Современная примитивная модель монетизации контента выглядит так: пишем злободневные статьи, удерживаем аудиторию и транслируем ей объявления рекламодателей. Можно — медийку, можно — размещать блоки рекламных сетей, можно — всё сразу.
Совсем смелые размещают «джинсу», гордо обзывают её «нативной рекламой» и пытаются не растерять остатки лояльной аудитории, потому как от заказухи всех читателей натурально тошнит, а от обычной рекламы — лишь некоторых слегка укачивает.
Потому — честно заявляю: статья, которую вы сейчас читаете, размещена за деньги, и в ней я рассказываю, зачем паблишерам пользоваться нашим Giraff.io.
Так вот, если вдруг посмотреть на вашу аудиторию не как на колонию хомяков, а на редакцию — не как на хозяйку, которая ежедневно подсыпает корм в клетку, то открываются неочевидные подробности.
К примеру — две статьи вышли одновременно, но одна — собирает большую аудиторию, а вторая — вроде бы стоит себе ровно и почти не дёргается. Первую опубликовала Алёна, а вторую — Виталий.
Что делает трафик-менеджер Петя? Правильно — начинает яростно привлекать дополнительный трафик за дополнительные деньги на пронзительную статью Алёны.
А что делаем мы? Смотрим статистику по доходности и видим, что статья Виталия в разы доходнее.
За каждую тысячу просмотров страницы она приносит существенно больший заработок, чем статья Алёны. Актуальность, пронзительность — это очень хорошо. Но деньги — ещё лучше.
Выходит, трафик-менеджер Петя занёс деньги не туда, и аудиторию стоило привлекать на вторую статью. Возможно, стоит поискать другого Петю? Но не будем торопиться, давайте сначала разберёмся, из-за чего такая разница?
Это ж куда годится? Статью Алёны читают неохотно и не до конца. А давайте поглядим сводную статистику по авторам.
Глядя на такое, свирепый руководитель прикажет Пете взять Алёну крепко за руку и отправит их в дальний путь, а мудрый — разберётся, отчего из-под одного автора лезет тлен унылый, а другой — Серебряное копытце, выбивает пальцами малахит из клавиатуры.
На секунду оставим Петю с Алёной застывшими на месте, и поглядим, как развивается ситуация во внешнем мире.
Итак, оказывается, что пронзительная статья Алёны хоть и не рвёт звёзды с небес по рекламной доходности, но зато умеет собирать бесплатный трафик из социальных сетей. Но отчего же низкая доходность? Изучим статистику по источникам.
Да всего лишь из-за того, что SMM-щик Андрюша развёл деятельность совсем не там, где стоило. Собрал переходы не из тех социальных сетей, которые показывают хорошую доходность.
Если бы свирепый руководитель не был мудрым, Петя с Алёной, по-прежнему держась за руки, обняли бы ещё и Андрея и унеслись в безработные дали в грустном хороводе, так что изучайте доходность авторов, их статей, анализируйте качество источников трафика, повышайте прибыль ваших площадок.
Пусть трафик-менеджер Петя знает, где нужно закупать трафик, пусть редактор Алёна начнёт понимать, о чём писать, а SMM-щик Андрюша пусть правильно расставляет приоритеты.
А наши специалисты бесплатно настроят Giraff.io на вашем сайте.
Добавить 8 комментариев
Ладно, допустим, расход можно прогнозировать, настроив цену привлечения пользователя по каналам. Но как вы считаете доход отдельной страницы за паблишера, когда даже сам паблишер не всегда может выудить такую инфу из рекламных сетей.
Пока никто из аналогичных продуктов не смог вразумительно ответить.
Речь идёт о доходности отдельной страницы со статьёй, на которой установлен код рекламного блока Giraff.io. Её мы, конечно же, можем считать за любой период времени.
Понятно. В таком случае есть еще вопросы по эффективности работы вашей рекламной сети, потому как выторг у вас наверняка не шибко большой, паблишерам перепадают и вовсе копейки (что видно на скриншотах), и с таким подходам к статистике вы нежно толкаете издания писать о том, что продается у вас. Ну, по нынешним-то временам вполне нормальное явление, можно сказать.
В предлагаемых примерах размер рекламного блока под статьёй был достаточно мал.
RPM, в зависимости от размера блока может измеряться и в сотнях рублей за 1000 показов.
Хорошая попытка, но не расшифровав аббревиатуру RPM, статья не донесла до меня 99% смысла. Но про малахит из клавиатуры мне понравилось :)
Осмотрел сайт системы Giraff.io. Интересно посмотреть договор на эту чудесную систему.
В первую очередь интересует то, оговаривается ли, как используются интересы пользователей которые система определила благодаря моему сайту. Интересуется человек ремонтом прочел у меня на сайте 3 статьи про ремонт, как штукатурить стены, как укладывать ламинат, советы по дизайну ванной комнаты. Читал внимательно, вдумчиво, возвращался 2 раза на неделе. Я хочу понимать, как будет использована эта информация.
— пользователю покажут рекламу Леруа мерлен на моем сайте
— пользователю покажут рекламу Леруа мерлен на других сайтах, но в рамках этой системы
— я могу покупать трафик в обменных сетях. Причем объявления транслируются тем кого ремонт интересует. Интерес в данном случае определен не по моим данным, ведь пользователи не были у меня на сайте
— конкурирующие сайты могут давать рекламу своих статей у меня
— соцдем профили и интересы составленные благодаря моему сайту будут продаваться на биржах данных
— возможно кто-то связанный с системой будет продавать трафик купленный на открытых RTB аукционах, через фильтр данных полученных при помощи моего сайта
Вот такие вопросы возникли у меня после знакомства с сайтом.
Падонак в тредике!
Игорь Станиславович, не палите контору!