Компания ChronoPay подала иск к «Тинькофф Банку» и пожаловалась на него в ЦБ, обвинив организацию в нарушении договора по эквайрингу. По версии ChronoPay, «Тинькофф Банк» в одностороннем порядке расторгнул договор об эквайринге — приеме платежных карт к оплате. ChronoPay утверждает, что банк «грубо нарушил» один из пунктов договора и проводил «возврат средств из причитающейся ChronoPay комиссии», а также «компенсировал свои риски по договору из комиссионных средств» компании. Представитель «Тинькофф Банка» сказал РБК, что ChronoPay «неоднократно допускала задолженность по операциям своих клиентов перед банком».
В конце сентября ChronoPay в своем официальном аккаунте в Facebook жестко прокомментировала визит Олега Тинькова в офис конкурирующей компании CloudPayments. «Смешнее чем ваша идея привести клоуна в офис мы уже отжечь не сможем», — написал представитель ChronoPay.
Тиньков ответил:
Позже оказалось, что Тиньков побывал в офисе CloudPayments, чтобы финализировать сделку «Тинькофф Банка» по покупке 55% в платёжном сервисе. ChronoPay, в свою очередь, утверждает, что именно это и обусловило их комментарии, приведённые выше.
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Врублевский — это же тот, который отмывал преступникам бабло от продажи наркоты и порнотрафика, а потом присел за DDoS?
Ну, тогда ничего на ум не приходит, кроме https://cs8.pikabu.ru/images/big_size_comm/2017−033/1489577164138368327.jpg
> Врублевский — это же тот, который отмывал преступникам
Да не же. Врублевский — порядочный гражданин. А деньги отмывал Redeye. Ну сколько повторять то =)))
А какая месть-то, если Тинькофф решил расторгнуть договор в июле, а комменты про клоуна были в сентябре?