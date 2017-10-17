Директор по стратегическим коммуникациям Mail.ru Group Георгий Лобушкин рассказал на своей странице в Facebook, что ушел из компании. Как пишет vc.ru, Лобушкин «пока решил вернуться к семье в Санкт-Петербург». На вопрос о планах он ответил, что открыт к предложениям. Пост директора по стратегическим коммуникациям Mail.ru Group Лобушкин занял в феврале 2016 года. До этого он работал пресс-секретарём «ВКонтакте» с 2011 года.