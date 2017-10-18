Разработчик устройства дополненной реальности Magic Leap привлёк $502 млн, сообщили его представители. Портал vc.ru пишет, что с момента основания в 2010 году компания получила почти $1,9 млрд инвестиций, но еще не показала свой продукт. В Magic Leap говорят, что работают над устройством дополненной реальности, которое будет конкурировать с проектами вроде Microsoft HoloLens, Oculus Rift от Facebook и HTC Vive. Последний раунд возглавил сингапурский венчурный фонд Temasek. Также в нем приняли участие Alibaba Group, Google и другие фонды и компании. Условия раунда не раскрывают.
Tutmee Agency
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- Дизайн
- Онлайн-маркетинг
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Основатель этой компании, до этого успешно развил и продал стартап по хирургическим роботам, суть этого мэджик липа в кратце, в том что оно хочет сформировать перед вами картинку дополненой реальности при этом вы будете без очков, в спросите как? … пока никто не знает проект затягивается, но денег исправно дают, значит есть сырой образец технологии, выходящий за рамки самых смелых фантазий. Из последних предположений (утечек в прессу) … что всё-таки очки какие то будут, но не факт.
Кибер-виток (Dennou Coil), 2007 г.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Dennou_Coil