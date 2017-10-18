Касперский попинал американские СМИ за обвинения «Лаборатории» без доказательств


Развитие событий: «Лаборатория Касперского» раскроет исходный код своих программ (24 октября)

Евгений Касперский рассказал: Как вы все наверняка заметили (ибо не заметить было очень сложно) в сентябре-октябре в американской прессе была организована откровенная травля нашей компании. На ["Лабораторию Касперского"] обрушился водопад обвинений. Не проходило недели, чтобы очередной блумберг медиа-гигант не выкатил очередной пасквиль про русских хакеров и руку Кремля […]

Из американских СМИ Касперский выделил:
Wall Street Journal, Washington Post, New York Times, Вloomberg.

обвинения

Обвинения против нас достаточно серьёзные. Какие же фактические доказательства лежат под этими обвинениями? А никаких вообще!

Вы не ослышались. Никаких фактов, улик, доказательств нет! И быть не может.[…]

Когда предъявляют подобного рода серьёзнейшие обвинения, в цивилизованном обществе принято представлять доказательства, ну или хотя бы имена/фотографии жертв. В случае технического шпионажа (к чему относятся и кибератаки) предъявляют средства шпионажа. В кибермире — названия модулей, местоположение кода, его дизассемблер (или часть). Примерно как у нас в отчётах о наиболее сложных и интересных инцидентах.

В нашем случае ничего этого не было (презумпция невиновности? Нет, не слышали!). Все обвинения опираются на «осведомлённые источники, близкие к теме», плюс беседы с анонимными свидетелями, плюс отсылы к «classified information» (к секретной информации) и прочим слухам (примерно как «ехал в лифте и вот что услышал»).

Какая там может быть «секретная информация» и какие «осведомлённые источники», если все наши продукты и апдейты есть на серверах в публичном доступе? Покупай коробку в соседнем супермаркете или в онлайн любые версии — анализируйте, декомпилируйте и разбирайтесь! Хоть с утра до вечера и без выходных, если есть такое желание.

Best Buy убрала с полок антивирусы «Лаборатории Касперского» из-за подозрений в связях с Кремлем

«Что это было и кому это выгодно? Какие есть варианты?», — задался вопросом Евгений Касперский. У главы антивирусной компании есть свои версий, ни одну из которых он не считает приоритетной: происки конкурентов, медиа травля по политическим мотивам, разборки Кремля и Капитолия, киберкриминал проплатил вашингтонских лоббистов или какая-то неудачная для «Лаборатории» комбинация вышеперечисленных теорий.

«Всё может быть. Ответ на эту загадку нам пока неизвестен».

Что это было?

Дамы и господа, мальчики и девочки, Как вы все наверняка заметили (ибо не заметить было очень сложно) в сентябре-октябре в американской прессе была организована откровенная травля нашей компании. На нас обрушился водопад обвинений. Не проходило недели, чтобы очередной блумберг медиа-гигант не…

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Лучшие комментарии

  • Контекст комментария

    Игорь Ашманов Сам себе компания

    «Развенчать» этот миф — невозможно. Приказ дан целой индустрии.
    Они будут фигачить.

    Касперский года до 2007−2009 точно никуда не лез, ничего не сканировал и не шпионил.
    Более того, он всегда был ориентирован на глобальность, считал себя русским Ричардом Бренсоном, человеком мира.
    Жена у него китаянка, он проводит 180 дней вне России и всё такое.
    Так что ему точно это ни за чем не было нужно. Он хотел быть западоидом, космополитом.

    И зачистка его на мировых рынках — не более чем справедливое воздаяние за общечеловечность и космополитизм. И пьянство на рабочем месте.

    Ну и надо понимать, что история про «шпионство» — она такая: сотрудник АНБ принёс домой малварь, которую он разрабатывал на работе по служебному заданию. Каспер нашёл её, обезвредил и отправил в лабораторию для включения в базу.

    Из этого АНБшники раздувают историю, потому что иначе надо признать, что они позорно облажались. Ну и потому, что миф о Русских хакерах надо раскручивать.

  • Контекст комментария

    Crio

    Другими словами, Каспер спер у американского пользователя конфиденциальный файл и отправил его в Россию, надо полагать, забыв спросить у пользователя на то разрешения. Ровно то, о чем бездоказательно пишет продажная американская пресса.

    Ну и ваша оговорочка насчет 2009 года характерна — с тех пор много воды утекло.

    P. S.: Чего Касперский предлагает анализировать — непонятно. В его продукт встроена возможность загрузки внешнего кода из сети и его выполнение на машине клиента, а также передача произвольных данных в обратную сторону.

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  • Ответить
    Игорь Ашманов Сам себе компания

    Да, действительно, зачем это и кому выгодно — прям не знаем.
    Проклятая неизвестность.
    Загадочная энигматическая секретная криптотайна.

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    Andy Pozz из якобы страдающих эльфизмом

    СМИ умело играют на общественных страхах и ожиданиях, для них главное не правдивость, а правдоподобность.
    У страха глаза велики, а СМИ, как умелый доктор, знают психологические особенности своих «пациентов» и постоянно подкармливают их таблетками, к которым они привыкли.

    Ну и кто-то же должен развенчать миф о злых русских. Пусть Касперский обратится с этой целью к тому же Блумбергу, я бы посмотрел на это реалити шоу.

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    Александр Кузнецов iGuides.ru

    Если всё это правда (что пишут враждебные СМИ), то Касперский напоминает Вайнштайна (в том числе и оправданиями), только лез не в трусы, а в более сокровенные места. Но они конечно врут, ведь по первому каналу такого не показывали.

  • Ответить
    Игорь Ашманов Сам себе компания

    «Развенчать» этот миф — невозможно. Приказ дан целой индустрии.
    Они будут фигачить.

    Касперский года до 2007−2009 точно никуда не лез, ничего не сканировал и не шпионил.
    Более того, он всегда был ориентирован на глобальность, считал себя русским Ричардом Бренсоном, человеком мира.
    Жена у него китаянка, он проводит 180 дней вне России и всё такое.
    Так что ему точно это ни за чем не было нужно. Он хотел быть западоидом, космополитом.

    И зачистка его на мировых рынках — не более чем справедливое воздаяние за общечеловечность и космополитизм. И пьянство на рабочем месте.

    Ну и надо понимать, что история про «шпионство» — она такая: сотрудник АНБ принёс домой малварь, которую он разрабатывал на работе по служебному заданию. Каспер нашёл её, обезвредил и отправил в лабораторию для включения в базу.

    Из этого АНБшники раздувают историю, потому что иначе надо признать, что они позорно облажались. Ну и потому, что миф о Русских хакерах надо раскручивать.

  • Ответить
    Crio

    Другими словами, Каспер спер у американского пользователя конфиденциальный файл и отправил его в Россию, надо полагать, забыв спросить у пользователя на то разрешения. Ровно то, о чем бездоказательно пишет продажная американская пресса.

    Ну и ваша оговорочка насчет 2009 года характерна — с тех пор много воды утекло.

    P. S.: Чего Касперский предлагает анализировать — непонятно. В его продукт встроена возможность загрузки внешнего кода из сети и его выполнение на машине клиента, а также передача произвольных данных в обратную сторону.

  • Ответить
    Soran

    >Из этого АНБшники раздувают историю, потому что иначе надо признать, что они позорно облажались.

    Получается, что они облажались в любом случае, коли Сноуден (зачеркнуто) сотрудник вынес служебный файл.

    >Ну и потому, что миф о Русских хакерах надо раскручивать.

    А вот это единственная причина. И подается для западного холопа исключительно умело. как еще одна маленькая, но важная деталь, доказывающая вездесущую русскую угрозу. Это вам не батуты гогзкина. Умеют работать.

  • Ответить
    Джигсо

    >> считал себя русским Ричардом Бренсоном, человеком мира.
    >> Жена у него китаянка, он проводит 180 дней вне России и всё такое.
    >> Так что ему точно это ни за чем не было нужно. Он хотел быть западоидом, космополитом.

    может, это тонкая успешная операция наших спецслужб по деликатному возврату сюда грамотных Бренсонов? Шарашка в конце концов, может быть и не в 1Га, а можно и расширить до 1\8 части суши?
    Тем более, специалистов все меньше. А экспортозамещение (пришедшие на замену уехавшим на экспорт) не всегда равноценно. Крибрум конечно он тоже. Но както всетки немного не так. Да и не для того, вроде.

  • Ответить
    Игорь Ашманов Сам себе компания

    Ну, Каспер не является ни грамотным, ни Бренсоном. Он в принципе не бизнесмен, бизнес построил не он; он какое-то время был разработчиком, до начала где-то 2000-х годов, потом чисто лицом работал.
    Возвращать его сюда?
    Ну, ход событий в любом случае сейчас ЛК выметет с западных рынков, а Каспера подведёт под санкции, мне кажется.

  • Ответить
    Игорь Ашманов Сам себе компания

    Другими словами, Каспер спер у американского пользователя конфиденциальный файл и отправил его в Россию, надо полагать, забыв спросить у пользователя на то разрешения.

    Да-да, конфиденциальный файл — код вируса.
    У пользователя, естественно, стояла галка, что он разрешает отправлять в лабораторию коды вирусов для анализа и большей лучшести всего мира.

    И вот всё у вас так, низкопоклонники перед Западом, лизоблюды соросовские.

  • Ответить
    Игорь Ашманов Сам себе компания

    Ну и ваша оговорочка насчет 2009 года характерна — с тех пор много воды утекло.

    Смысл моей «оговорочки» простой — в 2007 Каспер в результате корпоративной войны с угрозами и вооружённым захватом офиса сместил Наталью с поста гендиректора.
    А в начале 2011 она окончательно продала свои акции ЛК и ушла с поста председателя совета директоров.

    Поэтому про последующий период у меня сведения только косвенные. Поэтому я и делаю оговорку: с 1997 до 2007−2009 ничего такого в компании не делалось. А позже — я всё равно сомневаюсь, потому что Каспер западник и космополит. И очень переживает, какая у него репутация на Западе.

  • Ответить
    Глеб Суворов https://telegram.me/itsocial

    Ну скажем слухи-то ходили давно. Вот первая ссылка из яндекса по запросу троян-касперский-фсб за 2012 год.
    http://www.evangelie.ru/forum/t110959.html

    «после того как Медведев провел правительственное совещание в офисе у выпускника школы КГБ Касперского, я сразу же убил Kaspersky Security 2010, отформатировал винт своего компа и поставил себе интеловский McAfee

    до того как хлопнуть Касперского и форматирования, я проверил комп антивирусником Касперского.
    проверка показала отсутствие вирусов.
    потом поставил McAfee и проверил заново — нашлись два трояна и какая-то шпионская программа + 23 зараженных ими файла в винде.
    то есть антивирусник Касперский эти файлы «не заметил» — значит это были его трояны и программы.

    всем остальным, кто имеет антивирусник Касперского на своем компе, рекомендую сделать то же самое, если не хочет иметь на своем компе троянов Касперского и шпионские ФСБ-шные программы.»

    Понятно, что все это параноики на форумах пишут, но ить много тогда такого было. Прошли годы, кто-то перевел на английский.

  • Ответить
    Джигсо

    >> Ну, Каспер не является ни грамотным, ни Бренсоном. Он в принципе не бизнесмен,

    эхх, не прокатила моя романтическая конспирологическая версия. Ну, да что поделаешь. По крайности, она был ниспровергнута человеком, который в «самой гущще темы».

    >> всем остальным, кто имеет антивирусник Касперского на своем компе, рекомендую сделать то же самое

    я вообще всегда удивлялся, зачем его иметь? Какаято мутная «лабалатория», с понятным бэкграундом. Не поставить там какойто жучок даже бы и рады были бы, да не в состоянии удержаться. Да еще и платно. (понятно, что в этом часть психологического взлома здравого смысла — как может быть, что тебе. за свои же деньги, впарят на комп непойми что?).
    Это просто маркетинг и вбивание в башку малоуглубленных в дебри юзеров бренда.
    Что опять же характерно — все эти глубокомысленные коннспиративные конструкции живут крайне недолго и заканичваются фейлом.
    Уверен на 99.99999%, что конечно эти вечно наивные америкосы, ставя себе на анб-шные компы энтот антивирусный продукт, просто лили сюда гекалитрами кучу дезы.
    Ну, а когда «прозрели» — пришлось пиндосам теперь политически эффектно закрыть этот прекрасный канал (наверное, с глубочайшим сожалением).
    Операции по дезинфрмации — тем и специфичны, что огромная масса участников будет отстаивать впаренное, поскольку за это будут награды и прочие ништяки. А какже? «внедрились», «мониторим», «все как на ладони», «они там тупые лохи, а мы самые умные» и т. д.

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    Джигсо

    а если не иронизировать — то обидно, канеш, наблюдать системное выдавливание с внешних рынков достаточно известных и успешных компаний.
    Работали люди работали, продвигали продвигали, аплодировали аплодировали — кончили аплодировать.
    Причем было заранее ясно, чем закончится. Они там вежливые вежливые тупые тупые, но оч. последовательные. Ну да ладно. Будим лучше Ксюшу в юбочки из плюша избирать. А там и мундиаль подоспеет.

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    Игорь Ашманов Сам себе компания

    Это статья известная.
    Там сплошное враньё. Касперский сдуру подпустил к себе журналиста, тот чуть ли не жил у него, ходил по офису, дому, потом написал, какой он заядлый KGB-man.

    Но есть там и враньё от Касперского:

    «…it was a ploy, a stall for time while Kaspersky hurriedly reached out to his corporate security manager, who re«ut to the FSB. Ordinarily the Russian intelligence service isn’t in the business of freeing kidnap victims. But Ivan Kaspersky wasn’t y«rage abductee. «My first thought was that this is serious. Second, immediately call the FSB. And third, they are stupid to attack me," Kaspersky says. «I was 100 percent sure—well, 99 percent sure—that FSB and police would find them. We have very good relations with both the »ersecurity department and the Moscow police department. They know us. They know us as people who support them when they need it. They started to work like crazy.»

    That night Kaspersky took the red-eye back to Moscow. He plodded his way through the morning rush hour, his phone ringing every few minutes. As the kidnappers made their demands—3 million euros in denominations of 500—they tried to cover their tracks, switching cell phones and SIM cards constantly. But with every call, the kidnappers were giving the FSB more data to track them down.

    According to the caller ID, it was Kaspersky’s kid. But the voice on the other end was an older man’s, saying: ‘We've got your son.'
    Kaspersky arrived at a police station in central Moscow and promptly passed out from anxiety and exhaustion. He and his ex-wife stayed there for the next four days, pacing the halls …"

    Каспер врёт практически в каждой букве. Он НЕ прилетел сразу в Москву, никакого красноглазого рейса — он сутки отказывался лететь, говорил, что боится за свою безопасность. Ваню похитили во вторник, отец появился в Москве только в четверг.
    Заявление в полицию он отказывался подавать, в ФСБ не звонил.
    Это мы плавали с утра во вторник в Гонконге на яхте партнёра, после звонков от его нукера Чекунова немедленно прыгнули в самолёт с пересадкой в Пекине, к вечеру были в Москве и с утра среды сидели на Петровке.
    А Каспер появился на Петровке-38 только на третий день, в пятницу. Я там уже сидел два дня, но на пятницу оттуда вышел, чтоб не набить ему там морду.

    И никаких переговоров он не вёл — практически сразу похитители поняли, кто тут переговорщик, и говорили только с Натальей. Каспер сидел рядом утром в пятницу и утром в субботу. ну и ещё выпивал в воскресенье с генералами, когда Ваню освободили.

