HeadHunter занял 6 место среди лучших приложений по поиску работы по версии Роскачества


Российская система качества сообщила о результатах исследования мобильных приложений для Android в категории «работа». В тройку лучших попали «Авито», Яндекс.Работа и SuperJob. Популярное приложение HeadHunter заняло только 6 место. Ведомство оценивало сервисы по сотне параметров: функциональность, корректность работы, производительность, удобство использования и другие. Всего в рейтинге — 27 приложений.

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    Кончено, Вася

    Качественная компрометация роскачества. Это примерно как craigslist побеждает amazon, ну или, что еще более очевидно, как спутник побеждает гугл. Единственный объективный критерий, которым я могу обосновать — количество посетителей (объявлений). Все остальные возможные варианты исчерпываются получением сотрудниками роскачества доступа к фунционалу в виде картинок с российскими городскими пейзажами.

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