля при заказе и возвратом сразу.
Новость как-то долго добиралась (4 дня назад на почту пришло): https://newsroom.uber.com/russia/auth-hold/