    А я должен был везти деньги (они сначала требовали отправить девушку Вани, его нынешнюю жену, но мы упёрлись и настояли, что это буду я). Везти не пришлось — их взяли раньше.
    Каспер даже не дождался Ваню после освобождения — мы досидели до четырёх утра в воскресенье и забрали Ваню домой, а Каспер улетел на следующий день в Лондон и увидел сына только через пару месяцев.
    Потом он начал везде врать про обстоятельства, своё участие, надувать щи.

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    Джигсо

    классный рассказ от первого лица. Тебе бы начальник, книжки писать! (абсолютно без иронии, просто на языке вертиться фраза). А так да, истроия была известная, драматичная, всколыхнула, так сказать.
    И здесь это тем более выпукло, что от первого.
    Кстати, опять же кроме шуток — а ведь дело то прошлое, а вот по этому тексту — офигенный мог бы фильм получиться. Сам сюжет кднеппинга — клаассика. И люди известные все и расклады прям такие эффектные. Да и площадки — Москва, Гонконг, яхты, Лондон.
    В той истории с Линдергами — печально вышло, а здесь хэпи-энд, но с горчинкой.
    Я серьезно. Оч. неплохая была бы заявка, имхо.

  • Ответить
    Денис Демидов AvtoGSM.ru

    Меня лично больше всего веселит в этом то, что люди которые по горло в говне, слежки за всеми и каждым, вмешательство куда только непопадя, скулят на право и налево как за ними следят коварные русские и испортили им всю каторгу все выборы.

    Это как если бы закоренелый жилик, весь в наколках, с тремя ходками за макруху, будет плакаться везде как его хулиганы давяча обидили, раскрасили красным и синим, заставляли ругаться матом.

    Все-таки омерига деградирует, раз их массам такое скармливают и они не давятся, this is хорошо…

  • Ответить
    Джигсо

    >> Все-таки омерига деградирует, раз их массам такое скармливают

    это мы уже многомного лет наблюдаем. Только тогда, раньше, слово деградирует было малокомупонятно, поэтому применялось «загнивает».
    Она, конечно, раноилипоздно, сгниет и деградирует окончательно. В этом нет никаких сомнений, ибо это объективный биологический процесс, все империи имеют и пик и спад и исчезновение и распад. Или по краййней мере (как например Китай) — длительный аут из мировой истории. Лет этак на 500. Но.
    Речь то идет не о них, с ними бы и фиг, а о нас. И вот тут както уже настораживает. Какбы нам не опередить их в этом вопросе. На днях они заявили (наса) что и пилотируемый вывод както им ненадежным кажется.
    Не иначе, уже получили какието данные, что смогут фальконом и пилотируемые корабли забрасывать. Маск, конечно, мошеник. Но чем чорт не шутит?
    Но, думаю, шанс есть всетаки. Ксюха придет порядок наведет. И мундиаль проведет. У ней и профессия «ведущщая».

  • Ответить
    Денис Демидов AvtoGSM.ru

    >И вот тут както уже настораживает. Какбы нам не опередить их в этом вопросе

    Так это мы запросто, вы герб наш видели?
    Одна голова на запад смотрит, другая на восток, а своей как бы и нет.

    Нам то че, не привыкать говно лаптем хлебать, можем хоть каждые 20 лет перезагружаться, а омерига то другое дело, священная страна, луч свободы и демократии, столп всего прогрессивного человечества же.

    Как же мы без нее?

    PS, А Ксюха молодец, помнит кто ее папка, хоть в выборы изюминку внесет, интригу хоть какую, интерес, а то навальный как то не очень справляется, Жириновский стар, молодой смены не видно пока…

  • Ответить
    Игорь Ашманов Сам себе компания

    Там есть ещё одно обстоятельство: весь отдел МУРа по расследованию похищений людей и торговле людьми, во главе с полковником Плехотиным, был уволен из МУРа примерно через полтора месяца после этого феерического ареста похитителей и освобождения заложника. Летом 2011.
    Их так наградили за громкое успешное дело и поимку злодеев за 4 дня.

    Это тоже неслабая была бы завязка для фильма. На самом деле сидят в тюрьме исполнители, а организаторы до сих пор гуляют — они, собственно и разогнали отдел, а также отпугнули следователя прокуратуры.

  • Ответить
    Денис Демидов AvtoGSM.ru

    >Ксюха помнит, кто её крёстный папка. Это важнее сейчас.

    Может хоть молодежь на выборы приведет, правда либеральная общественность будет опять разочарована, за Путина же проголосуют бестолковые, даже многие из тех кто к навальному ходил, димона попинать все рады, приятная груша, а Путина уважают.

  • Ответить
    Джигсо

    >> Это тоже неслабая была бы завязка для фильма. На самом деле сидят в тюрьме исполнители, а организаторы до сих пор гуляют

    а это и не удивительно. Если делать — то это не просто тут украли тут вернули — а такой лихо навороченный, чтобы 50 версий по ходу и ни одной верной, 51-я в конце реализуется, и вроде все, а потом вще 100 вопросов и догадок возникает. Ну и на слезу тут конечно можно с блеском раз 20 надавить и на парадоксальные поступки, вроде бы не прямолинейные ходульные перснонажи, а те, кто должны быть сложносочиненные — те какраз прямые как рельса. И про всякие закулисы намекнуть, и версии шантажа и вербовки под прикирытием банаьной уголовщины… Да. Могло бы лихо быть закрученый сюжет. При минимальных затратах на костюмы и декорацыи))

  • Ответить
    Денис Демидов AvtoGSM.ru

    Вероятно было бы покруче «похищение Хайнекена», но снимать голливуд должен, наши зрелищно не сделают, начнут копаться, разбираться, что да как, осадочек вероятно будет, а не зрелище.

  • Ответить
    Джигсо

    >> но снимать голливуд должен, наши зрелищно не сделают,

    если в истории с Линдбергами там больше просто криминал, драма, какбы такие американские аристократы, но все равно, просто пилоты-герои, то здесь прикол еще и в том, что все основные герои — еще и с завышенным IQ все. Даже — с превышенным. И все и знают и понимают и не мечутся, а такие компы в башках у каждого. И все равно — какиебы небыли бизнесмонстры — а в такой ситуации все просто обычные люди. Да еще и эта нелинейная коллизия с взаимоотношениями. Обычно — это просто такая одномерная семейная пара. Муж да жена. А туут… Ну и мистики конечно и религии немного тоже не помешает.
    А уж площадки, где действие разворачивается — прям любо дорого. Такие все прекрасные Гонконги и Лондоны, все умно, красиво, бизнес, блабла, и посредине этого маршрута — Москва, снег, грязюка, но здесь то все и происходит и все проявляется и решается. А потом — все опять на круги своя. Лондон…Пекин…
    А Голливуд — да. Вполне кстати прокатило бы. Тут вопрос в том, на кого замахиваться. Если на мировой рынок — то да. А если на унутренний -то другое дело. Самое оптимальное — это на унутренний, но делать так, чтобы и внешний схавал. Вон, Меньшов, делал сугубо на внутненний, а получил Оскара левой ногой.

  • Ответить
    Джигсо

    Солнце должно выглянуть сразу после. Когда все выходят из здания на Петровке и снова разъезжаются кто куда. Ктото сразу в аэропорт, а ктото сперва в храм. Понятно, что прием избитый, но это необходимо. Капель, блики солнца на ноздреватых сугробах. Такое кстати, (сугробы до весны) это для нас характерно. Снежная страна всетаки.
    Понятно, что все должно быть не буквально по событиям. Нужно и всякие дургие линии подпустить. Темболее и сама фактура то богатая уже сама по себе. Тут можно и попытка параллельного поиска силами тогда еще слабых больших данных (просто испоьзуют все учстники свои возможности, причем — каждый сам, по своим возможностям), а полиция (или тогда еще была милиция) — традиционные методы применяет. И ктото там даже погибает или ранен в процессе розыска. И все это вокруг Женщины вертится, которая и центр и бизнеса и притяжения и вообще всего. И которая все выносит на себе. Очень офигенно тут — что сразу два мужа принимают участие. Это ломает шаблон обычных сюжетов подобного рода. Тут мелораматическая линия может еще поспорить с криминально-брутальной по мощи.

  • Ответить
    Джигсо

    Что мне кажется в этой истории любопытным — это то, что обычно, в подобных сюжетах, богатые потерпевшие — они какбы показываются просто богатыми (откуда, почему, за что — не важно). А здесь это реально селфмейд-люди, с совершенно понятным бэкграундом и ведут они себя соотвествнно этому бэкграунуду. Всем понято, что они все с супербашками и понятно откуда и почему они имеют эти деньги.
    Т.е. другой, позитивный и интеллектуальный тип нового русского.

  • Ответить
    Денис Демидов AvtoGSM.ru

    >Т.е. другой, позитивный и интеллектуальный тип нового русского.

    Я уже прям хочу посмотреть это кино что вы описали, надо срочно мединского подключать, а то спонсирует всякую хрень, часто даже еще и русофобскую.

  • Ответить
    Игорь Ашманов Сам себе компания

    Тут можно и попытка параллельного поиска силами тогда еще слабых больших данных (просто используют все участники свои возможности, причем — каждый сам, по своим возможностям), а полиция (или тогда еще была милиция) — традиционные методы применяет.

    Менты тогда вычислили похитителей способом анализа больших данных, который для них уже традиционен.

    А именно:
    1. У похитителей произошёл эксцесс исполнителя. Дураковатый пожилой жулик Савельев, которому поручили передержать мальчика, решил. что ему маловато будет и стал сам звонить.
    2. Поэтому, будучи непрофессионалами, он и его подельники звонили нам часто (профессиональные похитители звонят два раза), хотя и использовали левые симки и левые аппараты.
    3. Они выезжали в Москву из своего района, чтобы позвонить, и звонили на ходу, из разных районов города. Считая себя очень хитрыми.
    4. Один раз они включили телефон, с которого звонили в Москве, в своём Сергиев-Посадском районе.
    5. После этого сыщики подняли номера всех машин, проезжавших через три пункта ГИБДД, ведущих в Москву из Сергиев-Посадского района, сопоставили их по временным окнам звонков, списки моментально пересеклись до всего двух машин. Обе из них оказались машинами похитителей.
    6. На следующем выезде утром в пасхальное воскресенье, когда они поехали за деньгами, а я сидел на Петровке рядом с сумкой с тремя миллионами размеченных евро, их взяли.

    Потом, когда наш адвокат Тимофей Мусатов читал 18 томов дела, он прочёл, что сыщики нашли ВСЕ выброшенные злодеями телефоны — на помойках.
    Так что всё работает, большие данные, сигнальный уровень, IMEI и т. п.

  • Ответить
    Кончено, Вася

    Позитивная история в грустном мире. Спасибо, что поделились.

    Ну, конечно, слушают. Вполне возможно, что не столько слушают, сколько записывают и распознают речь, а потом парсят волны времени, которые расходятся по морю значимых подопечных. Такой вот старик и море.

  • Ответить
    Джигсо

    >> Нас, кстати, тоже всех слушали, а уж перестали ли — неизвестно. Думаю, нет.

    Гм. а правильно. Теоретически интерес мог быть у каждого. Как у Агаты Кристи.
    Офигенно кстати все это и описано и было, наверное. Вообще, все самые невероятные сюжеты и коллизии и динамика и драматургия и даже кинематографические «планы» — они в жизни и присходили. И наверное случались у каждого. И в этот момент события какбы концентрируются и както все кажется неслучайным и какотото даже киношный вид приобретает реальность.
    И по просшествии времени — начнают выявляться удивительные коллизии совпадения, сплетения, которые «в процессе» и осмыслить\оценить некогда даже.
    А сюжет то да. Наверно и Эрнст бы прикупил заявочку то. Да еще б когда непосредственный участник то событий вписался в соавторы.
    Там только надо не сериал, а чтоб плотненько. Но в один не влезет, поэтому тут самое то — 2 серии. «до программы время» и «после», когда уже вся развязка. И на мелодраматизм упирать. (т.к. поскольку по реальным событиям — все знают чем кончится, впринципе). Но ранен ктото обязательно должен быть из сыщиков. А также небольшая погоня и драка. Но не с похитителями непосредственными, а допустим, с агентами незивестных спецслужб, которые и замутили это все на самом деле и отслеживали. Т.к. должен быть элемент непредсказуемости, экшн, динамика и возможность многослойных версий.

  • Ответить
    Джигсо

    >> Менты тогда вычислили похитителей способом анализа больших данных, который для них уже традиционен.

    тут надо больше навертеть. Собсно, и кино то именно не похищение мальчика, а «Бигдата». Большие данные. И переговоры в Гонконге с какбы Джеком Ма, но больше в преломлении торговли и т.д. Это и по времени какбы еще период, когда только начинается тема БД. Какбы введение в сюжет. И дальше все тоже вокруг компов так или иначе.
    Кстати и сегодня Президент рядом с Ма сидел и байку-факт про 14 летнюю девочку с беременностью рассказал. Кстати, действитеельно оч. смешно. А эти самые БД объялены сегодня как раз в Сочи мейнстримом. Такчто кино должно быть в струю.
    Тут и прикол то в том, что родители — не просто родители, а сами огого. Да еще и обладающие аппаратом высококвалифицированных сотрудников. Но одна сторона — ставит задачу рыть, не надеясь на ментов, а другая — не ставит. Но ее сотрудники узнав из сми, сами начинают рыть, применяя более продвинутые уже методы, нежели даже на вооружении Петровки и.д.
    И счет идет на минуты и у тех и у тех и у тех. С разного конца заходят и приходят к одинаковым выводам разным способам. И «потерпевшие » сообщают ментам, что вычислили раньше даже чем те. На целых 5 минут. Это все может очень лихо быть показано.
    Ну а линию неизвестных спецслужб, которые пасутся вокург этой истории — тут и политика и просто чистый бизнес (разработка методов анализа покупателей для крупного ю-в онлайн-ритейлера) и просто хакерство и политическое хакерство и чорти что. Все можно запихнуть. А для экшна и т.д. — все мутит на самом деле сосед по деревне этих простаков-похитителей, который их и надоумливает вырать жертву «какбы случайно». И его тоже вычисляют но вот он то и уходит от погони и решено это все оставить в тени, поскольку заложник освобожден и непосредственные исполнители задержаны.
    Тут главное — не ударяться в простоту, чтобы «народу понятнее было». Наоборот, чем плотнее, чем сложнее, даже терминология многая без адаптации — это зашибись. Жюль Верн вон вообще писал о том чего нет, а всем было все совершенно понятно.
    Ну и многие бы камео сыграли бы. Или лучше даже — не себя, а какихто там персонажей в эпизодах. Фильм то по мотивам. Но это тоже былабы прикольная кинокриптография)))

  • Ответить
    Игорь Ашманов Сам себе компания

    Вообще, все самые невероятные сюжеты и коллизии и динамика и драматургия и даже кинематографические «планы» — они в жизни и присходили.

    У этой истории есть второй слой. На который нам как бы намекает то, что менеджер среднего уровня у них был из ФСО. Когда определили их телефоны, засветился весь Кутузовский — он участвовал в организации проезда кортежей.

