Андрей Андреев, сооснователь и CEO сервиса знакомств Badoo, дал редкое интервью Business Insider:

Для меня Badoo — это как любимые ребёнок. Хотя и великовозрастное дитя. Это огромная машина, фабрика функций, где работает множество крайне талантливых и целеустремлённых людей.

IPO для каждой компании значит начало конца: структурой начинает управлять больше человек, и инновационные проекты тяжело продавить через менеджеров.

Верьте или нет, но Badoo уже 11 лет, а она всё равно как стартап. Мы открыты идеям каждого члена нашей команды. Мы тестируем, делаем ошибки, создаём новые продукты. Что же здесь не любить? Мне кажется, что я хочу, чтобы так и было дальше.