Разработчик устройства дополненной реальности Magic Leap привлёк $502 млн, сообщили его представители. Портал vc.ru пишет, что с момента основания в 2010 году компания получила почти $1,9 млрд инвестиций, но еще не показала свой продукт. В Magic Leap говорят, что работают над устройством дополненной реальности, которое будет конкурировать с проектами вроде Microsoft HoloLens, Oculus Rift от Facebook и HTC Vive. Последний раунд возглавил сингапурский венчурный фонд Temasek. Также в нем приняли участие Alibaba Group, Google и другие фонды и компании. Условия раунда не раскрывают.