    Этот слой — про организаторов высокого уровня. Когда мелкие жулики, державшие Ваню в сауне в Сергиево-Посадском районе, поняли, что им ломится по 13 лет, они начали пытаться контактировать с нами и рассказать, кто им дал адрес Вани, которого не было ни в каких социальных сетях. И так далее.
    И телефоны, кстати говоря, довольно наглядно показали, кто давал указания — потому что сличение распечаток показывает нахождение в одно время в одном месте.
    Эти люди вышли сухими из воды.
    Отдельная сцена для фильма — это когда пожилого судимого жулика со справкой из ПНД Савельева попросили показать, как он нашёл адрес во ВКонтакте, как он сначала утверждал. Он попытался, но сразу же с ужасом посмотрел на следователя и отодвинулся от ноутбука, потому что в принципе не знал, что где нажимать.

  • Ответить
    Денис Демидов AvtoGSM.ru

    >У этой истории есть второй слой. На который нам как бы намекает то, что менеджер среднего уровня у них был из ФСО.

    Значит я правильно сразу понял что снимать голливуд должен, они зрелищное чтиво под попкорн на раз сделают, собрались пацаны, под пиво перетерли все, кто чего и как, все без затей, благо типичный зритель голливуда разумом не не обременен и ему всякие вторые слои не нужны.

    А еже ли наши снимать будут, до этого второго слоя если не явно дойдут, то очень жирно на него намекнут, и получится очередной левиафан с грустно-безысходным концом.

  • Ответить
    Джигсо

    >> благо типичный зритель голливуда разумом не не обременен и ему всякие вторые слои не нужны.

    во-первых, зачем заранее нацеливаться на зрителя, не обремененнного разумом? Денег это в прокате точно не принесет больше. Во-вторых, какраз прецеденты то Голливуда об обратном говорят. Скорее, не все там в состоянии снять кино обременннеое. (не путать с перегруженым). Да и Оскары это как правило, подтверждают. (врочем, я не слежу). Однако, если брать «отстоявшиеся по времени прецеденты», то порой бывает «борьба хорошего с лучшим». Вот хоть бы тот год, когда Палп фикшн не получил Оскара только потому, что одновременно был Форрес Гамп.
    А уж ни один из этих фильмов никак не назовешь необременным.
    От новых таких же — ни зрители ни студии ни продюсеры не отказались бы. Да ведь только нету.
    Для таких дел нужно, чтобы вместе собрались несколько людей с большими яйцами, в буквальном смысле слова. Тогда Мирамакс снимет Криминальное чтиво, а не Левиафан. И как сейчас в новостях идет — там и был такой продюсер, его теперь за это же и судят. Ему то девок надо было, и чтобы както удовлетворять влечения, пришлось сделать мощную киностудию. Поскольку киностудия снимала нетленки теперь мы понимаем, что это был всего лишь мед для приманивания актрис) все девицы стояли в очереди лишь бы попасть на кастинг. И он, гад, пользовался этим.
    А если бы фильмы были так себе, то и актрисы бы были так себе. А уж если совсем без слоев — то эдак не то, что дармовые кастинги, а еще и сам будешь артисткам доплачивать. А этого жадный Вайншток считал недопустимым, поэтому не оставлось ничего другого, кроме как снимать сильные фильмы.

  • Ответить
    Soran

    >Скорее, не все там в состоянии снять кино обременннеое.

    Как человек, не проявляющий интереса к культурным ценностям и наследию (увы) я не запомнил, сколько в день снимают в ЛА фильмов. Но какая-то шокирующая цифра. Точнее две цифры, а именно сколько новых фильмов выходит ежедневно и сколько съемочных групп работает в ЛА каждый день. Из всего этого следует вполне логичный вывод, что кино для зрителя обремененного интеллектом составляет маленький процент. Но во певых дебилов больше и им нравится, а во вторых не все фильмы для дебилов становятся звездами проката. И нашенскому обывателю кажется. что доля снимаемых шедеверов в голливуде больше, чем на самом деле.

  • Ответить
    Джигсо

    >> Но во певых дебилов больше и им нравится, а во вторых не все фильмы для дебилов становятся звездами проката.

    Да просто мощности раскручены, люди, техника. Чем эстетически сидеть и в ному ковырять — просто работают да и все. Хотябы чтобы навыка не терять и руку набивать.
    Кроме того, если брать год 365 дней, то уже ясно, что надо хотябы 300 фильмов в год, а еще разных жанров и на разные аудитории (на всех один не снимешь, нужны и такие и сякие) — тогда эти 300 можно спокойно умножить на 5 или 10 или на 100 (дети, взрослые, ужосы, мелодрамы, блаблабла). Вот оно и выходит.
    Поэтому можно не заморачиваться просмотром, а просто подождать год другой, и когда уже станет ясно, что действиетльно неплохо получилось — тогда и посмотреть 1−2 действительно чтото любопытного.

  • Ответить
    Soran

    >Да просто мощности раскручены, люди, техника. Чем эстетически сидеть и в ному ковырять — просто работают да и все. Хотябы чтобы навыка не терять и руку набивать.

    Все так. Навыка не теряют. Даже в фильмах с идиотским сюжетом актеры играют чаще всего очень качественно, спецэффекты, техника съемки… все на высоте.

    >Кроме того, если брать год 365 дней, то уже ясно, что надо хотябы 300 фильмов в год

    Там больше поучаеццца, если память не изменяет.

  • Ответить
    Джигсо

    >> Там больше поучаеццца, если память не изменяет.

    дык я ж и пишу: умножить (на жанры, на возрасты, целевые страты, блабла)

    >> У этой истории есть второй слой. На который нам как бы намекает то, что менеджер среднего уровня у них был из ФСО.

    ну, вот. Значит, я почти угадал. Но понятно что наши хорошие все, поэтому в фильме это будет шпион из ЦРУ. Ну, а если тут изменится коньюнктура, тогда можно и как было на самом деле.
    Главное — особо не тянуть. Уже конец октября, а надо еще до конца марта (пока будет снег заведомый) натуру московскую снять, со снегом. Иначе искуственные сосульки и капель будут дороговато стоить.
    Уже ясно, что должна быть очень поздняя весна, после мнгоснежной зимы, но ранняя Пасха, пренебрегать этим эффектным переходом не стоит.
    Вообще, фильм не должен повторять жизнь. Он должен ее отражать. И концентрировать и фокусировать. Тогда получится «картина» а не это вот «кинотворчество».

  • Ответить
    Soran

    >Значит, я почти угадал. Но понятно что наши хорошие все, поэтому в фильме это будет шпион из ЦРУ.

    В истории Ашмания мало экшена. Если взять в расчет наверняка убогую игру актеров (если не делать фильм в голливуде), то получится какая-нить шняга вроде улицы разбитых фонариков. Ну или глухаря в лучшем случае. А нужен уровень Кода доступа Кейптаун или, еще лучше, Борна.

    Так что лучше пусть это будет шпион игилшмигил, который требовал три ляма евриков на помощь братьев по борьбе.

  • Ответить
    anonymous coward

    > А этого жадный Вайншток считал недопустимым, поэтому не оставлось ничего другого, кроме как снимать сильные фильмы.

    Он не вообще ничего не снимал, он был просто прослойкой для передачи бабла.

  • Ответить
    Джигсо

    >> то получится какая-нить шняга вроде улицы разбитых фонариков.
    >> Так что лучше пусть это будет шпион игилшмигил, который требовал три ляма евриков на помощь братьев по борьбе.

    фонари, я гдето слыхал, это франшиза по аналогичному их сериалу была куплена и адаптирована.
    эти всякие борьбы — это сколькзая тема. нуих нафиг. А вот какая нибудь западная никогда не подведет в смысле коварства и многоходовых планов.
    Кстати, там экшна я уже написал кучу. Он предсуморен с самого начала, если внимательно ветку прочитать. Одного (как минимум) даже ранили.
    Да и времена надо учитвать — дело происхоидло тогда, когда тех и помине еще небыло.

    Кстати, к аругментации по опасности для пешеходов людей, употребляющих опиаты вот лишняя иллюстрация сегодняшняя в Харькове, девица, выезд на тротуар, 6 трупов. Вот тебе и больная несчастная. Такого раньше не бывало, а сейчас системно и повсеместно. Экспертиза подтвердила. Тут, конечно, только хирургический метод, кто сбывал, кто продавал, кто продавцу продавал и т. д. И за месяц примерно проблема рассосется, какбудто никогда и не бывало.

  • Ответить
    Джигсо > anonymous coward контекст

    >> Он не вообще ничего не снимал, он был просто прослойкой для передачи бабла.

    возможно и был прослойкой. кто ево знает. Правда по харе его не скажешь. Да и както у них там не особо принято мудрить со схемами передачи бабла. Все просто. Да и студия несмотря на многочисленные прослойки кактотаки умудрялась смнимать то и дело, удачные фильмы. У нас прослоек тоже полно, а чтото както пока не особо получается.
    Кстати, как писал Толстой, непрсто стороннему наблюдателю сразу верно установить главнейшую часть машины. Может прослойка, а может и не только. Кто там знает.

  • Ответить
    Олег Яшин > Джигсо контекст

    фонари, я гдето слыхал, это франшиза по аналогичному их сериалу была куплена и адаптирована
    «Улицы разбитых фонарей»? Андрей Кивинов в курсе, что он франшиза где-то купленная и адаптированная? А МВД и АЖУР, где он работал и чью хронику описывал в худ. формате?

    Нет, я после пресненского стадиона почти ничему не удивляюсь, но если Вы настолько отдалились от реальной жизни России, то хоть википедию почитывайте, прежде чем писать!

  • Ответить
    Денис Демидов AvtoGSM.ru

    >Да и както у них там не особо принято мудрить со схемами передачи бабла.

    От куда у вас такое тотальное западопоклонничество?

    Вот от куда взяли что у ни не принято мудрить со схемами передачи бабла?

    Да они (сша) весь мир схемам по сути и научили, начиная с офшорных схем, заканчивая разного типа фондами, грантами, там вообще с финансовыми и налоговыми схемами так мутят что у вас голова закружится от незамысловатой по американским меркам, но довольно распространенной схемы получения наследства, потому как прямо получать наследство очень дорого, налог там на это дело конский.

  • Ответить
    Олег Яшин > Владимир Мяу контекст

    все щас всё бросили и побежали вики читать
    (грустно) И ты, Брут…

    Мне казалось, что «Позови меня с собой» и «Целую, Ларин» точно врезается в подкорку тем, кто был взрослый в конце 90-х и не переключился на другие культурные ценности.

    По крайней мере я это все помню без википедии и поиска, хотя многое из 90х забыл.

    А для Джигсо вообще обидно, сейчас шутить начнут про дочь офицера… Правда у него железный аргумент есть «да мне пофиг. это первая попавшаяся ссылка».

  • Ответить
    Денис Демидов AvtoGSM.ru

    >"Позови меня с собой" и «Целую, Ларин»

    ага, еще не брат ты мне гнида *******

    Джигсо он же идолопоклонник западный, у него все там придумали, а если что то сами то очень зря, надо было у них взять, потому что там породистые люди уже все придумали и надо расслабиться (c)

  • Ответить
    Джигсо

    Странные вы какието. Просто неплохо адаптированная на нашу почву идея по сериалу «Убойный отдел».
    https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B1%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB_(%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB,_1993)

    а для нашего сценарного материала и взяли какраз Кивинова. Он и специфику прекрасно знал, т.к. сам был сотрудником.
    Не пойму, что здесь такого? Этого кстати никто и не отрицал особо. Вещь то снята нами полностью.
    Наверно из криминальных сериалов в больше йстепени был «совсем наш» — Следствие ведут знатоки. Да и то.
    И чего здесь плохого, если взять хорошо работающую схему и сделать на ее базе свое и талантливо?

  • Ответить
    Джигсо

    вобще видимо это просто от плного непонимания, как вообще весь этот процесс организоаван и как происходит реализация, финансирование и т. д.
    На совершенно оригинальное вряд ил кто пойдет. Ибо слишком высоки риски.
    Поэтому берется некая работающая схема, уже да, отработанная (просто любой эпизод — это ведь просто грамотное ремесло). Там есть определенные законмерности, все дозируется и т. д.
    Но у зрителя в результате создается гармоничное ощущение, идет прямое воздействие и управление эмоциями. Это просто технология.
    То же и с софтом, например. Сперва кемто должен быть создан Оффис, а уж потом будет создан кемто гораздо лучший опеноффис в рамках импортозамещения. На базе «бесплатного и открытого» Линукса, который тоже зачемто кемто был создан.
    Чтото както я не слышал гос.идеи создать язык програмирования и гун лицензию, чтобы какбы м ытакие рубахи-парни и хотим чтобы весь мир, юзал бесплано….блабла.
    Кстати, попытка создать чтото типо офиса (кажется это называлось както по аналогии с ЕСКД) для чисто бюрократических, текстовых задач, была на закате СССР. Но тем дело и закончилось. Тогда и ПК были только Агаты, вроде…

    По вики — и Мединский доктор исторических наук. А чо?

  • Ответить
    Олег Яшин > Джигсо контекст

    Просто неплохо адаптированная на нашу почву идея по сериалу «Убойный отдел»

    Так не пойдет. Вы должны доказать свою точку зрения, а не дать ссылку на википедию, где написано, что есть такой полицейский сериал «Убойный отдел».

    Полицейских сериалов сотни. Вы сначала утверждали, что франшиза (но в вики про франшизу не вижу). Теперь идея. Идея сериала про полицейский участок неоригинальна, с чего Вы взяли, что «Убойный отдел» — родоначальник и главный в этой теме?

    а для нашего сценарного материала и взяли какраз Кивинова

    С чего Вы взяли? Почему не оригинальный сценарий Кивинова? Где сравнение конкретных серий сериала «Убойный отдел» и первого сезона «Улиц разбитых фонарей»?

    Где в американском сериале «в задержании участвовали … а где я? А с тебя еще взыскание не сняли!». Где «позови меня с собой» с проверяющим?

    Где в первых сериях «Улицы разбитых фонарей» американский «Всё начинается с того, что в отдел приходит новичок Тим Бейлис (англ.)русск. (Кайл Секор), в прошлом работавший в охране мэра города»?

    Может для Вас и «особенности национальной охоты» — франшиза с Абахамса и Цукера?

  • Ответить
    Олег Яшин > Джигсо контекст

    На совершенно оригинальное вряд ил кто пойдет. Ибо слишком высоки риски

    Неужели? Ну расскажите, кого калькировал Гайдай, Рязанов, Быков?

    Ваша слабая попытка приплести сюда Мединского — это ноги колесом и жопа на пятках. Бродвей начинался с калькирования европейских спектаклей, но это не означает, что сейчас его мюзиклы неоригинальны.

  • Ответить
    Джигсо

    Абрахамс и Цукер — это Полицейский взвод. Суперская штука, кстати.
    Кто вам сказал что сценарий киинова не оригинален? А гооврю что сам сериал построен на данной схеме и ничего тут такого нет.
    Равно как и автомат калашникова — на идее Шмайсера, а атомная бомба — на идее Энштейна и т. д.
    На совсем новое и незведанное деньги дают только либо имеющим такую привилегию авторам (режиссерам, учоным итп) либо это происходит случайно. Т.к. понять, что имелл виду Тарантино на палп фикшне — все равно бы никакой обычный продюсен не понял чо за фигня и зачем это надо.
    Зато потом все сразу стали умные и все поняли.
    У вас просто гигансткий, непростительно огромный пробел в знаниях по истории наук\искусств. Оттого вам кажется, что они создаются сами по себе, произвольно, на любой стадии развития, где у годно.
    Такой дискретный взгляд. А на самом деле — это непрерывный и зваимосвязанный процесс. Идущие тысячелетия.
    Вы прям как этот Мединский защищаете защищаете, но лучшеб не защищали вовсе. Т.к от такой «защиты» одно недоумение.

