Издание The New York Times опубликовало интервью с бывшим главой Microsoft Стивом Балмером, где тот ещё раз рассказал о своем проекте USAFacts, базе данных по расходам властей всех уровней — от федеральных до местных. С помощью ресурса у пользователей появится возможность узнать о затратах властей на лечение депрессии, прибыль аэропортов, сколько полицейских работают в разных частях страны и какой там уровень преступности? Сайт открылся сегодня, а полноценный доступ ко всей информации американцы возможно получат в 2018 году. Расходы на проект составили $10 миллионов — Балмер потратил их на оплату труда исследователей из родного для MS Сиэтла и из University of Pennsylvania. Баллмер сказал, что хочет, чтобы его проект был абсолютно аполитичным.

Ещё в прошлом году Балмер утверждал, что правда о нуждах американцев утонула в политической риторике (одновременно предприниматель не забывал финансировать, как левую так и правую партии — так что о судьбе дебатов беспокоиться рано). Балмер видит свой проект «формой 10-К для правительства» [ежегодный отчет компании о ведении бизнеса] и считает, что голосовать можно исходя из «фактов» — откуда и следует название USAFacts. Балмер поделил деятельность власти на деятельность 4 бизнес-единиц (взяв за основу преамбулу конституции США). В первый сегмент он поместил полицию, безопасность труда, благополучие детей. Во второй: вооружённые силы, внешнюю политику и иммиграцию. В третий экономику и господдержку нуждающихся. В четвёртый — гражданские права, экологию и образование. По модели отчётности публичной компании Балмер намерен показывать и факторы риска, в них можно включить войны, изменения в климате и погромы.