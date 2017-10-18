10 октября этого года акционеры ООО «Эксист-М» (компания «Эксист-М» — оператор интернет-магазина автозапчастей Isnext.ru) и ООО «КарсМаркет» приняли решение о ликвидации компаний. Об этом говорится в письме ликвидатора Якова Кремера, копия которого есть в распоряжении «Роем!». Также в документе Кремер предлагает поставщикам после подтверждения заказа оплату в полном объеме плюс сумму до 7% в погашение имеющейся кредиторской задолженности.

С 10 октября собственники онлайн-ритейлера передали все полномочия по управлению компанией ликвидатору, сформирована ликвидационная комиссия, проходит инвентаризация обязательств и активов, вырабатывается план постепенного сокращения персонала и закрытия офисов продаж, — говорится в пресс-релизе «Эксист-М», пишет «Коммерсантъ».

Также по словам издания, в последней компании подтвердили, что с поставщиками начался диалог. Большинство из них настроены конструктивно и хотят продолжать сотрудничество.

По мнению собственников Isnext.ru, пишет «Ъ», за пять месяцев работы проект «показал неплохую динамику», но «значительные социальные обязательства перед сотрудниками компании не позволили бизнесу в плановый срок выйти на безубыточность». По словам собеседника издания, который знаком с позицией «Эксист-М», Isnext.ru не удалось привлечь инвестора. Сумму необходимых инвестиций он не уточнил.

Председатель совета директоров Exist.ru Владимир Назаров также слышал о том, что для магазина искали инвесторов. «У нас не доходило до серьезных переговоров. Я понимаю реальное положение дел, нас это не интересует», — сказал он.

60% ООО «Эксист» принадлежит бывшему совладельцу Exist.ru Владиславу Доморацкому. В конце этого января появилась новость, что Доморацкий продал Юрию Буковникову долю в «А+А Эксист-Инфо», которая владеет Exist.ru. После этого Доморацкий запустил новую платформу по продаже автомобильных запчастей и компонентов IsNext.ru.