  • Ответить
    Олег Яшин > Джигсо контекст

    А гооврю что сам сериал построен на данной схеме и ничего тут такого нет

    Это голословное утверждение. Давайте факты, если схема одинакова, в чем это проявляется. В хронометраже, сюжете, героях?

    Равно как и автомат калашникова — на идее Шмайсера

    Опять? Ну давайте, расскажите, почему на идее Хуго (распишите какой), а не на более ранних работах?

    Вы утверждаете то что? Что все российское скопировано с запада? И подтверждение этому — Мединский?

  • Ответить
    Олег Яшин > Джигсо контекст

    У вас просто гигансткий, непростительно огромный пробел в знаниях

    Вы не можете делать такие заявления без доказательств. Я более 20 лет работаю с результатом творческих усилий людей, проводил автороведческие экспертизы в рамках 146 УК РФ и сам создавал оригинальный контент.

    Что сделали Вы для того чтобы судить мои знания? Какой у Вас опыт в этой области? Какая последняя должность в сфере авторских прав?

  • Ответить
    Джигсо

    да не хочу я ничего ни говорить ни доказывать. Мне это все уже тыщщу лет извстно, никаких у меня на этот счет нету ни эмоций ни чего подобного. Нормальный это процесс и в искусстве и в науке. И идеи пи. заимствовать и чтото удачное использовать чтобы самому не изобретать изобретенное. Теорема Пифагора сделан пифагорм и прекрсно. А по вашему надо и ее всякий раз заново придумывать.
    Просто у нормальных людей — это взамоприятное дело, всем интересно. Обычно тот, кто чтото копирует или често пользуется — он там такую незаметную никому штучку делает — какбы знак копирайта, но заметный не моногим. Или прямую ссылку. Это все не для широких масс.
    Иначе они влезут во все эти храмы и понатопчут там своими сапожищами, вроде вас вот. И все только и будут что ругаться и судиться.

  • Ответить
    Олег Яшин > Джигсо контекст

    да не хочу я ничего ни говорить ни доказывать

    Не говорите и не пишите глупости. Тогда и доказывать не надо будет.

    Мне это все уже тыщщу лет извстно

    Каким образом все это может быть Вам известно 1000 лет? Вы вампир, инопланетянин, бог? В каком году Вы родились, что делаете такие заявления на плохом русском?

  • Ответить
    Олег Яшин > Джигсо контекст

    А по вашему надо и ее всякий раз заново придумывать.

    Вы утверждаете, что я написал, что теорему евклидовой геометрии нужно каждый раз придумывать заново? Где и когда? Если я это не писал, зачем Вы откровенно врете? У Вас утверждение, не мнение, не вопрос — такж что этому должны быть доказательства, или Вы просто лжец.

  • Ответить
    Олег Яшин > Джигсо контекст

    Иначе они влезут во все эти храмы и понатопчут там своими сапожищами, вроде вас вот

    Давайте, расскажите, в каких храмах я топтал сапогами.

    Пока я раз за разом тыкаю Вас в Ваши же ошибки — про неработающий стадион Пресня, про 1.500.0000.000 на два банка, про Ваш тысячелетний возраст и прочитанные все книги на свете и т. д.

    Зачем Вы раз за разом пытаетесь обманывать тех, кто читает статьи и комменты на РОЕМ? В чем Ваша цель?

  • Ответить
    Джигсо

    >> Что сделали Вы для того чтобы судить мои знания? Какая последняя должность в сфере авторских прав?

    в сфере авторских прав у меня первая и (надеюсь, она же последняя) должность (точнее — это наверно не должность, а статус или както там) — это «автор», «правообладатель» и «лицензиар\лиицензиат» (ну, это в зависимости от того что делаем с лиццензией). Это обычно болтается в областях из разряда «изобретение», «полезная модель», «промышленный образец» ну и, ясен пень, товарные знаки.
    Песен я не пишу, кино окромя микроформатов для локальных задач — не снимал. Вот разве что щас Ашманов сценариус закажет. основанный на реальных событиях)))
    Кстате. Смех смехом, но мы тут, в открытом чате (см ывыше) много чо понаписали (и по сюжетным линиям и он сам тоже все изложил подробно).
    А это ведь однозначно предмет уже авторского права. И что теперь делать с этим? Как защитить?

  • Ответить
    Глеб Суворов https://telegram.me/itsocial

    все еще смешнее:

    «Однажды в начале 90-х начальнику отдела по раскрытию умышленных убийств Кировского РУВД Санкт-Петербурга майору милиции Андрею Пименову попалась на глаза книга Эда Макбейна о работе полицейского участка. Книга ему понравилась.»)))

    https://en.wikipedia.org/wiki/Ed_McBain

  • Ответить
    Олег Яшин > Джигсо контекст

    в сфере авторских прав у меня первая и (надеюсь, она же последняя) должность (точнее — это наверно не должность, а статус или както там) — это «автор», «правообладатель» и «лицензиар\лиицензиат»

    Это совсем недостаточно для тех выводов, что Вы делаете. Вы можете судить по себе — но не о других.

    И что теперь делать с этим? Как защитить?

    Я могу рассказать как. Но для этого — ответьте на те вопросы, что я Вам уже задал. Это неприятно, Вы видимо не знаете, как это сделать, но придется.

    Сделали утверждение — доказывайте.

  • Ответить
    Джигсо

    >> Каким образом все это может быть Вам известно 1000 лет? Вы вампир, инопланетянин, бог? В каком году Вы родились, что делаете такие заявления на плохом русском?

    я просто (помимо собственного личнго, но весьма плотного опыта) еще и изучал и продолжаю изучать опыт, мысли, идеи и наблюдения людей (неглупых) живших и тыщщу лет назад. По многим вопросам я согласен с ними. Таким образом, этот объем знаний несколько облегчает оценку текущих любых явлений. Так что к в какомто смысле, письменность — это машина времени, имхо.

    >> Зачем Вы раз за разом пытаетесь обманывать тех, кто читает статьи и комменты на РОЕМ? В чем Ваша цель?

    да вот таких вот как вы заткнуть и чтоб даже запаха небыло. Вот наверно в чем цель. Вместо того, чтобы показывать нас как незаменимую и важнейшую часть всей мировой науки, культуры. истории и т. д., подобные вам людишки, неграмотные, коньюнкутрщики, вечно пытаются отколоть и окуклить и желательно еще и загнать в темноту и дремучесть. И чтобы еще весь мир шарахался от нас. Лысенки и прочее — это ваша порода.
    Склочники и квирулянты, мля.

  • Ответить
    Олег Яшин > Джигсо контекст

    и изучал и продолжаю изучать опыт, мысли, идеи и наблюдения людей (неглупых) живших и тыщщу лет назад

    Это значит, что эти знания известны человечеству, на протяжении тысячи лет.

    Но не Вам лично.

    Зачем Вы писали «Мне это все уже тыщщу лет извстно»?

    да вот таких вот как вы заткнуть и чтоб даже запаха небыло.

    Т.е. Вы не в силах доказать или хотя бы аргументировать свою точку зрения таким как я? Это Вас бесит, не смотря на опыт тысячи лет других людей.

    И читая мои посты, Вы начинаете понимать, что Вы не правы, и большая часть того, что Вы себе напридумывали — хлам и тлен.

    А для того, чтобы победить меня на этом ресурсе, Вам нужно либо а) научиться спорить аргументировано, без перехода на личности, запахи и прочие эмоции б) купить этот ресурс и получить тут права модератора.

    Ни на то ни на то, силушек у тебя нет.

    И чтобы еще весь мир шарахался от нас. Лысенки и прочее — это ваша порода. Склочники и квирулянты, мля

    Мир и так от Вас лично шарахается. Уехать не получается, да?

  • Ответить
    Джигсо

    >> Мир и так от Вас лично шарахается. Уехать не получается, да?

    от меня вроде не шарахается? Наоборот — вэлкам. Я же дело обычно предлагаю.
    И что значит уехать? Ну садись да ехай. Несколько часов, сутки максимум — в любую точку мира щас. Наука достигла.

    >> И читая мои посты, Вы начинаете понимать, что Вы не правы, и большая часть того, что Вы себе напридумывали — хлам и тлен.

    ды я чесно, добростовесно пытаюсть вникнуть в вашу белиберду. Мож типо это я чего не разобрал? Но нет. Белиберда. Бессмысленная, слабоагитационная белиберда. Всю эту чушь уже слышано переслышано еще в конце ссср. Там просто никто даже и не спорил. Просто отвернулись все разом на том дело и закончилось.

    >> Это значит, что эти знания известны человечеству, на протяжении тысячи лет. Но не Вам лично.

    человечество, видители, состоит из людей. А люди — смертны, т.к. на 98% из воды.
    И таким образом, что именно, какому именно числу людей, и в каком именно объеме это известно, а также: насколько это понято вобще и КАК это интерпретировано — это не известно.
    Именно это, на самом деле, и пытаются выяснить учонные. Но чтобы для этой задачи получить финаснсирование, блабла, им приходится разводить лохов (коммерсантов) и впаривать им рассказы по таргетинг продаж, БД и их анализ, блабла…. Это я к тому, что озвученные цели — вовсе не факт, что имено они и цели.

  • Ответить
    Олег Яшин > Глеб Суворов контекст

    ВАМ мало, остальным — достаточно

    Глеб, Вы вирус подхватили? Достаточно что? Булгаков писал франшизу с Метьюрина?

    Остальным — это кому? Как много пользователей РОЕМ сейчас сидит рядом с Вами и делегирует право выступать от их имени?

  • Ответить
    Джигсо

    >> Золотой ключик, так сказать в ваших руках,

    зачем пропадать добру, темболее, если добро хорошее?
    С точки зрения вообще концепции авторского права, никто особо и не заморачивается, рассматривая это как только способ погашения затрат на разработки\производство\продвижение продажи т.п., ну и в идеале — может дети еще чотоо там. Внуки врядли уже. Дюже часто меняются обчествено-экономические формацыи и вообще, воруют.
    Вот например, практичный Сталин смотрел проще на это дело. Когда Чехословакию кирдык, там на Баррандовфильм остались декорации от «девушки моей мечты» и чооорное платье Марики Рйокк, такое в блестках.
    Никто адже не секунды не парился — на деокрациях сняли тутже свои филиьмы, а вплатье Любовь Орлова рассекала (и что там Марика!!) в Весне.
    Посто надо уметь использовать наработки коллег, да еще так, чтобы коллеги, видя вашу интерпретацию, не в суды подавали, а знакомым хвастались.

  • Ответить
    Олег Яшин > Джигсо контекст

    от меня вроде не шарахается?

    Вы определитесь тогда. То пишите «мир шарахался от нас» (я правильно помню, Вы периодически пишите мы, и на тысячелетний опыт, опять же). То от Вас лично не шарахается.

    Определите для себя, для начала — от Вас или от Нас?

    ды я чесно, добростовесно пытаюсть вникнуть в вашу белиберду

    Т.е. про то, что Вам 1000„ пишите В“белибеду несу я? Как то получается с больной головы на здоровую. Я всего лишь указал Вам на то, что писать «франшиза по аналогичному их сериалу была куплена и адаптирована» и «адаптированная на нашу почву идея по сериалу «Убойный отдел»» — неккоректно, пока бы не приведете доказательств (или данных), что а) была куплена франшиза б) был адаптирован оригинальный штатовский сценарий и пр. В скобках замечу — то что автор читал оригинальную книгу — об этом речь не шла.

    Вместо этого пошли аргументы про Мединского, Шмайсера, российский софт и то, что я топчу ногами в храмах. Какое отношение это имеет к сценарию «Улиц разбитых фонарей», про которые и был спор?

  • Ответить
    Джигсо

    >> Как много пользователей РОЕМ

    блин. турсь тут уже чорти сколько, но только вот в таком напсании прочел «поэм». Круто, чо.

    Булгаков писал франшизу с Метьюрина?

    ну, что сюжет то он взял из Евангелия — вы ж не будете спорить? Да еще перешерудил то как.

  • Ответить
    Олег Яшин Русский Щит

    Но чтобы для этой задачи получить финаснсирование, блабла, им приходится разводить лохов (коммерсантов) и впаривать им рассказы по таргетинг продаж, БД и их анализ, блабла…

    Каким образом из этого следует, что Вам 1000 лет? Если Вам не тысяча, и это следует не из этого — зачем соврали?

    Когда будете отвечать на другие вопросы, прямые и понятные — про храм, про сапоги, про теорему?

  • Ответить
    Олег Яшин > Джигсо контекст

    Никто адже не секунды не парился — на деокрациях сняли тутже свои филиьмы, а вплатье Любовь Орлова рассекала (и что там Марика!!) в Весне

    Каким образом из этого следует, что первый сезон сериала «Улицы разбитых фонарей» снят как франшиза или Кивинов адаптировал в сериале УРФ идею американского сериала, или это сделал кто-то другой за него? Почему Вы решили что это возможно без заключения соответствующих договоров (как с тем же сериалом «Родина»)?
    Почему Вы вообще решили, что первый сезон «Улиц разбитых фонарей» неоригинален как сериал?

  • Ответить
    Джигсо

    >> Т.е. про то, что Вам 1000 пишите Вы, а белибеду несу я?

    ну вы спрашиваете, кактак вы знаете, что было 1000 лет назад и кто что думал? Я говорю: читал книги, написаные в период 1000 лет.
    Это мысли идеи и выводы людей, которым я имею основания доверять.
    Вы им не доверяете и не верите что это вообще возможно, кроме как для инопланетянена или Бога.
    Ну это, имхо, биелиберда и есть.

    >> Давайте пруфы. На то, что а) именно на 98% человек состоит из воды б) что смертен он именно из-за этого.

    ну, охладите человека до температуры замерзания воды (точнее растовра, чуть ниже) он заледенеет и лед, при расширении, просто порвет все мембраны клеток. Любой другой предмет, даже самый умный, (давот хоть компьтер) от такого охлаждения не выйдет необратимо из строя.
    Вывод: причина смерти вода, равно как и причина Жизни. (поэтому на планетах и ищут воду сперва обычно.).
    Попытки заменить воду на какуюто другую в организмах жидкость бывали, но пока не вышло.

  • Ответить
    Олег Яшин Русский Щит

    ну, что сюжет то он взял из Евангелия

    Я писал не про сюжет, Вы же цитируете — франшиза. Мне нужно разъяснить Вам в понятных терминах, чем сюжет литературного произведения отличается от вида договорных отношений?

    И если Вы не заметили, основных сюжетных линий в романе две. И основная линий не касается описанных в Библии событий.

  • Ответить
    Олег Яшин > Джигсо контекст

    А люди — смертны, т.к. на 98% из воды

    Продолжаем про белиберду и Ваши знания, собранные за 1000 лет.

    а сколько процентов взрослый человек состоит из воды — это примерно 60%. Однако норма эта не абсолютная. Если у здорового мужчины 40 лет цифра колеблется от 62% до 70%, то у пожилого человека этот показатель снижается и составляет около 50%. …. Зато у эмбриона тело состоит на 97% из воды…
    https://vseonauke.com/1072499636228328296/na-skolko-protsentov-chelovek-sostoit-iz-vody/

    Но наш организм — неоднородная субстанция. У нас есть кости, кровь, жировая прослойка и различные органы. И во всех них находится разный процент воды. К примеру, мозг, сердце и мышцы состоят примерно на 76% из воды, в костях содержится 15−20%, в крови — 84% от общей массы, легкие состоят на 90%. А самый большой процент воды находится в лимфе, и достигает иногда отметки в 98%
    http://fb.ru/article/52506/interesno-uznat-skolko-protsentov-vodyi-v-cheloveke

    В общем, имею все основания считать, что Вы опять все перепутали, и сделали ложное утверждение.

