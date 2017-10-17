Агентство Bloomberg сравнило стоимость компонентов разных моделей iPhone с ценой устройства в салонах связи. Первая модель iPhone стоила в ритейле $499, стоимость компонентов по оценке агентства составляла $230. За время существования Apple стоимость компонентов смартфонов выросла незначительно. Например детали для iPhone 8 стоят $248, а цена в рознице выросла до $699. Оценить стоимость компонентов для iPhone X агентство не смогло, стоимость устройства в США составит около тысячи долларов.