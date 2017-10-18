Современная примитивная модель монетизации контента выглядит так: пишем злободневные статьи, удерживаем аудиторию и транслируем ей объявления рекламодателей. Можно — медийку, можно — размещать блоки рекламных сетей, можно — всё сразу.

Совсем смелые размещают «джинсу», гордо обзывают её «нативной рекламой» и пытаются не растерять остатки лояльной аудитории, потому как от заказухи всех читателей натурально тошнит, а от обычной рекламы — лишь некоторых слегка укачивает.

Потому — честно заявляю: статья, которую вы сейчас читаете, размещена за деньги, и в ней я рассказываю, зачем паблишерам пользоваться нашим Giraff.io.

Так вот, если вдруг посмотреть на вашу аудиторию не как на колонию хомяков, а на редакцию — не как на хозяйку, которая ежедневно подсыпает корм в клетку, то открываются неочевидные подробности.

К примеру — две статьи вышли одновременно, но одна — собирает большую аудиторию, а вторая — вроде бы стоит себе ровно и почти не дёргается. Первую опубликовала Алёна, а вторую — Виталий.

Что делает трафик-менеджер Петя? Правильно — начинает яростно привлекать дополнительный трафик за дополнительные деньги на пронзительную статью Алёны.

А что делаем мы? Смотрим статистику по доходности и видим, что статья Виталия в разы доходнее.

За каждую тысячу просмотров страницы она приносит существенно больший заработок, чем статья Алёны. Актуальность, пронзительность — это очень хорошо. Но деньги — ещё лучше.

Выходит, трафик-менеджер Петя занёс деньги не туда, и аудиторию стоило привлекать на вторую статью. Возможно, стоит поискать другого Петю? Но не будем торопиться, давайте сначала разберёмся, из-за чего такая разница?

Это ж куда годится? Статью Алёны читают неохотно и не до конца. А давайте поглядим сводную статистику по авторам.

Глядя на такое, свирепый руководитель прикажет Пете взять Алёну крепко за руку и отправит их в дальний путь, а мудрый — разберётся, отчего из-под одного автора лезет тлен унылый, а другой — Серебряное копытце, выбивает пальцами малахит из клавиатуры.

На секунду оставим Петю с Алёной застывшими на месте, и поглядим, как развивается ситуация во внешнем мире.

Итак, оказывается, что пронзительная статья Алёны хоть и не рвёт звёзды с небес по рекламной доходности, но зато умеет собирать бесплатный трафик из социальных сетей. Но отчего же низкая доходность? Изучим статистику по источникам.

Да всего лишь из-за того, что SMM-щик Андрюша развёл деятельность совсем не там, где стоило. Собрал переходы не из тех социальных сетей, которые показывают хорошую доходность.

Если бы свирепый руководитель не был мудрым, Петя с Алёной, по-прежнему держась за руки, обняли бы ещё и Андрея и унеслись в безработные дали в грустном хороводе, так что изучайте доходность авторов, их статей, анализируйте качество источников трафика, повышайте прибыль ваших площадок.

Пусть трафик-менеджер Петя знает, где нужно закупать трафик, пусть редактор Алёна начнёт понимать, о чём писать, а SMM-щик Андрюша пусть правильно расставляет приоритеты.

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