  • Ответить
    Джигсо

    >> адаптировал в сериале УРФ идею американского сериала, или это сделал кто-то другой за него? Почему Вы решили что это возможно без заключения соответствующих договоров

    патамушта сериал делали (особенно первые серии) очевидно что оч. умные и талантливые люди. И просто бабок небыло и времени небыло на все эти переговоры и услуги юрисстов. Взяли и сделали. И молодцы.
    А поскольку слишком сильная национальная фактура — то и америкосы не имеют оснований парица — на их рынке он будет малопонятен, т.е. не конкурент.
    Таким образом, все довольны. И все все понимают. Это нормально, как и идея поршня от пороховых газов или что Е=мс2. Идея теории относительности — мертва без широких масс, оснознвших ее и готовых работать над рпикладными применениями.
    Но впускать в храмы людей, которые тоже норовят свои теоремы и теории, но у них возможны и Е=мс3, или нарушение аксиомы о прямых — то привратник должен эту публику на входе заворачивать.
    Лобачевский, конечно, войдет. Но не Мединский.
    Надо очень точно понимать этот нюанс.

  • Ответить
    Джигсо

    >> Зато у эмбриона тело состоит на 97% из воды…

    я и не говорил о возрасте. Возраст не имеет отношение при определении «Человек».
    Иначе вы закопаетесь в софистике о моменте вселения Души, и как следствие, о легитимности абортов и тому подобное (стволовые клетки блабла). И, чего доброго, увяжете % воды с поступлением Души в эмбрион.
    Скелет, кстати, сколько угодно может сохраняться. Но норовят — мощи. Т.е. с органикой. Но это уже не тема для тутошнего обсуждения. Темболее, вы еще пока дик в этом смысле.

  • Ответить
    Олег Яшин > Джигсо контекст

    Я говорю: читал книги, написаные в период 1000 лет.

    Нет. Вы говорили, что Вам лично 1000 лет. Я приводил цитату.

    Это мысли идеи и выводы людей, которым я имею основания доверять. Вы им не доверяете и не верите что это вообще возможно, кроме как для инопланетянена или Бога.

    Вы не говорили про мысли. Вы зачем то написали, что Вам 1000 лет. Этой информации я не доверяю. Сообщите год Вашего рождения, и какими документами он подтвержден.

    ну, охладите человека до температуры замерзания воды

    Нагрейте человека до температуры плавления металла — и он умрет. Вывод — человек умирает от металла, а не от температуры? Так что ли?

    Если человека опустить на 100% в воду комфортной для воды температуры, он не умрет, ведь вода это жизнь? Т.е. дышать ему уже не надо?

    Попытки заменить воду на какуюто другую в организмах жидкость бывали, но пока не вышло

    Это логично. Осталось так же логично про 98% воды в организме человек, сапоги в храме, про теорему - и да, про рабство в 5-м классе. Если оно в учебники или нет?

  • Ответить
    Олег Яшин > Джигсо контекст

    я и не говорил о возрасте

    Говорили. Вы написали «Мне это все уже тыщщу лет извстно». Т.е. в 1017 году Вы об этом уже знали, значит Ваш возраст превышает 1000 лет.

    Не пытайтесь уклоняться, Вы написали весьма четкую фразу., тепреь только два варианта — или Вам действительно больше 1000 лет, или Вы беззастенчиво приврали, когда писали это.

    Есть еще третий вариант — русский язык забывать стали.

  • Ответить
    Олег Яшин > Джигсо контекст

    Иначе вы закопаетесь в софистике о моменте вселения Души, и как следствие, о легитимности абортов и тому подобное

    Вы несете белиберду. Я привел Вам вполне конкретные данные, которые говорят о том, что человек от момента рождения до момента смерти, не состоит на 98% из воды. Вы зачем то ушли на уровень эмбриона — но тогда так и надо было писать сначала. Для человека это утверждение логически неверно.

  • Ответить
    Джигсо

    >> Нет. Вы говорили, что Вам лично 1000 лет. Я приводил цитату.
    >> Вы зачем то написали, что Вам 1000 лет. Этой информации я не доверяю. Сообщите год Вашего рождения, и какими документами он подтвержден.

    ну, тут кроме этого эпизода — ничего другого и не может быть вставлено:

  • Ответить
    Олег Яшин > Джигсо контекст

    патамушта сериал делали (особенно первые серии) очевидно что оч. умные и талантливые люди

    Зачем Вы тогда врете про этих талантливых и умных людей? Франшизы (договорных отношений) нет, сценарий оригинальный, зачем Вы на них клевещете?

    на все эти переговоры и услуги юрисстов

    С чего Вы взяли, что сценарий переделывают (адаптируют) юристы?

    Таким образом, все довольны. И все все понимают.

    Кто доволен? Чем? Кто это «все» и что они понимают? Как Вы без проведления автороведческой экспертизы можете утверждать, что конкретное произведение (сценарий) не является оригинальным, а является продуктом переработки сценария американского сериала?

  • Ответить
    Олег Яшин > Джигсо контекст

    Лобачевский, конечно, войдет. Но не Мединский.

    Я не пойму, Вам по 80 рублей платят за каждый пост, где Вы упоминаете Мединского? Какое он имеет отношение к сериалу «Улицы разбитых фонарей»? Или Мединский у Вас аргумент типа «а у Вас негров линчуют!»?

    ну, тут кроме этого эпизода — ничего другого и не может быть вставлено

    В сценарии данного произведения свой возраст существенно повышает мошенник. Вы хотите сообщить, что тоже являетесь мошенником, чья задача обмануть, только не высший свет города и усадьбы, а читателей РОЕМ?

  • Ответить
    Джигсо

    >> Темболее, вы еще пока дик в этом смысле.
    >> Вы опять забыли русский и перешли на английский и оскорбления?

    ну, блин, есть еще в русских селеньях. Я когда считывал уже отправленное — тоже както обратил внимание на этот Dick.
    Тем более у меня были просто эпизоды с эими «прозвищами» и т. д. Думаю, развернуть, чтоль? Какбы написать, что дик, в смысле «дикий» и т. д. и т. п.
    Но углядел. Что респект то респект)))
    Но это не означает, что все предыдущее — не белиберда.

  • Ответить
    Джигсо

    >> на все эти переговоры и услуги юрисстов
    >> С чего Вы взяли, что сценарий переделывают (адаптируют) юристы?

    я так не думаю. не надо приписывать мне мысли, которых у меня и так нет.
    Просто если не предполагается экспансия — то можно и не заморачиваться с покупкой. Болливуд — он вобще все перемолачивает под свою культуру, но никто не в претензии.
    Ибо «степень адаптации» такая, что ну нафиг.

    >>> Таким образом, все довольны. И все все понимают.
    >> Кто доволен? Чем? Кто это «все» и что они понимают? Как Вы без проведления автороведческой экспертизы можете утверждать, что конкретное произведение (сценарий) не является оригинальным, а является продуктом переработки сценария американского сериала?

    В том то и фишка, что без экспертизы — никуда.
    Это «дик» с двумя концами. И нередко, если нет смысла не заморачиваться (например, украденная идея — тупикова или малорентабельна) лучше оставить без последствий.
    Тут все знают одно: что владеет «фидером» по данной проблеме ктото конкретный. И что он там узнал раньше всех — бесполезно пытаться выяснить. Даже если вы получаете инфу (с помощью жучков, камер, троянов, блабла) вы все равно в роли Ахиллеса. И ничего, кроме как заплатить за колокешн сервареа поближе к бирже — нету никаких методов. 0,0005 сек. — это просто вы будете такое отствавние иметь относительно непосредственного генератора идеи (Мкельанжело, Пифагор, Ньютон, бла бла)))

  • Ответить
    Джигсо

    >> Или Мединский у Вас аргумент типа «а у Вас негров линчуют!»?

    хуже, Петька, хуже… Для меня это симптом, что «эти безобидные чорненькие пятна» признак гангрены.
    Простой то человек — он пока не захрипит не поверит, что сдох. А мы привыкли — что симптома или синдрома достаточно вполне. Для предсказания ближайших недель и месяцев больного.

  • Ответить
    Игорь Ашманов Сам себе компания

    Ну вот что с ним спорить?
    Он же вот такое пишет:
    «…ну, что сюжет то он взял из Евангелия — вы ж не будете спорить? »

    То есть этот маугли не читал ни Булгакова, ни Фауста. Или прочёл все буквы, но не смог угадать слова, да и это вряд ли — скорее, не читал.

    Эй, ты там, на пальме, НЕТ в «Мастере и Маргарите» никакого «сюжета» из Евангелия.
    Там другой сюжет — о соблазнении Сатаной творца. Это Фауст 20 века.

    «…Равно как и автомат калашникова — на идее Шмайсера, а атомная бомба — на идее Энштейна и т. д.»

    Эй, маугли! Единственное, почему либерасты всех мастей приплетают МП-42 к Калашникову — некоторое внешнее сходство — две ручки, кривой магазин и т.п. Внутри у них всё разное, и «идея» — не совпадает.
    Ты сам-то когда-нибудь МП-42 в руках-то держал?

    И проект атомной бомбы — вовсе не на «идее» Эйнштейна. Там идеи совсем других людей были использованы. Эйнштейн вообще-то не по ядерной физике прославился. В проекте — да, участвовал, как один из экспертов.

    То есть и здесь ничего не читал, просто блажишь, впадая в транс написания простынь.
    Фу таким быть, не делай так.

  • Ответить
    Игорь Ашманов Сам себе компания

    Кстати, диссертацию Мединского, да и заключения по ней — тоже ведь не читал, верно?
    Что там «косяк на косяке» — в интернетах и газетах прочёл, верно?
    А что за косяки-то, давай тебя проверим? Только не гуглить!!!

  • Ответить
    Игорь Ашманов Сам себе компания

    Вот дикость-то попёрла в тяпницу вечером.
    Пишет заплетающимися пльацми:

    «Теорема Пифагора сделан пифагорм и прекрсно. А по вашему надо и ее всякий раз заново придумывать».

    И это маугли, который другим пишет, у вас, мол, «огромный пробел в знаниях».

    А ты знаешь, маугли, что есть около 400 доказательств Теоремы Пифагора?
    Зачем её доказывали лишние 399 раз, как ты думаешь, какие твои предположения?

  • Ответить
    Глеб Суворов > Олег Яшин контекст

    Достаточно что?

    Достаточно информации, что бы подумать и сделать выводы. Это же очень закрученная история — жил-был этот американец, наштамповал десятки книжек «из жизни полицейских», на основе его книжек и вообще этого жанра были сняты множество американских и английских фильмов и сериалов, в 90х Пименов-Кивинов наткнулся на эти книжки, ухватил концепцию, выпустил своих рассказок по образцу, в это же время Капица (человек, который привез нам санта-барбару) отсмотрел тонны зарубежных сериалов, и «придумал» оригинальную идею полицейского сериала, а материал-то уже был готов.

    Т.е. это дважды подражание. Поэтому это очень смешно.

    Ну, а вы (да-да вот вы, Олег Яшин) отказываетесь признавать очевидное.

    Например, до того как Алексей Толстой «перевел и адаптировал» Пиноккио эта сказка была переведена на русский язык ВОСЕМЬ РАЗ (и еще на 80+ языков). Уже в России выросли люди, для которых это была детская книжка. И что бы вам было еще смешнее — это всего лишь подражание египетским напевам, которых Лорензини начитался в итальянском религиозном спецхране. Увидел там фотку на папирусе девчушки-с-синими-волосами и всеми этими черными-собаками-соколами-и-прочими-совами.

    В его сказке простая мораль — Isis (богиня) превратила чурбана в человека, учись дурак, может человеком станешь.
    В советском варианте деревяшка получает золотой ключик от цирка и остается там работать клоуном и радоваться.

    Т.Е. что бы было совсем понятно — вы бы послушали Джигсо и глядишь чего набрались полезного.

  • Ответить
    Олег Яшин > Джигсо контекст

    Какбы написать, что дик, в смысле «дикий»

    А почему Вы решили, что если у нас расходятся взгляды на культуру, и я не считаю, что американский сериал про полицию — лучше — то я дикий?
    Горячо любимые Вами американцы ту же русскую литературу очень уважают. И «культурный» — отнюдь не означает, что принимает исключительно Голливуд.

    Просто если не предполагается экспансия — то можно и не заморачиваться с покупкой

    Почему не считаете, что проще делать самим? Тем более, что российский мент и отделение явно отличаются от полицейского и участка.

    Для меня это симптом, что «эти безобидные чорненькие пятна» признак гангрены

    Один человек с диссертацией — признак гангрены, т.е. практически необратимого процесса? Вы слишком переоцениваете влияние Мединского на российских граждан.

    Или у Вас уже деформация — только плохое, что хорошее — неинтересно?

  • Ответить
    Игорь Ашманов Сам себе компания

    Ну потому что культура — это обязательно с Запада. Наплевать, что сами не читамши. Это неважно. Важно, что они ПОНИМАЮТ, где культура, а дикие совки — нет.
    Нашему маугли не обязательно читать реальную западную литературу, например, или философию, научные статьи или даже газеты.
    Тем более с языками-то плохо. Это ж троешники.

    Им достаточно смотреть сериалы и кушать качественные западные продукты — и тем уже приобщаться к настоящей и единственно существующей культуре.
    А, ну ещё употреблять калькированный сленг и слушать западную музыку.
    Шмотки ещё, продукция компании Эппл.
    Вот что делает человека культурным.

    Ну и каждый из них — на спор — найдёт западный аналог для ЛЮБОГО явления культуры у нас, с которого аналога и передрали наши жалкие подражатели.

    С полётом Гагарина чуть потруднее — но сейчас они соберутся, выпьют утреннего кофе и объяснят, почему он был а) подражанием, б) украден.

  • Ответить
    Олег Яшин > Глеб Суворов контекст

    Достаточно информации, что бы подумать и сделать выводы.

    Для выводов Джигсо про франшизу и адаптацию — недостаточно

    в 90х Пименов-Кивинов наткнулся на эти книжки, ухватил концепцию

    Т.е. концепция — это книга про мента? И все? Этого мало, чтобы говорить про «адаптированный сериал» — совершенно отдельное, несамостоятельное, производное творение.

    Т.е. это дважды подражание

    Скажите, а Вы тоже считаете, что Калашников — это Шмайсер. Ну типа подражание?

    И что до этого «американца» детективов про полицию не было, так что ли?

    до того как Алексей Толстой «перевел и адаптировал» Пиноккио

    Толстой хороший пример, потому что там именно переработка, это видно и достаточно легко доказывается.

    вы бы послушали Джигсо и глядишь чего набрались полезного

    Вы считаете, можно набраться полезному от человека, который пишет, что ему 1000 лет, что он прочитал все книги на свете? При этом постоянно врет, про дыру в 1.500.000.000, про неработающий стадион Пресня, про учебники истории в школе, про человека, который состоит на 98% из воды. И при этом, демонстрирует, мягко говоря, не очень хороший русский язык.

    Вы знаете, Глеб, Ваше поведение прямо на сектанта какого-то похоже. Те тоже уважают пасторов, которые западные ценности несут (впополам со свякой ересью).

