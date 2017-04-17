Издание Business Insider опубликовало выдержку из книги Майка Хоффлингера Becoming Facebook («Становление Facebook»), где бывший глава Global Business Marketing рассказывает о десяти решениях, которые приняли представители Facebook и которые привели соцсеть от катастрофического падения акций в 2012 году к статусу крупнейшей компании в мире. Отрывок посвящён тому, что заставило Марка Цукерберга отказаться от предложения Yahoo! купить его соцсеть за $1 миллиард в 2006 году.

[Венчурный капиталист] Брейер и я подумали, что, очевидно, мы должны хватать деньги и бежать. Но Цукерберг начал собрание следующим образом: «Это формальность, просто заседание совета директоров, оно займет не более 10 минут. Очевидно, что мы не собираемся продавать компанию». [Цукерберг] хотел иметь возможность создавать продукты (Facebook собирался выйти за рамки колледжей и запустить новостную ленту). А у Yahoo! не было точного представления о будущем компании. Они не могли оценить то, что компания ещё не успела сделать. Поэтому они недооценивали бизнес.