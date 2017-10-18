Евгений Касперский рассказал : Как вы все наверняка заметили (ибо не заметить было очень сложно) в сентябре-октябре в американской прессе была организована откровенная травля нашей компании. На ["Лабораторию Касперского"] обрушился водопад обвинений. Не проходило недели, чтобы очередной блумберг медиа-гигант не выкатил очередной пасквиль про русских хакеров и руку Кремля […]

Из американских СМИ Касперский выделил:

Wall Street Journal, Washington Post, New York Times, Вloomberg.

Обвинения против нас достаточно серьёзные. Какие же фактические доказательства лежат под этими обвинениями? А никаких вообще!

Вы не ослышались. Никаких фактов, улик, доказательств нет! И быть не может.[…]

Когда предъявляют подобного рода серьёзнейшие обвинения, в цивилизованном обществе принято представлять доказательства, ну или хотя бы имена/фотографии жертв. В случае технического шпионажа (к чему относятся и кибератаки) предъявляют средства шпионажа. В кибермире — названия модулей, местоположение кода, его дизассемблер (или часть). Примерно как у нас в отчётах о наиболее сложных и интересных инцидентах.

В нашем случае ничего этого не было (презумпция невиновности? Нет, не слышали!). Все обвинения опираются на «осведомлённые источники, близкие к теме», плюс беседы с анонимными свидетелями, плюс отсылы к «classified information» (к секретной информации) и прочим слухам (примерно как «ехал в лифте и вот что услышал»).

Какая там может быть «секретная информация» и какие «осведомлённые источники», если все наши продукты и апдейты есть на серверах в публичном доступе? Покупай коробку в соседнем супермаркете или в онлайн любые версии — анализируйте, декомпилируйте и разбирайтесь! Хоть с утра до вечера и без выходных, если есть такое желание.