    А попытки потихоньку перейти на личности с вот этим «учись дурак, может человеком станешь» — так вообще фу. Я могу общаться на этом уровне, это как раз совсем не сложно. Уверены, что сможете соответствовать? Неужели другие примеры на РОЕМ Вас ничему не учат?

  • Ответить
    Игорь Ашманов Сам себе компания

    Один человек с диссертацией

    Да он знать не знает, что там с диссертацией. Не читал не только её, но и отзывов, и заключений, на которые Пархом-бюро ссылается.

    Он просто возбуждается, как точка вторичного возбуждения — и всё.
    Начинает генерировать эхо.

    Уравнение Лапласа для двумерной среды устроено так, что каждая точка кругов от камня сама генерирует такие же затухающие круги (это в трёхмерии голос улетел по полой сфере и затих, а тут - нет). Что и показывает, что наши маугли и их среда — двумерные.

    А поскольку дури своей с избытком, ему хватает просто ключевых слов, чтобы начать генерировать неизвестно что, изнутри, тяпничную пургу.

  • Ответить
    Денис Демидов AvtoGSM.ru

    >Т.Е. что бы было совсем понятно — вы бы послушали Джигсо и глядишь чего набрались полезного.

    Лучше уж тогда вас послушать, вы хоть в правильном направлении пошли мыслить, о том что кто придумал что то в самый первый раз, узнать достоверно трудно, если вообще возможно, я вот например тоже слышал что очень многие мировые сказки корни из древнего Египта имеют.

    А у Джигсо все придумал запад и точка, и пинокио вашего тоже вероятно запад, чего тут думать то, он как ванька встанька, какой довод не приведи, а все мимо, запад и все, «породистые люди» и «надо расслабиться» ©.

  • Ответить
    Олег Яшин > Игорь Ашманов контекст

    Там другой сюжет — о соблазнении Сатаной творца

    Ну это уже Вы погорячились. Ершалаимские главы (роман Мастера) действительно введены Булгаковым в более поздних редакциях. И это вполне себе отдельный сюжет (и про Евангелие верно, не зря одна из первоначальных глав имела название «Евангелие от дьявола»).

    Только вот товарищ совершенно зря утыкается именно в Библию. Булгаковеды (Чудакова, Атарова, Лесскис) пишут о двух тетрадях с названиями «материалы к роману», там писателем указаны следующие книги — Э. Ренан «Жизнь Иисуса», Фаррар «Жизнь Иисуса Христа», Штраус «Жизнь Иисуса», Дверс «Миф о Христе», «История евреев от древних времен до настоящего» и еще десятки книг. Но, как справедливо пишут критики «это не умаляет исключительного значения для Булгакова четвероевангелия — … как религиозной, философской и исторической основе произведения». Далее они, кстати, пишут как и Вы, что второй наиважнейший источник — «Фауст».

    Более того, Булгаков конечно же отошел от евангельского канона, не в последнюю очередь для того, чтобы рассказать не столько о чудесах и боге, сколько о том, как калечит и уничтожает личность государственная, земная машина.

    Это, безусловно художественный текст. Но, как штрих, на рукописи 1931 года над набросками одной из последних глав (полет Воланда) — выполненная Булгаковым надпись «Помоги, Господи, написать роман. 1931».

    И роман получился. Чтобы не писали некоторые деятели — он говорит о невозможности достойного существование людей вне истин христианства, без Божественной справедливости и Божественного милосердия.

  • Ответить
    Игорь Ашманов Сам себе компания

    Олег, в МиМ НЕТ евангельского сюжета. Там есть сюжет о том, как Сатана соблазнил писателя написать апокриф, Чёрное евангелие, где выворачивается наизнанку евангельская история.
    А творец ему нужен был, потому что сам Сатана не имеет творческого начала, ему нужен творец для таких вещей.
    Поэтому «ершалаимские главы» — это текст в тексте, а не сюжет, это выдержки из этого Чёрного евангелия.
    Сюжет — как бы частично из Фауста. И из многочисленных сказок о договорах с чёртом.

    Ну, а наши либерасты, естественно, соблазнились крутым и стильным образом Сатаны, им понравилось, что он даёт бабки и красивых ведьм и глумится над кем захочет.

    Когда наш пустоголовый недообразованный интеллигент, не понявший Булгакова, с умным видом цитирует цитаты чёрта — «рукописи не горят» или «самый главный грех — трусость» или «награда ему — покой», могло бы быть смешно, если бы не было так грустно.

    Легко заметить, что булгаковская схема повторилась в реальной жизни России в виде трагедии и фарса в поздние 80-е, когда наши креаклы купились на соблазнение Сатаны ровно по тому же сюжету — за бабки, баб, шмотки, чтоб быть крутыми и чтоб взяли на бал с демонами и преступниками — и начали переписывать историю и писать апокрифы.

    Почитать подробнее про замысел Булгакова и историю с Чёрным евангелием можно у Кураева:
    http://detectivebooks.ru/book/16196709/?page=1

  • Ответить
    Олег Яшин > Игорь Ашманов контекст

    в МиМ НЕТ евангельского сюжета

    Литературоведы и булгаковеды с Вами не согласятся. Существует разделение на московские и ершалаимские (иудейские) главы. От первоначального замысла (рассказ «иностранца» об Иисусе, взгляд со стороны Фауста) писатель ушел, и в книге вторая сюжетная линия вполне полноценна, и в чем то даже раскрывается больше. По святым книгам допрос Христа Пилатом занимает менее 2 страниц текста (в романе 30 страниц). В Евангелии Пилат задает Иисусу от одного (у Луки) до шести (у Иоанна)
    вопросов, у Булгакова тридцать пять. Михаил Афанасьевич добавил описание иродовой колонады и персонажей — Марка Крысобоя, Банги, секретаря. Подобные детали (как ласточка) необходимы в художественном произведении, но не нужны в Священном Писании.

    Сюжет — как бы частично из Фауста. И из многочисленных сказок о договорах с чёртом

    А также Чаянов «Венедиктов …», «Сожженый роман» Голосовкера (первый вариант, Запись неистрибимая»), упомянутый мною Метьюрин.
    Это ошибка многих, искать у Булгакова черты одного дома, героини и пр. Он великолепно объединял черты разных домов, и получал «Дом Маргариты» (московеды и булгаковеды только недавно договорились о том, какой дом считать таковым, т.к. описаны два совершенно разных дома). Дом писателя в Лаврушинском (в котором ему отказали в квартире, поэтому Маргарита с особенным удовольствием бьет там стекла) Булгаков перенес на Арбат, и т.д. Он действительно мастер художественного произведения, но не интерпретаций.

    Почитать подробнее про замысел Булгакова и историю с Чёрным евангелием можно у Кураева

    Очень спорно. Это скорее другая сторона американского исследователя Г. Эльбаума, который также, на первый взгляд, логично упирал в фразы типа «ровно ничего из того, что написано в Евангелиях, не происходило на самом деле», и уверял в том, что Булгаков писал про физическую смерть Иешуа без воскресенья (не обращая внимание на то, что Иешуа через 2000 лет прочел роман Мастера и продолжил беседы с Пилатом).

    Кураев любит выпуклые образы, и строит не всегда полностью последовательные цепочки. Хотя теолог он замечательный.

  • Ответить
    Игорь Ашманов Сам себе компания

    По святым книгам допрос Христа Пилатом занимает менее 2 страниц текста (в романе 30 страниц). В Евангелии Пилат задает Иисусу от одного (у Луки) до шести (у Иоанна)
    вопросов, у Булгакова тридцать пять. Михаил Афанасьевич добавил описание иродовой колонады и персонажей — Марка Крысобоя, Банги, секретаря. Подобные детали (как ласточка) необходимы в художественном произведении, но не нужны в Священном Писании.

    Олег. Вы против чего согласны?
    Вы пишете, что Чёрное евангелие Мастера отличается от реальных Евангелий, чтобы доказать что именно?

  • Ответить
    Денис Демидов AvtoGSM.ru

    >Легко заметить, что булгаковская схема повторилась в реальной жизни России в виде трагедии и фарса в поздние 80-е, когда наши креаклы купились на соблазнение Сатаны ровно по тому же сюжету — за бабки, баб, шмотки, чтоб быть крутыми и чтоб взяли на бал с демонами и преступниками — и начали переписывать историю и писать апокрифы.

    Удивительно получилось, наверняка написал МиМ под впечатлением от революции, особенно той ее части где элита (включая Романовых) всячески раскачивала лодку, а получилось что предсказал будущее.

  • Ответить
    Олег Яшин > Игорь Ашманов контекст

    Вы пишете, что Чёрное евангелие Мастера отличается от реальных Евангелий, чтобы доказать что именно?

    Я же пишу — чтобы сообщить, что это не «черное евангелие», а художественное произведение, не претендующее на статус Священной Книги. Которое пытается переосмыслить изменение жизненного уклада людей после появления Иисуса, с точки зрения изменения создания людей после Октябрьской революции (и последующего изменение уклада).

    Но именно сообщить, чтобы доказывать подобные вещи нужно иметь богословское образование. Такая вот коллизия.

  • Ответить
    Игорь Ашманов Сам себе компания

    Олег, ершалаимские главы — это роман в романе. Это НЕ авторская прямая речь.

    Это именно апокриф, написанный Мастером за то, что Сатана ему дал денег (выигрыш в лотерею) и бабу (ведьму).
    Какая ещё попытка переосмыслить?

    Это Чёрное евангелие, показывающее Иисуса обычным, вялым и глуповатым дурачком, говорящим благоглупости.
    И он не остаётся бессмертным: бессмертными, то есть живущими в аду Воланда — остаются ГЕРОИ этого апокрифа, они не настоящие.
    И в книжке это прямо показано.

    Там всё сказано исключительно прямо. Просто наша интеллигенция не может смотреть на вещи прямо, им нужен выверт. И их колбасит от того, что Булгаковы был верующий и написал христианское произведение.

    А вы читаете их бредятину под видом литературоведения и проникаетесь.

  • Ответить
    Игорь Ашманов Сам себе компания

    И Сатана забирает этот апокриф у Мастера именно потому, что ему оно нужно в качестве писания, а не худлита.

    А потом они поспешно срываются из Москвы обратно в ад — потому что Великая суббота.
    Вы вообще в курсе, что там в` действие на Страстной происходит?

    Грядёт настоящая Пасха с воскресением настоящего Иисуса, а не Иешуа, они её не могут выносить — и предателя Мастера и его ведьму тоже забирают с собою.

  • Ответить
    Джигсо

    >> Да он знать не знает, что там с диссертацией. Не читал не только её, но и отзывов, и заключений,

    тото и оно, что при данных претензиях — и знать не надо. Одно дело — плагиат, споры о научноси\ненаучности, блабла… Это все понятно.
    Но когда в списке использованных работ (точнее — в списке сойбственных работ соискателя) приведены ссылки на его же работы, которых, оказывается, нет в природе, а на сайте минобра и на авторефератах — фамилии «не тех оппонентов» (кончено, секретарша дура, не то напечатала не туда отослала) и тому подобное — то вот тут уже буээээ.
    Если вы прочтете повнимательнее, то я какраз и топлю за взаимообогащение и использование годных идей, мыслей и образцов. И не вижу в этом ничего зазорного. Даже полезное. НО.
    Нужно уметь это делать и делать нужно это талантливо. А иначе — все будут какоето время убеждены и горды шаром Крякутнова, а потом придется об это стыдливо забыть.
    Доктор наук (если претендует) — у него вообще все далжно быть как у жены цезаря. А уж если собрался мухлянуть (ну с кем не бывает, много работы туда сюда) то тем более все должно быть чотко.
    Вы же сам «остепенненный» и наверно разницу понимаете между понятиями «степень» и «должность». Поэтому и называется «возведен с степень».
    В противном случае мы рискуем притий в достоевщину путем ответа на вопрос что «все позволено». И такую же шнягу начнут присваивать и медикам и химикам и другим всяким дисциплинам, где просто опасно для здоровья эти кандидаты в доктора могут быть.
    Смысл этих званий в том и состоит, чтобы какйонибудь крупный руководитель, король, президент, мог бы быстро получать ответсвенную, глубокую и грамотную экспертизу по любым отраслям знаний.
    И один из критериев этого — целостность данных (о которой я уже тут раз сто писал). Т.е. отстутствие ссылок на несуществующих людей, на несуществующие работы, блабла. Компьютерно говоря — битых ссылок быть не должно.

    >> Вы знаете, Глеб, Ваше поведение прямо на сектанта какого-то похоже.

    Ну, вот. И вас сосчитали. Сосчитали, и за неимением нового объекта подсчета сцепились уже теперь друг с другом. Булгаков им, вишь, не угодил.

  • Ответить
    Джигсо

    >> какой довод не приведи, а все мимо, запад и все, «породистые люди» и «надо расслабиться» ©.

    просто так устроен современный мир, что кто первый записал за собой и зарегистрировал по процедуре или статью опубликовал или патент получил — тот и считаеца автор. Т.е. всюду бюрократия. Это и Яшин подтвердит вам.

    Я готов допустить, что весь сериал про фонари был написан еще в 1845 году в Мьянме. И там же был паровоз братьев Черепановых изобретен. Но, поскольку документов никаких не сохранилось — это можно допускать, но вряд ли стоит признавать.

    >> А ты знаешь, маугли, что есть около 400 доказательств Теоремы Пифагора?

    подсчетом и правильностью доказательств этой теоремы я не занимался, ибо не математик, но использовал при вычислениях ее неоднократно.
    Более того, учитывая что 400, то даже готов допустить, что и не Пифагор был ее автором (а он только привел одно из доказательств) и закономерность, описанная теоремой была и еще более раньшее кем то выдумана. Но нам о ней стало известно от него. Ну и прекрасно.

  • Ответить
    Джигсо

    >> Внутри у них всё разное, и «идея» — не совпадает.

    речь идет только про одно: поршень над стволом для использования газов для приведения в движение автоматики.
    Кстати, как застряли, а этом принципе уже 70 лет так и все пока.
    Я както думал, что может быть принципиально нового сделано в этом плане? С учетом новых возможностей автоматизации производства и новых материалов? Наверное, движуха будет в сторону готовых предзаряженных пластиковых одноразовых кассет-магазинов с некоей «батарейкой на один магазин» которая будет приводить всю фигню в движение. Сосбно, это позволит оставить металлическим только ствол. Ни масел, ничего. Масло- или графито- наполненный фторопласт все проблемы решит.
    Сечас пластик в магазинах используется, но только как окно чтобы видеть сколько осталось зарядов.

  • Ответить
    Джигсо

    >> Уравнение Лапласа для двумерной среды устроено так, что каждая точка кругов от камня сама генерирует такие же затухающие круги (это в трёхмерии голос улетел по полой сфере и затих, а тут — нет). Что и показывает, что наши маугли и их среда — двумерные.

    вот это очень удачно, про Лапласа. Допустим, масса народу не знает и слыхом не слыхивала про это уравнение (да и я, грешный, не запорачивался). Но, поскольку пример приводится математиком, человеком со степенью кандидата наук, я верю на слово, что и пример удачный и так оно и есть про точки и круги. (ин или можно на крайняк погуглить).
    А уж если вы будете вести устную беседу (когда гуглить некода) с неким доктором физматнаук, то сами будете в уверенности, что уж он то, по определнию прекрасно знает и про Лапласа и круги и точки.
    И даже если не согласен с утверждением, то имеет аргументированное возражение «уровня доктора данных наук».
    Теперь представьте, что вы беседуете с ненастоящим доктором наук, он вам кивает, но нихрена не понимает 90% слов, которые вы ему говорите.
    Оно нам надо такое?

  • Ответить
    Джигсо

    >> Что и показывает, что наши маугли и их среда — двумерные.

    Кстати и Маугли. Вещица Киплинга, на, вобщемто, реальном материале (такое невозможно в Европе или в сибирской тайге), а в теплых странах происходит порой и в наши дни даже.
    Был сделан прекрасный мультфильм. И никто не возражал что англичанин автор идеи. Как про мангуста и все остальное.
    А америкосы творчески переработали и сделали «Тарзан». Уже со взрослым мужиком. После чего все подхватили идею, понавязали веревок над речками и назвали их тарзанками.
    А в фильме Полеты во сне и наяву герой Янковского бултыхается в речку с этой тарзанки, как этакий тощенький доморощеный тарзанчик., наш ответ Голливуду.
    Ну, а уж итальянцы не могли пройти мимо и сделали там кино с Челентано, где он какбэ вырос аки маугли с обезъянами и был привезен в Италию. Оч. смешно, кстати.
    Наши пытались из Юрского (не периода, не парка, а актера) сделать такогоже снежного человека. Но както не очень вышло.

  • Ответить
    Джигсо > Олег Яшин контекст

    >> Один человек с диссертацией — признак гангрены, т.е. практически необратимого процесса? Вы слишком переоцениваете влияние Мединского на российских граждан.

    скорее, слишком мягок в оценках. Это просто признак размывания плотины и дальше — просто вопрос времени.
    Вот всех этих научно-промышленно-идейно технологических делах устроено так: основоположники, глыбы в фундаменте, дальше академики, потом всякие кандидаты-доктора и наверху гдето болтаются студенты. Т.е. пирамида устроена согласно законам гравитации. Ну и размеры камней соответсвенно распределяются снизу вверх. И если в нижнем поясе ставят трухлявый кирпич — под угрозой верхние этажи оказываются.

    Прекрасная иллюстрация — Маск. Еслиб экспертиза далалсь правильно, то у него в группе и на заводах былобы уже десяток Розенбергов-Фуксов-Филби. И мы бы уже наблюдали, что наши «браться Черепановы» мастырят оригинальное решение семимильными темпами.
    Но мы видим, что ничего не мастырят. И дымовая завеса «аферист» «мошенник» «ничего не получится» — сработала на 100%.
    В том числе и благодаря таким «экспердам» как вот г-н Ашманов, хотябы. (помним его тут суждения, предсказания и комменты в прошлом годе).
    А там, на верху, смотрят — вроде чуваг солидно выглядит, брови, щеки, жена, бабка мехмат закончила. Раз такой гура говорит что фигня — значит так оно и есть?
    Короче, в результате многоразовые запуски пойдут, видимо, мимо кассы.

  • Ответить
    Денис Демидов AvtoGSM.ru

    Джигсо у тебя клавиатура залипла, столько текста сразу даже я не выдавал за раз, хоть ты меня помню в этом обвинял что типа много, глаз резкость теряет…

  • Ответить
    Джигсо

    ну, вопервых, и тема благодатная. Пасы и возражения настолько слабые, что грех не пнуть лишний раз.
    Во вторых, вчера выпивалась хорошая водка (чего не происходило давненько) и под отличную еду, поэтому, старые дрожжи лучше даже любой утренней чашки кофэ стимулируют активность.

  • Ответить
    Soran > Джигсо контекст

    >фонари, я гдето слыхал, это франшиза по аналогичному их сериалу была куплена и адаптирована.

    А, не важно. Дерьмо, оно и в африке говно. Глухарь, кстати, был гораздо добротнее сделан. На удивление.

  • Ответить
    Джигсо

    >> А, не важно. Дерьмо, оно и в африке говно. Глухарь, кстати, был гораздо добротнее сделан. На удивление.

    даже и не смотрел ни разу этого Глухаря. Только гдто слышал. Да и фонарей то только три-четыре первых серии. Тогда еще было время, когда телевизер небыло удивительным смотреть.
    Обычно же все эти «поэпизодные» сериалы скатываются в УГ, просто с разной скоростью.
    Как те же Особенности охоты были даже поразительны и свежи своей плотностью и наблюдательностью. Ну и юмором. А дальше эту самофраншизу и трех уже минут невозможно стало смотреть. Какаято самопародия на пилотный фильм. Впрочем, пипл хавает.

  • Ответить
    Игорь Ашманов Сам себе компания

    Шостаковича, Рахманинова, Чайковского. Можно Свиридова.
    Песню «Валенки».
    Так и быть, разрешу ещё Высоцкого, «Песни нашего века», ну и Растеряева до кучи.
    Всё, хорош.

    Ладно, ещё немного западной музыки: Бах, Бетховен, Моцарт, Григ, Вивальди, Квантц.
    И не балуйся.

  • Ответить
    Soran

    >Шостаковича, Рахманинова, Чайковского. Можно Свиридова.

    Как-то больше нравится Моцарт и Лист.

    >Песню «Валенки».

    Фууу…. примитив голимый. Лучше кантри послушать.

    >Так и быть, разрешу ещё Высоцкого

    Ты в своем уме (или уже нет), Ашманов? Он же немного еврей! Не забудь принять галоперидол и не пали контору.

    >ещё немного западной музыки

    Мне вот как-то больше рок-музыка по душе, а ее в России и нет как таковой. И не было. И не будет уже. Сейчас конечно прибежит няшенодибилов и начнет с пенкой у рта приводить в примеры звезд россейского рока… Но все равно не убедительно.

  • Ответить
    bashka

    Бывший редактор раздела взлом в журнале хакер арестован. Правильнее написать завербованный майор ФСБ Дмитрий Докучаев.

    Вместе с ним руководитель отдела расследования компьютерных инцидентов «Лаборатории Касперского» Руслан Стоянов.

    Или что, не было статьи за госизмену? И файлов с перепиской гос чиновников? Там же четко написано, кто, где и когда выходит на митинги.

    РФ заводит уголовное дело о госизмене, ссудит руководителя отдела касперского… а касперский один умный, в белом пальто.
    Умнее тех кто создал эти технологии.

  • Ответить
    Олег Яшин > bashka контекст

    А кто-то требует доказательств. Жесть…

    Вы два совершенно разных события путаете. Даже три (т.к. еще и болтая тужа приписали). Поэтому такая конспирология получается. Не поленитесь, почитайте здешнюю тему про госизмену в ЦИБ.

    И внимательно. Стоянов — бывший сотрудник МВД, действующей довольно независимо от Евгения. А то у Вас получается, кто Касперский передавал американцам данные на русских, а русским на американцев.

  • Ответить
    Олег Яшин > Игорь Ашманов контекст

    Олег, ершалаимские главы — это роман в романе

    Я об этом и пишу. Две сюжетные линии. Романа без сюжета не бывает, по крайней мере у МА.

    Это именно апокриф, написанный Мастером за то, что Сатана ему дал денег (выигрыш в лотерею) и бабу (ведьму)

    Откуда такие глобальные выводы? Что именно Воланд — выигрыш в лотерею и Маргарита?

    Это Чёрное евангелие, показывающее Иисуса обычным, вялым и глуповатым дурачком

    Грядёт настоящая Пасха с воскресением настоящего Иисуса, а не Иешуа

    Вот видите, сами путаетесь, из-за поверхностного изучения романа. Иешуа Га-Ноцри не Иисус из Назарета, об этом автор говорит прямо. И Вы то разделяете их, то смешиваете. И еще раз, это художественное произведение, не святая книга.

    А вы читаете их бредятину под видом литературоведения и проникаетесь

    Как глобально. Скажите, а давно у нас литературоведение — не наука? Вы прониклись идеями красной профессуры — нет гуманитарных наук, только математика, только хардкор.

    Еще раз. Рассматривать М&M как «Черное Евангелие» — значит очень поверхносто подходить к вопросу. В этом романе Иешуа — не Иисус, Воланд — не сатана, «Бал у сатаны» — не черная месса. Но они близки друг к другу.

    Вы же не будете называть «Братья Карамазавы» Евангелием какого-то цвета?

    Кстати, для понимания. Сможете без гугла сказать, откуда цитата —
    «Зло необходимо. Зло — единственная причина существования добра. Без гибели не было бы смелости, без страдания — сострадания»?

  • Ответить
    Игорь Ашманов Сам себе компания

    Откуда такие глобальные выводы? Что именно Воланд — выигрыш в лотерею и Маргарита?

    Как то есть. Вы роман-то читали?
    Вы не заметили, что в первой же сцене с участием Мастера, в психушке, он называет Ивану имя Воланда?
    Он УЖЕ с ним знаком и получил всё от него.

    Рассматривать М&M как «Черное Евангелие» — значит очень поверхностно подходить к вопросу.

    Вы с кем спорите? Чёрное евенгелие — это романе мастера, персонажа, а не о романе Булгакова.
    Ещё раз: в романе (а в черновиках, известных всем булгаковедам и тем более) Воланд организовывает написание еретического романа писателем. В первых версиях Мастером назывался сам Воланд.

    Никто не говорит, что произведение Булгагова — Чёрное евангелие. Это роман о сотворении апокрифа талантливым, но слабым творцом по заказу Сатаны. Апокриф — роман в романе.
    Сам по себе роман МиМ — христианский роман о цене творчества и договоре творца с Дьяволом.

    Это только наши либерасты думали и думают последние 50 лет, что это роман о борьбе креакла с советской властью, в которой ему помогает обаятельный чертила.

    В этом романе Иешуа — не Иисус, Воланд — не сатана, «Бал у сатаны» — не черная месса. Но они близки друг к другу.

    Да вы что, в самом деле. Достаточно разных глаз Воланда в первых строках.
    Это маркер для тех, кто знает, что это.

    Воланд, конечно, Сатана, бал у него — это чёрная месса или шабаш, как угодно. Это очевидно, прямо написано, со всеми подробностями.
    Действие романа происходит на Страстной неделе, Сатана с приспешниками-бесами куролесит по Москве вплоть до Великой субботы. Это опять же прозрачно, прямо, наглядно.

    Просто у нашей образованщины не хватает культурной базы, чтобы это увидеть.
    Они прикалываются на глумлением над совчиновниками (на самом деле — их родной творческой интеллигенцией), наизусть запоминают цитатки, типа «никогда ни у кого ничего не просите», являющиеся прямыми цитатами из Сатаны — и из милого нашим либерастам воровского закона в то же самое время (потому что воровские заповеди"не верь, не бойся, не проси" тоже — прямое отрицание евангельских заповедей).

    Иешуа — конечно не Иисус, это замена, субститут в информационной операции Воланда. Убогий «гуру» с лечением руками вместо Спасителя.
    «Покой» для Мастера и его ведьмы — на самом деле ад. Он, как верно заметил Кураев, в точности описан Достоевским в виде «баньки с пауками».
    Ну и так далее.

    Всё там прямо, наглядно, понятно — кроме тех, кто и Евангелия-то не читал, не говоря уж об остальном.

  • Ответить
    ZayunyaTyan

    > корпоративной войны с угрозами и вооружённым захватом офиса

    Это же как надо любить деньги.

    > Пока я раз за разом тыкаю Вас в Ваши же ошибки — про неработающий стадион Пресня,

    Няшин, вам тут страсти про захваты расказывают, а вы верите, что для ничейной челяди кто-то будет стадионы строить? Причем это ведь не коммерческие, а гос. деньги, а гос. деньги — они многими воспринимаются как «ничейные». Радуйтесь, если вам нафотошопят в интернетиках ремонт каких-нибудь участков, а на большее я бы не рассчитывала. Да и вы, если рассчитываете, совсем какой-то непуганный или в хлам проплаченный.

    Soran
    А какую музыку надо слушать?

    Шансон. На трассах обычно слушается шансон.

  • Ответить
    Олег Яшин > Игорь Ашманов контекст

    Как то есть. Вы роман-то читали?
    Вот именно что как-то. Роман я читал, прямых указаний на это не помню. Но у меня не фотографическая память. ТЕкст есть в сети, нет никаких проблем дать ссылки на конкретные места, по поводу организации Воландом знакомства с Маргаритой (особенно это интересно будет при том, что сцена знакомства — из реального московского переулка и про реального Булгакова) и выплаты Мастеру гонорара в виде лотереи.

    Он УЖЕ с ним знаком и получил всё от него.
    От уже знаком до получил все — дистанция в километры.

    Ещё раз: в романе (а в черновиках, известных всем булгаковедам и тем более) Воланд организовывает написание еретического романа писателем
    Вот видите, уже не выигрыш и не Маргариту, а написание романа. Но все равно. Раз в романе это есть, дайте ссылку на текст.

    Чёрное евенгелие — это романе мастера, персонажа, а не о романе Булгакова
    Стоп, Игорь, Вы запутались на ровном месте. До этого писали — «ершалаимские главы — это роман в романе». Есть роман Булгакова, написан Булгаковым. Не будете же Вы утверждать, в здравом уме, что ершалаимскую часть подкинул БУлкагову сатана или кто-то на него похожий?

    Сам по себе роман МиМ — христианский роман о цене творчества и договоре творца с Дьяволом
    Вы видите так. Другие видят так — «как калечит и уничтожает личность государственная, земная машина». Все интерпретации имеют право на существование, потому, что это художественное произведение, а не святая книга.

    Достаточно разных глаз Воланда в первых строках
    Игорь, это как раз маркер для тех, кто поверхностно изучает роман. Был еще один, более явный, перевернутые кресты на одеянии Воланда, но от них МА избавился именно для того, чтобы не провоцировать тех, кто не вникает в суть.

    Воланд исполняет просьбы Иешуа. «Это маркер для тех, кто знает, что это»

    Убогий «гуру» с лечением руками вместо Спасителя
    По Вашему вот это «Человек перейдет в царство истины и справедливости, где вообще не будет надобна никакая власть» сказал «убогий гуру»?

    А как же тогда «Я на то родился и на то пришел в мир, чтобы свидетельствовать о истине; всякий, кто от истины, слушает гласа Моего»

  • Ответить
    Олег Яшин > ZayunyaTyan контекст

    Няшин, вам тут страсти про захваты расказывают, а вы верите, что для ничейной челяди кто-то будет стадионы строить?
    Зачем Вы отрицаете очевидное? Только потому, что «в моем болоте такого нет»?

    Зенит-Арена, Открытие-Арена. Это фотошоп? Или туда не пускают тех, кто не подтвердил миллионный доход? Скажете опять про столицы — так я давал ссылку на госпрограмму именно не для столиц. Погуглите, почитайте в каком регионе какие результаты.

    Не хотите гуглить, хоть вики посетите:
    https://ru.wikipedia.org/wiki/Категория:Стадионы,_построенные_в_2017_году

    И да, не повторяйте глупости за Зораном, а то придется признать, что он нашел ключики и влияет на Вас и Вашу речь (не смотря на сопротивление и показательные какахи от Вас в его стороны). Я не НЯшин, сокращать можно как ОЯшин, но лучше писать имя или фамилию без коверканий. Это увеличивает значение дискуссии, не переводя ее в формат детского сада на чане.

  • Ответить
    Олег Яшин > Игорь Ашманов контекст

    Всё там прямо, наглядно, понятно
    Это в математике такое возможно, она наука точная.

    А вот в литературе человек, который делает такие заявления — ну как минимум переоценивает свою квалификацию. Не будете же Вы себя ставить на место М.А. Булгакова, и говорить, что лучше его знаете, о чем он писал и для чего?

    P. S. Зря ушли от вопроса про первоисточники.

  • Ответить
    anonymous coward

    Это только наши либерасты думали и думают последние 50 лет, что это роман о борьбе креакла с советской властью, в которой ему помогает обаятельный чертила.

    На самом деле нет, американские так же думают. Это что-то интернациональное.

  • Ответить
    Soran

    >Шансон. На трассах обычно слушается шансон

    Понимаю. Тебе на трассе шансон работать и жить помогает. Но я не люблю шансон.

  • Ответить
    Джигсо

    >> А вот в литературе человек, который делает такие заявления — ну как минимум переоценивает свою квалификацию.

    во колбасит то. Прям аки демоны замуровали. Что кто ни возьмет — всему придается сверхценная значимость, кто что не напишет — все либо «злые козни» либо по дремучей глупости.
    Ну один человек написал книжечку, другие прочли. Ну и прекрасно. Человек писал неглупый, опытный. И писал и смешно и жути нагонял и истории брал и запутывали и распутывал и подводил к выводам и обобщениеям и т. д. и т. п.
    Это всего лишь беллетристика, чтобы читателю было интересно. Ну и чтобы он, читатель, постоянно узнавал и в героях и в сюжетных поворотах — чтото знакомое или узнаваемое. Это называется «литературные приемы». Понятно, что там и аллюзии и гиперболы и хренерболы.
    Другой прочитает книжечку — ну и хорошо. Потом другую возьмет потом третью. Ну, может если хорошая — через нескольк времени снова перечитает.
    А другой до того очумеет, до такой степени мозг себе завернет от прочитанного, что впору самого, как поэта Бездомного, докторам показывать.

  • Ответить
    Олег Яшин Русский Щит

    во колбасит то. Прям аки демоны замуровали. Что кто ни возьмет — всему придается сверхценная значимость, кто что не напишет — все либо «злые козни» либо по дремучей глупости
    Что-то не могу расшифровать, что Вы тут сказать то хотели? Кого колбасит? Кого демоны муруют? У кого «злые козни»?

    Другой прочитает книжечку — ну и хорошо … А другой до того очумеет, до такой степени мозг себе завернет
    По моему, Вы уже что-то подобное писали. А, ну да, конечно же «К книжкам я равнодушен, т.к. давным давно все прочитал» © Джигсо

  • Ответить
    Джигсо > Игорь Ашманов контекст

    >>>Кстати, диссертацию Мединского, да и заключения по ней — тоже ведь не читал, верно?
    >>> Что там «косяк на косяке» — в интернетах и газетах прочёл, верно?
    А что за косяки-то, давай тебя проверим? Только не гуглить!!!

    буагаггааа)))))
    Совет по науке при Министерстве образования и науки России рекомендовал пересмотреть решение Высшей аттестационной комиссии (ВАК) в отношении диссертации министра культуры Владимира Мединского.
    https://www.kp.ru/online/news/2907953/

  • Ответить
    Олег Яшин > Денис Демидов контекст

    Вы это, полегче, а то обидится Джигсо и опять нас покинет на всегда…
    Это вряд ли, он боец закаленный. Накатает большую простыню про это не я некрофил, это они долго не выдерживают тысячелетний опыт объединенного человечества, который был передан ему в упаковке с бантиком на сороковой день рождения.

  • Ответить
    ZayunyaTyan

    > Няшин
    > Зенит-Арена, Открытие-Арена. Это фотошоп?
    > Или туда не пускают тех, кто не подтвердил миллионный доход?

    Пройдите, попробуйте. Хоть сейчас, хоть потом. Без бабосиков, само-собой, т.к. если у человека есть бабосики, то проще же на них свалить, вы так не думаете?

    > влияет на Вас и Вашу речь

    Если вы думаете, что на меня может что-то повлиять в онлайне и переубедить меня в том, что проиходит в оффлайне, я даже не знаю, что вам сказать.

  • Ответить
    Олег Яшин > ZayunyaTyan контекст

    Пройдите, попробуйте. Хоть сейчас, хоть потом.

    Я пробовал. В Лужники ходил на танцевальный спорт совершенно бесплатно. Да и писал я Вам — у нас абсолютно бесплатно и тренажерный зал, и футбольная площадка с покрытием во дворе. А во дворе школы — большой абсолютно бесплатный стадион с искусственной травой. В школу рядом сосед водит дочку на карате (до 7 лет), абсолютно бесплатно. Мой ребенок в школе ходит на робототехнику (тоже абсолютно бесплатно).
    Есть подозрение, что Вы сейчас опять заведете пластинку про зажравшихся москвичей. Так переезжайте, в Москве грамотных айтишников дефицит. У меня так в Москву приехали бабушка с дедушкой и папа.

    Если вы думаете, что на меня может что-то повлиять в онлайне

    Я не думаю, я об этом знаю. Вы уже говорите словами Зорана. Не оправдывайтесь, и не переоценивайте себя.

  • Ответить
    Глеб Суворов https://telegram.me/itsocial

    тут вот обнаружились оригиналы труса-балбеса-бывалого: https://historyporn.d3.ru/aktery-amerikanskoi-komedii-o-pokhishchenii-devushki-na-kavkaze-1930-god-ssha-1469504/
    и где бы вы думали — в сша.

    значит по законам жанра, оригинал похищения-освобождения должен обнаружиться там же. ХМ.

  • Ответить
    Джигсо

    >> тут вот обнаружились оригиналы труса-балбеса-бывалого

    обалдеть. там точно очень в статье описаны эмоции киноархеолога при обнаружении данного артефакта.
    Если бы это был болгарский или эквадорский киноархеолог, он бы, конечно, не имел столько противоречивых эмоций.
    Однако, с другой стороны, не вижу ничего страшного или криминального. Фильм Гайдая — потрясающий и незнамо сколько раз его кусочками смотрел и еще не раз посмотрю.
    Лишний раз доказывает: все зависит от таланта исполнителя. А какой там он сюжет использовал — не столь важно. Да и вообще, убежден давным давно, что идеи витают и нередко было зафиксировано немало случаев, что они с удивительной точностью и одновременностью появляются в разных точках планеты. Особенно для технических решений это очевидно и легко подтверждается (системный патентный поиск и учот заявок).

    В сфере искусств таокого, кстати, нет. Был бы Яшин не такой шлагбаум, смог бы стать Ухудшанским от отрасли защиты авторских прав в этом сегменте. Основал бы Систему учота и приоритета сюжетов\цирковых трюков\ фокусов\эстрадных реприз и т. д.

    Но нередкие технические параллеьные «озарения» (причем сознательное хищение — исключено) зафиксировано неоднократно.
    Нельзя исключать, что все это (мысли, идеи, блабла) имеют квантовую природу, обладают спиновыми свойствами и даже какимто образом, дают возможность подстмотреть за состоянием кота Шредингера, не вызвав при этом, необратимых изменений в системе спутанных фотонов.
    Что может подтверждать эту мысль — что обычно 2 раза такая паралельность\симметрия возникает и отмечается. А вот 3 — не слыхал. Относительно спутанных фотонов тоже говорится именно про 2.

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    Олег Яшин > Глеб Суворов контекст

    тут вот обнаружились оригиналы труса-балбеса-бывалого:

    А Вы вообще читали, что там написано?
    «И после просмотра категорически утверждаю — не плагиат и даже не заимствование. Случайное совпадение телосложения героев и образов»

    А то Джигсо уже про заимствование сюжета простыню пишет.

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    Джигсо

    >> Однако, Касперский подтвердил что доки скачал — посмотрел и удалил.

    чтото ссылка не открылась, впрочем, эта новость уже везде висит. Случайно говорит, так случилось. Понять и простить.
    А я просто на это смотрю — там деза была на 150%, можно было и не читать даже. Еслиб я был в анб и знал, что на компах стоит антивирусник непонятно какой и чей, у меня бы целый отдел целыми днями сочинял бы «секретнейшие файлы».
    Впрочем, судя по всему (текущим никаким победам), наши и клюнули на это и их водили за нос достаточно приличное время.

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    Soran

    >Еслиб я был в анб и знал, что на компах стоит антивирусник непонятно какой и чей, у меня бы целый отдел целыми днями сочинял бы «секретнейшие файлы».

    Абсолютли мейт!

    >Впрочем, судя по всему (текущим никаким победам), наши и клюнули на это и их водили за нос достаточно приличное время.

    Ага, как Споров справедливо и написал о полном провале. Мажоры, млять.

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    Джигсо

    если начальник всего этого заведения не может себе диссер украсть, чтобы его тутже не поймали на плагиате, то как можно организовать кражу чего либо, даже не самого ценного, в самых охраняемых местах планеты?
    Ответ: никак, не при каких обстоятельствах это сделать невозможно. Можно просто даже и не думать.
    Даже если тебе притащили диссер — то проверь хоть, стоит товарец то того? Краденое покупать — это надо в тыщу раз быть большим академиком, чем любой настоящий профессор. Чтож тогда можно говорить об объективной проверке подлинности и оценке ценности того хлама, который тебе понанесли такие же «штирлицы». Они ребята ушлые, простые, могут и на кухне на коленке насочинять с три короба, раз пипл хавает.
    Даже ни один осмысленный агент не завербуется — ему башкой рисковать, а тут оказывается дырка на дырке.
    И в сотрудники никто из неглупых людей не пойдет. Там небось уже крот на кроте кротом погоняет. Разинет каконить «некрот» свой наивный рот: «братцы, нас нае…бманули!!!» — его тутже и транслюкируют.
    Изучал я в свое время чучуть опыт Сталина в данном вопросе (он создал самую мощную разведку мира, без кротов. практически). Вроде все написано, вроде все все знают. Но как он это сделал. А потом только случайно выяснилось. Просто как валенок. Потому никто никогда и не поймет его метода (у англосаксов вроде есть свой, но не столь мощный все равно).

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    Денис Демидов AvtoGSM.ru

    >А я просто на это смотрю — там деза была на 150%, можно было и не читать даже.

    Какая нафиг деза, максимум попытаются с помощью этой чуши дать новый импульс в гаснущей песне о злых русских, которых надо наказать, а так как они сильно коварные и сильно злые, то надо еще триллион загнать в пентагон и еще столько же в АНБ, а американский плебс как всегда останется с очередным пугалом и опять без медицины.

    Браво, так колпашить свой народ как это делает истеблишмент сша, по моему в мире никто не умеет.

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    Soran > Джигсо контекст

    >Впрочем, судя по всему (текущим никаким победам), наши и клюнули на это и их водили за нос достаточно приличное время.

    Рассуждения вполне годные. Но другой стороной медали может быть и то, что никакой «операции» с подставлением псевдосекретных документов и не было вовсе, никто не планировал ее и не тратил ресурсы. А просто был факт разгельдяйства (сначала), а затем фабрикации с использованием этого факта. Фбрикация, это в полном смысле искусство за которое награды в спецслужбах дают и звания повышают. Так что тут все возможно.

    Даже более. Если история реальная и информация реальная спижпохищена, то весь хайп организован таким образом, что никто не обратит внимания на долбоедурака сотрудника АНБЦРУ, никто не обратит внимания на готовность касперского открыть код, но все обратят внимание что русские — (кибер) угроза миру. Вот это и есть высший пилотаж формирования общественного мнения. Это не маша-помойтемнеголову, ни рашаестердэй и не русский шит. Это реально работает.

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    Олег Яшин > Soran контекст

    А просто был факт разгельдяйства (сначала), а затем фабрикации с использованием этого факта
    Все так. Превращение собственного факапа в хитрый план (тм) встречается.

    Но тогда должна быть цель, не факап же ради факапа. Т.е. спецам из РФ подсунули «кривые кирпичи» (КК), несмотря на то, что у них были от Эдика Снежного и Ко данные о «правильных кирпичах» (ПК). И они эти КК схавали, и затем якобы от имени Shadow Brokers опубликовали. Тут то и замечательный план второго уровня можно реализовать — ткнуть носом в кривость, повозить посильнее и указать, что ПК выглядят совсем по другому, и профи на такое не ведутся. Но тишина — все обсудили, что публикация Shadow Brokers очень даже и имеет смысл. Не спецы очканули и начали озабачиваться закрытием дырок от всяких Equation Group.

    Сливать ПК ФСБ и затем наблюдать, как весь мир это обсасывает? Плохой размен!

    Может это план третьего уровня, и оно сработает позже, когда спецы из РФ будут использовать КК у себя в работе? Так не будут, свои сделают. Дать ложный след, чтобы ФСБ считало, что ловят там, а дырка здесь? Так это давно делается в рабочем порядке без пиара на весь мир…

    Самое интересное, если окажется что проигравших двое, а выиграл — третий. То самое занимательное управление из КНР, про которое в последнее время ничего не слышно, и у которого был свой взгляд на Эдика.

    Подождем, вдруг что-то новое в паблик вылезет. Но пока надомник из АНБ и его работодатель не в лучшем свете. У РФ же не только лучшие ракеты, но и лучшие хакеры (мое мнение). А Женик… По ситуации с ЦИБ можно было и раньше сделать выводы…

    ЗЫ Все имхо, и не более чем предположение.

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    Олег Яшин Русский Щит

    И в дополнение.

    А пираты то оказывается вполне себе робин гуды в некоторых вещах. Файлы для офлайн обновления антивируса с проверенных файлопомоек приобрели дополнительную ценность. Равно как и старые добрые пароли на файлы.

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    Джигсо

    все конспроолггоические теории, конечно, прекрасны. Но не стоят и ломанного гроша (и моя — в том числе) до тех пор, пока не известна история, как вообще этот антивирус там оказался на компах?
    они его скачали просто из инета? Или купили какото левый крякнутый диск на рынке (не знаю, возможно ли это с антивирусом ЛК?).
    Им сама ЛК предложила приобрести? (соблазнила дешевизной?)
    Как дело то было?
    Навреное, был и договор? А раз был договор — то там все регламенты на все случаи жизни должны быть прописаны.
    Конешно, бывают и договоры-рыбы, которые прям тоже из инета Строны скачивают и со всеми вирусаме-очепяткаме негляда подписывают. И тут тоже?
    Наши, помнится, выклянчали кажется исходники у мелкософта. И вроде даже были они предоставлены (т.к. планировалась ставить в учреждения).
    Или этот контракт был заключен давным давно когда Руси-Амеры пхай-пхай?

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    ZayunyaTyan

    > Няшин
    > Есть подозрение, что Вы сейчас опять заведете пластинку про зажравшихся москвичей. Так переезжайте, в Москве грамотных айтишников дефицит.

    Откуда вы знали)))) Ну что поделаешь если фраза «зажравшиеся москвичи» это 99% попадание в любой спорной ситуации.

    Перехать? Ну-ну. Вот вы говорите, что я некоторых людей с трассы цитирую, а самих как будто упоротый барыган покусал. Это он вечно думает, что везде зарплаты не только на еду, а еще и на фильмы, путешествия по Москвам и т. д. Да и не айтишник я особо, а если бы и была, то берут все равно только мужиков. Там, наверное, надо не меньше 100 языков программирования в совершенстве знать (и блокчей, без него вообще никуда), чтобы 15 000р. может быть заплатили бы. Как будто я это не проходила.

    Вот, ваши, Няшин мысли и барыгана это реально одни на двоих. Но если Няших еще хоть за деньги всё делает. То упоротые речи барыгана, который ничего вообще не производит, ни контента, а только пластмасски, вглядят странно.

    Надо вам фильм снять «Хитроумный балаганьё Ден Кихот Барыганческий и его верный щитоносец Санчо Няшин». Может барыган даже продюсером будет. А вы потом будете выпиливать лишние копии с трекеров.

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